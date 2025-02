ช้อปปี้ จัดหนัก! กับแคมเปญ Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี ส่งท้ายไตรมาสแรก ชวน 6 แบรนด์ดังเสิร์ฟดีลเด็ดรับซัมเมอร์

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. ช้อปปี้ (Shopee) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเบอร์หนึ่งครองใจผู้ใช้งานชาวไทย เดินหน้าสร้างสีสันให้วงการอีคอมเมิร์ซไทย จัดแคมเปญ "Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี" ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคมนี้ ชวนเหล่านักช้อปเตรียมต้อนรับซัมเมอร์กับสินค้าคุณภาพจาก 6 แบรนด์ชั้นนำ ที่พร้อมใจกันจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ [1]ทั้งส่วนลดสูงสุด 80% ผ่อน 0% ผ่าน SPayLater และส่งฟรีแบบไม่มีขั้นต่ำ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่คุ้มค่าที่สุดให้กับผู้บริโภคชาวไทยเริ่มต้นที่ Lotus Mattress พวกเราให้ความสำคัญกับการนอนหลับที่สมบูรณ์แบบ ด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องนอนคุณภาพสูงจากที่นอนไปจนถึงเตียง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ผ้านวม หมอนหนุนหมอนข้าง ท็อปเปอร์ ผ้ากันเปื้อน และผ้าเช็ดตัวผ้าฝ้ายตอบสนองทุกความต้องการของคุณเพื่อการนอนหลับที่มากกว่าแค่การพักผ่อนเพราะว่าเราใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตในการนอนหลับ ดังนั้นการเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณตลอดจนคนที่คุณรักและคืนพลังให้กับชีวิตในทุกวันใหม่ที่มาถึง โดยในแคมเปญ Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี เปิดตัวที่นอนรุ่นใหม่ล่าสุด ICELAND ที่มาพร้อมนวัตกรรม ICETECH Knit Fabric ให้ทุกสัมผัสของการพักผ่อนเย็นสบายยิ่งขึ้น ในราคาพิเศษเพียง 9,990 บาท พร้อมจัดส่งฟรีถึงบ้านHisense แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลกสัญชาติจีน และผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2024 จัดหนักด้วยส่วนลดทั้งร้านสูงสุด 75% แถมยังเสิร์ฟออนท็อปต่อให้อีก 2 เด้ง ทั้งคูปองร้านค้าสูงสุด 5,000 บาท และคูปองช้อปปี้สูงสุด 3,000 บาท พร้อมความพิเศษสุดๆ เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อตอนเที่ยงคืนวันที่ 3 มีนาคม รับโค้ดส่วนลดพิเศษ ลด 90% ขั้นต่ำ 0 บาท หรือลดสูงสุด 6,000 บาท จำนวนจำกัด!!! ทั้งยังมีโปรใจถึง ซื้อ 1 ได้ถึง 2 เมื่อซื้อทีวี รุ่น 75EUX 4K Mini LED ULED X Quantum Dot รับฟรีทันที เครื่องซักผ้าฝาบน รุ่น WTJA801G และโปรลับที่ห้ามพลาด ซื้อ 1 ได้ถึง 3 เมื่อซื้อทีวี 100 นิ้ว รุ่น 100U7N แถมฟรี ทีวี 55 นิ้ว รุ่น 55E7N พร้อม VIP card และขยายการรับประกันเพิ่มรวมเป็น 5 ปี หรือเลือกซื้อทีวี 100 นิ้ว รุ่น 100Q7N หรือ 100Q6N รับฟรีเครื่องทำกาแฟ พร้อม VIP card รับประกันเพิ่มรวมเป็น 5 ปีY.O.U Beauty แบรนด์ความงามระดับโลกจาก HEBE Beauty Group ร่วมฉลองแคมเปญ 3.3 ด้วยการจัดเต็มส่วนลดสูงสุด 50% พร้อมโปร 1 แถม 1 จุกๆ และไฮไลท์สำคัญกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Y.O.U 2% Advanced Retinol Serum ขนาด 30 ml เซรั่มเรตินอลที่ช่วยบำรุงให้ผิวหน้าเรียบเนียน ปรับสีผิวให้กระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดำ พร้อมมอบผิวที่ดูสุขภาพดีและเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ ในราคาพิเศษเพียง 379 บาท จากราคาปกติ 499 บาท พร้อมรับฟรี Y.O.U HydraRescue Glacier Water Essence ขนาด 60ml เอสเซนส์เติมความชุ่มชื้น พร้อมปลอบประโลมผิว มูลค่า 229 บาทSkechers แบรนด์รองเท้าชั้นนำที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมความสบาย ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้สวมใส่สบาย นุ่ม และรองรับน้ำหนักได้ดี ร่วมส่งมอบความคุ้มค่าในแคมเปญ Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี ด้วยส่วนลดสูงสุด 50% พร้อมโค้ดส่วนลดเพิ่มอีก 50% พบกับ ไอเทมไฮไลท์ที่มีจำหน่ายบน Shopee เท่านั้น กับ Skechers BOBS Sport Chaos HI Casual Shoes รองเท้าลำลองสำหรับผู้หญิงที่ออกแบบมาเพื่อการสวมใส่ที่สบายตลอดวัน ในราคาพิเศษเพียง 2,796 บาท พร้อมจัดส่งฟรีถึงบ้านJisuLife แบรนด์ผู้บุกเบิกพัดลมพกพาสัญชาติจีนที่มียอดขายอันดับ 1 บน Shopee ในหมวดพัดลมพกพา ร่วมต้อนรับซัมเมอร์ด้วยการมอบสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งการรับคะแนนสะสมสองเท่าสำหรับการช้อปในวันที่ 3 มีนาคม และสิทธิพิเศษในการแลกของพรีเมียมด้วยคะแนนสะสมเพียง 120 คะแนน เช่น พร้อมให้ขาช้อปเตรียมพร้อมรับซัมเมอร์กับทัพสินค้าท้าลมร้อน ไม่ว่าจะเป็น Billkin X JisuLife พัดลมเจ็ท ขนาดเล็กแบบพกพา ใช้งานได้มากถึง 18 ชั่วโมง ที่สามารถปรับระดับแรงลมได้ถึง 100 ระดับ ในราคาพิเศษ 1200 บาท สำหรับรุ่น 5000 mAh และราคา 895 บาท สำหรับรุ่น 3600 mAhปิดท้ายด้วย Certainty แบรนด์ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขอนามัยที่ดีและตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัยได้อย่างครบวงจร การันตีด้วยยอดขายอันดับ 1 ในไทยนานกว่า 38 ปี กับทัพสินค้าขายดีในกลุ่ม Healthcare ที่นำมาจัดดีลเด็ดแบบห้ามพลาดสุดๆ ไม่ว่าจะเป็น Certainty Easy Tape Exclusive online ผ้าอ้อมผู้ใหญ่พลังปกป้อง 4xPower เหมาะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง และต้องการการซึมซับสูง และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย แถมป้องกันการรั่วซึม ช่วยให้ไม่ไหลย้อนกลับ ด้วยวัสดุซึมซับความเปียกชื้นไว้ภายในจึงแห้งสบาย ราคาพิเศษช่วง 3.3 นี้ เหลือเพียง 1,299 บาท ไม่เพียงเท่านี้ยังพบกับความคุ้มอีก 2 ต่อ โค้ดลดเพิ่มจากเซอร์เทนตี้ พิเศษ 2 ชั่วโมง ลดเพิ่ม 315.บาท เมื่อช้อปขั้นต่ำ 3,799 บาท แจกเฉพาะช่วงเวลา 00:00-02:00 น. ของวันที่ 3 มี.ค. 68 เท่านั้น ต่อที่ 3 กดเก็บโค้ดส่วนลดจากช้อปปี้หน้าแคมเปญ ต่อที4 ซื้อยกลังรับของพรีเมี่ยมจากแบรนด์ฟรี ต่อที่ 5 Top spender 1 รางวัล ยอดสะสมสูงสุด รับฟรี แอร์ติดผนังรุ่น MAGIC COOL PLUS NEW2024 ขนาด 9200 BTU ฟรี 1 เครื่องแคมเปญ Shopee 3.3 ลดใหญ่ต้นปี ถือเป็นการส่งท้ายไตรมาสแรกของปีอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการรวบรวมสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำที่ครอบคลุม ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค พร้อมมอบดีลและโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ตอบโจทย์การช้อปปิ้งเพื่อเตรียมต้อนรับช่วงซัมเมอร์ ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด ผ่านประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวกสบาย มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย ช้อปได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ พร้อมดีลพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหน มีเฉพาะในแพลตฟอร์ม Shopee เท่านั้นร่วมช้อปสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำในราคาสุดพิเศษได้ที่ Official Store ของทั้ง 6 แบรนด์บน Shopee ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2568 นี้เท่านั้น โดยสามารถติดตามรายละเอียดของแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/3-3