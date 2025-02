“ฉายแสงฯ“ สยายปีกลุยสร้างหนัง จับมือโปรเจกต์แรกกับ “The Ghost Radio”

ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างบริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด และ The Ghost Radio ในการจัดตั้ง “Ghost Light” ซึ่งเกิดขึ้นจากการพูดคุยเพื่อหารือด้านธุรกิจและคอนเทนต์ร่วมกันมาเป็นเวลากว่า 1 ปี ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่า การร่วมมือกันควรอยู่ในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจน จึงนำไปสู่การจัดตั้งยูนิตใหม่นี้ขึ้นมา ภายใต้ชื่อ Ghost Light ซึ่งเป็นการผสานระหว่าง บริษัท ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จำกัด และ The Ghost Radio

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทฉายแสง แอด. เวนเจอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ เป็นบริษัทที่ทำการตลาดและจัดจำหน่ายให้กับภาพยนตร์ไทยจากค่ายเนรมิตรหนัง ฟิล์ม เป็นหลัก แต่เนื่องจากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่ของรายได้ในประเทศและต่างประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการคอนเทนต์ไทยในตลาดโลก โดยมีภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้เกือบ 1,000 ล้านบาท และอีกหลายเรื่องสามารถทะลุ 100 ล้านบาทได้สำเร็จ โดยเฉพาะภาพยนตร์แนวสยองขวัญ (Horror) และแนวคอมเมดี้ (Comedy) ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทยจากการสำรวจแนวโน้มและศักยภาพตลาดภาพยนตร์สยองขวัญสำหรับคอหนังในประเทศไทยพบว่า ภาพยนตร์สยองขวัญเป็นแนวที่อยู่คู่กับผู้ชมชาวไทยมาอย่างยาวนาน และยังคงได้รับความนิยมต่อเนื่อง เห็นได้จากภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงในประเทศ เช่น สัปเหร่อ และธี่หยด ซึ่งล้วนมีองค์ประกอบของความสยองขวัญอยู่ในเนื้อหา สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงรสนิยมของคอหนังที่ยังคงให้ความสนใจภาพยนตร์แนวนี้จากแนวโน้มตลาดที่ชัดเจน อีกทั้งภาพยนตร์สยองขวัญยังแข็งแกร่งในตลาดอาเซียนด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ อิทธิพลของภาพยนตร์สยองขวัญจากอินโดนีเซียที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาพยนตร์สยองขวัญยังคงเป็นแนวที่ได้รับความสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมองว่าภายใน 2-4 ปีข้างหน้า ตลาดภาพยนตร์สยองขวัญยังคงมีศักยภาพสูง จึงมองว่าการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สยองขวัญเป็นโอกาสที่สำคัญ เพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย“การสร้างสรรค์ภาพยนตร์ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การตอบสนองกระแสความนิยมเท่านั้น แต่พยายามมองหาความแปลกใหม่ เพื่อสร้างความหลากหลาย และมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ดังนั้นฉายแสง แอด.เวนเจอร์ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมและเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโฟลิโอของบริษัท นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจขยายบทบาทจากผู้วางแผนการตลาดและจัดจำหน่ายสู่การเป็นผู้สร้างภาพยนตร์”และอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือ การร่วมมือกับ “Ghost Radio” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเล่าเรื่องผีอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีฐานผู้ฟังเหนียวแน่น และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยพื้นฐานความสำเร็จที่มีอยู่แล้ว การจับมือกันครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรเจกต์ภาพยนตร์และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มั่นใจในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สร้างภาพยนตร์อย่างเต็มตัว“เราเล็งเห็นถึงศักยภาพของ The Ghost Radio ในฐานะ Hub Community เรื่องผีอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งมีฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นและมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวแนวสยองขวัญ นอกจากนี้โปรเจกต์ Ghost Light ยังได้รวมตัวกับผู้กำกับที่มีความสามารถในวงการภาพยนตร์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพที่น่าจับตามองต่อไป มั่นใจว่า Ghost Light จะกลายเป็น Business Unit ที่แข็งแกร่ง และสามารถผลิตภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่มีเอกลักษณ์ ตอบโจทย์ผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างแน่นอน”กล่าวสำหรับการเปิดตัวโปรเจกต์แรกของ Ghost Light คือ ภาพยนตร์เรื่องแรก “ข้างบ้าน” จะต้องพิจารณาจากปัจจัยหลายด้าน ไม่ใช่เพียงแค่ความนิยมของเรื่องเล่าเท่านั้น แม้บางเรื่องจะมีกระแสแรง ยอดวิวถล่มทลายหรือได้รับความนิยมสูงสุด แต่เป็นเพียง ช่วงสั้นๆ ที่ไม่สามารถขยายเป็นภาพยนตร์ที่น่าสนใจได้ ก็อาจไม่เหมาะสมสำหรับการสร้างเป็นภาพยนตร์ดังนั้นจึงได้ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้ “ข้างบ้าน” เป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนวัฒนธรรมและเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขวาง ได้แก่ 1.ความ Related กับผู้ชม เรื่องราวที่เข้าถึงและทำให้ผู้คนรู้สึกมีส่วนร่วมได้ 2.ความสนุกและน่าติดตาม สามารถเล่าเรื่องได้อย่างน่าสนใจและดึงดูดผู้ชมได้ และ 3.แนวคิดที่เป็นสากล (Universal Message) มีประเด็นที่สามารถสื่อสารไปยังตลาดต่างประเทศได้สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักของภาพยนตร์ “ข้างบ้าน” มุ่งเน้นไปที่ผู้ชมชาวไทยเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะกลุ่ม Young Generation ได้แก่ Gen Z และ Gen Y เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก เนื่องจากเป็นผู้ชมที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การดูหนังในโรง และยังคงให้ความสนใจกับภาพยนตร์แนวสยองขวัญ เนื่องจาก “ข้างบ้าน” เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นร่วมกับ The Ghost Radio จึงมีความโดดเด่นทั้งในด้านภาพ เสียง และบรรยากาศที่ออกแบบมา เพื่อการรับชมในโรงภาพยนตร์โดยเฉพาะ และอีกกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ แฟนรายการ The Ghost Radio ซึ่งมีฐานผู้ติดตามที่เหนียวแน่น และให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับความลี้ลับและสยองขวัญ กลุ่มนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มหลักที่คาดว่าจะให้การสนับสนุนภาพยนตร์ “ข้างบ้าน”เป็นอย่างดีสำหรับความคาดหวังจากภาพยนตร์ “ข้างบ้าน” อาจไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องรายได้เป็นหลัก เพราะเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่ชัด แต่สิ่งสำคัญคือ ความตั้งใจและทุ่มเทของ Ghost Light ทำให้ภาพยนตร์ “ข้างบ้าน” มีคุณภาพ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ทำให้ผู้ชมไม่รู้สึกผิดหวังกับการถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบภาพยนตร์ โดยเฉพาะแฟน ๆ The Ghost Radio ที่คุ้นเคยกับเรื่องเล่าต้นฉบับ เพื่อตอบแทนการรอคอยของแฟนๆ ทั้งจาก The Ghost Radio รวมทั้งผู้ติดตามผลงานของก้องเกียรติ โขมศิริ ผู้กำกับภาพยนตร์ และคอหนังสยองขวัญชาวไทยกล่าวต่อว่า ในปีนี้ ฉายแสง แอด. เวนเจอร์ ยังมีแนวทางขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายให้กับผู้ชม โดยเริ่มต้นจากโปรเจกต์ที่ 1 Ghost Light ซึ่งเป็นการร่วมมือกับ The Ghost Radio ในการสร้างภาพยนตร์ “ข้างบ้าน” กำกับการแสดงโดย ก้องเกียรติ โขมศิริส่วนโปรเจกต์ที่ 2 เพิ่งมีการเปิดตัวไปในงานแถลงข่าว คือ Food Track รัก (ลัก) หมูเด้ง ภาพยนตร์คอมเมดี้ครอบครัวที่ถูกออกแบบให้เข้าถึงทุกเพศทุกวัย พร้อมมอบความสนุกและความประทับใจให้กับผู้ชม นำแสดงโดยมาริโอ้ เมาเร่อ, แจ๊ส ชวนชื่น, หม่ำ จ๊กมก และแจ็ก แฟนฉันและโปรเจกต์ที่ 3 เป็นการกำกับภาพยนตร์ครั้งแรกของพี่อี๊ด โปงลาง โดยมี Working Title โปรเจกต์ว่า “ ผีน้อย” ที่นำเสนอเรื่องราวความรักระหว่างผีน้อยกับตำรวจเกาหลีเป็นภาพยนตร์โรแมนติก-ดราม่า ผสมคอมเมดี้นิดๆ ที่จะถ่ายทำในประเทศเกาหลี ด้วยบรรยากาศและโลเคชั่น สวยงาม คาดว่าจะสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ ของ พี่อี๊ด โปงลาง และแฟนหนังไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีอีก 2-3 โปรเจกต์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งจะมีการประกาศไลน์อัพอย่างเป็นทางการในอนาคต และที่ขาดไม่ได้คือความร่วมมือกับเนรมิตหนัง ฟิล์มซึ่งจะมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ให้แฟนๆ ชาวไทยได้ตื่นเต้นกันตลอดทั้งปี ถือเป็นพันธมิตรหลักที่สำคัญของบริษัท ฉายแสง แอด. เวนเจอร์ ในการผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตต่อไป.