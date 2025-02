TARIZ จับมือ UNIVERSAL ครั้งแรก! เจ้าแรกเจ้าเดียวเมืองไทย เปิดตัวคอลเลคชั่นเครื่องประดับ Jurassic World

จับมือกับ UNIVERSAL ครั้งแรก! เปิดตัวคอลเลคชั่นสุดพิเศษ Jurassic World: To Be Explored New Terrain ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย ความกล้าหาญ และการค้นพบ ผ่านดีไซน์พิเศษที่มีความโดดเด่นทั้ง 4 คาแรคเตอร์คือ 1. Jurassic World Logo 2. Tyrannosaurus Rex 3. Mosasaurus 4. Velociraptor อันเป็นเอกลักษณ์บนเครื่องประดับทองคำแท้ 99.9% พร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ NGG jewellery ทุกสาขา

NGG Jewellery ส่งแบรนด์ TARIZสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเครื่องประดับไทย ด้วยการทั่วประเทศ และทุกช่องทางออนไลน์นางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กล่าวว่า “ NGG Jewellery ในฐานะผู้นำด้านเครื่องประดับแท้ของขวัญจากธรรมชาติรวมศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องประดับ ทั้งเพชร ทองคำ อัญมณี และนาฬิกา ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 40 ปี ได้ร่วมมือกับ UNIVERSAL เพื่อนำเสนอคอลเลคชั่น Jurassic World: To Be Explored New Terrain เป็นครั้งแรกและหนึ่งเดียวในประเทศไทย คอลเลคชั่นนี้เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้ผู้สวมใส่ได้ออกเดินทางสู่ดินแดนใหม่ ค้นพบเรื่องราวอันน่าทึ่ง ถ่ายทอดผ่านงานดีไซน์สุดประณีตและวัสดุคุณภาพสูง ด้วยทองคำแท้ 99.9% สร้างสรรค์โดยช่างฝีมือผู้ชำนาญการ แต่ละชิ้นสะท้อนเอกลักษณ์ของไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ได้อย่างลงตัว ”ด้วย4 ดีไซน์พิเศษจากโลกจูราสสิคเครื่องประดับในคอลเลคชั่นนี้มาพร้อม 4 คาแรคเตอร์สุดไอคอนิกของ Jurassic World1) Jurassic World Logo - สัญลักษณ์ของการผจญภัยและการค้นพบ ด้านหน้าสลักโครงกระดูก T-Rex ด้านหลังเป็นโลโก้ Jurassic World2)Tyrannosaurus Rex - ราชานักล่าแห่งยุคครีเทเชียส สื่อถึงพลังและความสง่างาม ด้านหลังดีไซน์เป็นกราฟฟิคลายต้นสน สะท้อนถึงอาณาเขตของทีเร็กซ์3)Mosasaurus - เจ้าสมุทรแห่งยุคไดโนเสาร์ เป็นสัญลักษณ์ของพลังและความลึกลับ ด้านหลังประดับกราฟฟิคลายน้ำ4) Velociraptor - ไดโนเสาร์นักล่าอัจฉริยะ ว่องไวและเฉียบแหลม ด้านหลังสลักกราฟฟิคลายภูเขา บ่งบอกถึงถิ่นฐานของแรปเตอร์พร้อมด้วยงานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราว ทุกชิ้นผลิตด้วยเทคนิค 3D Electroforming ที่ให้ความแข็งแรง น้ำหนักเบา ทนทาน ดีไซน์มาในรูปทรง Hexagon หรือ 6 เหลี่ยม เรียบง่ายแต่หรูหรา เพิ่มความคลาสสิกด้วยอีนาเมลสีน้ำตาลเข้ม สื่อถึงเสน่ห์ของดินแดนลึกลับที่รอการค้นพบ“เตรียมตัวออกเดินทางสู่การผจญภัยครั้งใหม่ไปพร้อมกับ TARIZ และ Jurassic World ได้แล้ววันนี้!ที่ NGG jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ สั่งจองหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nggjewellery.com Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery สำหรับราคาน้ำหนักที่กำหนดไว้ได้อ้างราคาแบบ Real time ตามราคาตลาดโลก ซึ่งลูกค้าสามารถเช็คราคาได้ตามจริง” ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวในท้ายสุด