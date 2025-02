HMC Polymers เผยทิศทางธุรกิจปี 2025 ชูแนวคิด “NEVER STOP INNOVATING, NEVER-ENDING SMILES” เดินหน้านวัตกรรมเม็ดพลาสติก PP ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ ควบคู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด หรือ HMC Polymers ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน หรือ PP รายแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศวิสัยทัศน์ปี 2025 ภายใต้แนวคิด “NEVER STOP INNOVATING, NEVER-ENDING SMILES” ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมเม็ดพลาสติก PP ที่ไม่หยุดนิ่ง มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ต้องการวัสดุคุณภาพสูง อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของความยั่งยืน เพื่อสร้างรอยยิ้มที่ไม่รู้จบ พร้อมเผยผลประกอบการปี 2567 รายได้รวม 2.6 หมื่นล้านบาท ตั้งเป้าปี 2568 กวาดรายได้ 3.1 หมื่นล้านบาทนายคอร์โซ อูซีลลี่ ประธานบริษัท HMC Polymers กล่าวว่า “ปี 2024 ที่ผ่านมา นับเป็นอีกปีที่ท้าท้ายสำหรับ HMC Polymers และผู้ประกอบการธุรกิจปิโตรเคมีทั้งหลาย เพราะแม้เราจะเคยผ่านวัฏจักรทั้งขึ้นและลงมาแล้วหลายครั้ง เรียนรู้วิธีบริหารจัดการเป็นอย่างดี แต่ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา รูปแบบของวัฎจักรเปลี่ยนแปลงไป ทำให้เรารับมือยากกว่าเดิม สาเหตุสำคัญ คือ มีคู่แข่งในตลาดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ต้นทุนทางพลังงานที่สูงขึ้น ปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กดดันให้อุตสาหกรรมพลาสติกต้องปรับตัวอย่างสูง ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่เราควบคุมได้ยาก แต่ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมา ประกอบกับวิสัยทัศน์แห่งการเป็น “Preferred Partner for Sustainable PP Solutions” เราจึงได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความพิเศษ (Specialty) และมีคุณภาพที่แตกต่างจากคู่แข่ง (Differentiated) ในท้องตลาด โดยปีที่ผ่านมา HMC Polymers สามารถผลิตเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียมได้อีกหลายเกรด ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้งานสายการผลิตที่ 4 อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืนหรือ Sustainable PP Products เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ในส่วนของผลประกอบการ เราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้”นายพรชัย พิชิตวุฒิกร รองประธานอาวุโส สายงานกลยุทธ์ นวัตกรรม และพาณิชยกิจ กล่าวเสริมว่า “แม้ในภาวะเศรษฐกิจผันผวน HMC Polymers ยังคงรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP เกรดพรีเมียมสูงสุดในประเทศ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มการแพทย์และสุขอนามัย กลุ่มบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบคงรูปและแบบยืดหยุ่น และกลุ่มชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainable PP Products ทั้ง 3 ประเภท อันได้แก่ Bio-Circular PP, Advance Recycling PP และ Mechanical Recycling PP ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้ารายใหญ่หลายแห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย เป็นต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสู่การวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอนึ่ง ปลายปี 2024 HMC Polymers ได้กำหนด Roadmap และเป้าหมายกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรทั้ง 3 เสาหลัก คือ เสา Circularity เสา Carbon Reduction และเสา Connectivity ไว้ชัดเจนถึงปี 2030 คือ• เสา Circularity : เพิ่มสัดส่วนยอดขายของผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน (Sustainable PP Products) เป็นร้อยละ 5 จากยอดขายทั้งหมด• เสา Carbon Reduction : บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอน 20% ใน Scope 1 และ Scope 2• เสา Connectivity : บรรลุเป้าหมายร้อยละ 70 ของงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางความยั่งยืนภาคสังคม HMC Polymers ได้ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรระดับประเทศ อาทิ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึง PP Reborn แพลตฟอร์มจัดการพลาสติก PP ที่ใช้แล้ว ของ HMC Polymers ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และในปี 2025 นี้ เรายังจะเพิ่มจุดรับพลาสติก PP ใช้แล้ว (Drop point) อีก 20-50 จุด ให้ครอบคลุมทุกเขตในกรุงเทพมหานคร ภายใต้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย”นางสาวอังคณี สุนทรสวัสดิ์ รองประธาน สายการเงิน บัญชีและงานสนับสนุนองค์กร กล่าวถึงภาพรวมและแผนกลยุทธ์การเงินของ HMC Polymers ในปี 2025 ว่า “ปีที่ผ่านมา ภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงอ่อนตัว แต่ HMC Polymers กลับมีกำไร EBITDA ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 1.5 พันล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2023 และในปีนี้ยังได้เตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งและรักษาเสถียรภาพทางการเงิน พร้อมก้าวข้ามทุกความท้าทายและรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้1. การบริหารจัดการต้นทุนและเพิ่มรายได้ (Cost Efficiency and Value Enhancement Program) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษและเกรดคุณภาพ (Specialty and Differentiated Products) พร้อมต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP เพื่อความยั่งยืน (Sustainable PP Products) ตอบรับกระแสรักษ์โลก2. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital Management) ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อสร้างและเพิ่มกระแสเงินสดอันเป็นการสะท้อนสภาพคล่อง3. การบริหารจัดการงบลงทุน (Capital Expenditure) ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ภายหลังจากการก่อสร้างสายการผลิตที่ 4 ของโรงงาน PP แล้วเสร็จในปี 2022 ซึ่งงบลงทุนตามแผนธุรกิจ จะเน้นไปที่การซ่อมบำรุงเครื่องจักร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และกิจกรรมสนับสนุนแผนกลยุทธ์เป็นหลัก4. การจัดหาวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากหลายสถาบันการเงิน รวมถึงการออกหุ้นกู้ ซึ่งที่ผ่านมา HMC Polymers ได้ออกหุ้นกู้มาแล้ว 2 ครั้ง คือ ในปี 2020 และปี 2023 โดยได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากท่านนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ดังนั้น ในปีนี้ 2025 บริษัทฯ จึงมีแผนที่จะออกหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และคาดหวังจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากท่านนักลงทุนเช่นเดิม โดยชูจุดแข็งแห่งการเป็นผู้นำด้านวัตกรรม การผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก PP รายแรกและใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยประสบการณ์มากว่า 42 ปี ซึ่งบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล”ทั้งนี้ HMC Polymers ยังคงเดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านฐานการผลิต และการดำเนินธุรกิจทุก ๆ มิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการบริหารงานสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย