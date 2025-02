Reebok Thailand ฉลอง 15 ปีแห่งความเป็นผู้นำในด้านรองเท้าเทรนนิ่ง เปิดตัว Nano X5 ยกระดับมาตรฐานใหม่แห่งวงการกีฬา พร้อมจัดกิจกรรมสร้างคอมมูนิตี้เอาใจสายเทรนนิ่ง ในงาน “Nano X5 Exclusive Event”เมื่อวันที่ 22 ก.พ. รีบอค ประเทศไทย นำเข้าโดยบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ฉลอง 15 ปีแห่งความเป็นผู้นำด้านรองเท้าเทรนนิ่ง ด้วยการเปิดตัว Nano X5 รุ่นล่าสุด ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการเทรนนิ่งไปอีกขั้น ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาวัตกรรมรองเท้าสำหรับนักกีฬาและผู้รักการออกกำลังกาย พร้อมจัดกิจกรรม “Nano X5 Exclusive Event” เชื่อมโยงคอมมูนิตี้สายเทรนนิ่ง เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับเหล่าผู้ที่หลงใหลในความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพของรองเท้าเทรนนิ่งโดยเฉพาะ ณ ยิม Ontrack Station กรุงเทพมหานครรีบอค ประเทศไทย นำเข้าโดยบริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดงาน“Nano X5 Exclusive Event” เปิดตัว Nano X5 รองเท้าเทรนนิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยกระดับความแข็งแกร่ง และความคล่องตัว นำทีมโดย คุณณัฐชนน เพ็ชรทวีพรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Distributor & Licensee Brand ร่วมพูดคุยถึงคุณสมบัติของรองเท้ารุ่น Nano X5 โดยภายในงานเปิดโอกาสให้เหล่านักกีฬา อินฟลูเอนเซอร์ และผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย ได้สัมผัสประสบการณ์การใส่รองเท้าเทรนนิ่งรุ่นล่าสุด Nano X5 อย่างใกล้ชิดได้ทดลองใส่จริงผ่านกิจกรรม เทรนนิ่งแบบจริงจัง โดยมีเทรนเนอร์มืออาชีพมาช่วยแนะนำ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังของคนรักการออกกำลังกายอย่างแท้จริงคุณณัฐชนน เพ็ชรทวีพรเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่าย Distributor & Licensee Brand กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางแบรนด์รีบอคได้ให้ความสำคัญในการสร้างคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพที่หลากหลายผ่านกิจกรรมต่างๆ มาโดยตลอด รวมไปถึงการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์คนรักกีฬาทุกประเภท ล่าสุดกับการเปิดตัว Reebok Nano X5 รองเท้ารุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับประสบการณ์การออกกำลังกายให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ด้วยดีไซน์และเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพและความสบายในการสวมใส่ สำหรับ Nano X5 มาพร้อมกับนวัตกรรมที่รองรับทุกการเคลื่อนไหวในยิม ไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่ง คาร์ดิโอ หรือการออกกำลังกายที่ต้องการความคล่องตัว ซึ่งการเปิดตัว Reebok Nano X5 ในครั้งนี้ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากนักกีฬาและผู้เข้าร่วมงานทดลองสวมใส่จริง โดยตอกย้ำถึงความเป็นรองเท้าเทรนนิ่งที่สามารถตอบสนองทุกการออกกำลังกายในยิมได้อย่างยอดเยี่ยม ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ Reebok ที่พร้อมสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับวงการฟิตเนสและเทรนนิ่งทั่วโลก”โดยกิจกรรมไฮไลต์ภายในงานนอกจากเหล่านักกีฬา อินฟลูเอนเซอร์ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าแฟนพันธุ์แท้ของรีบอคจะได้ร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการออกกำลังแล้วยังได้ทดสอบรองเท้า Nano X5 ผ่านด่านการออกกำลังกายที่ท้าทายทั้งหมด 3 ด่าน ดังนี้• 40 Wall Ball – ฝึกความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว และทดสอบความทนทาน มั่นคงของรองเท้า NANO X5• 40 Gorilla Box Jump Over – ทดสอบความคล่องตัวและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อแขนและขา รวมไปถึงได้ทดสอบความมั่นคงและยืดหยุ่นของรองเท้า• 800m SkiErg – วัดความอึดและความสามารถในการรับแรงกระแทกของรองเท้าซึ่งกิจกรรมด้านบนนี้ผู้เข้าร่วมจะต้องทำให้ดีที่สุดภายใน 9 นาที งานนี้นอกจากวัดกันที่ความอึดแล้วยังได้ทดสอบการใช้งานจริงของรองเท้า Nano X5 ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการรองเท้าเทรนนิ่งที่ครบเครื่อง ทั้งในด้านของการซัพพอร์ต ความมั่นคง และความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับการออกกำลังกายแบบ Functional Training, HIIT, CrossFit, Hyrox และทุกกิจกรรมในยิม รวมไปถึงการวิ่งลู่ โดยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นจากรุ่นก่อนหน้า (Nano X4) ทั้งในเรื่องของวัสดุภายนอก Premium Flexweave ผ้าทอแบบใหม่เพื่อการปกป้องที่เหนือกว่า ยืดหยุ่นมากกว่าเดิม และการระบายอากาศที่ดีเยี่ยม และจุดสำคัญตรงบริเวณข้อเท้าได้นำเทคโนโลยี Comfort Collar System เสริมโฟมหนา นุ่ม ใส่สบาย ช่วยล็อกกระชับข้อเท้าขณะทรงตัว และลดแรงเสียดสี ทำให้รู้สึกสบาย ไม่เจ็บข้อเท้าขณะทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังนำเทคโนโลยี Dual Response EVA Foam พื้นโฟมดีไซน์ใหม่ที่ให้ความนุ่มสบายในส่วนหน้าเท้าและส้นเท้า ขณะที่ส่วนแกนกลางมีความแข็งแรงและมั่นคง และเทคโนโลยี Decoupled Meta Split Outsole พื้นรองเท้าแบบใหม่ที่ถูกออกแบบให้พื้นรองเท้าสองช่วงแยกออกจากกัน สามารถสังเกตจากรอยแบ่งส่วนของพื้นรองเท้าด้านใต้ ทำให้สามารถโค้งงอได้ดีกว่ารุ่นก่อนหน้า (Nano X4) และช่วยให้รองเท้ามีความยืดหยุ่นสูงขึ้น และรองรับการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการวิ่งสำหรับลูกค้าที่สนใจรองเท้า Nano X5 สามารถหาซื้อได้ที่ Reebok Store และร้าน Supersports ทุกสาขา และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นและความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งปีได้ที่ Facebook Official Page และ Instagram Official Account ที่ ReebokThailand