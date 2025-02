สยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์แฟชั่นอีเว้นท์ระดับโลก “Siam Paragon World Fashion Trend Spring/Summer 2025” เผยเทรนด์แฟชั่นล่าสุดจากกว่า 70 แบรนด์หรู

​สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางแห่งแฟชั่นระดับโลก “World-class Fashion Destination” ผู้นำในการรังสรรค์สุดยอดประสบการณ์เหนือความคาดหมาย สร้างที่สุดแห่งปรากฏการณ์แฟชั่นระดับโลก ผนึกกำลังธนาคารกสิกรไทย, แมค คอสเมติกส์ ไทยแลนด์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เนรมิตปรากฏการณ์แฟชั่นแห่งปี “Siam Paragon World Fashion Trend Spring/Summer 2025” ยกทัพแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับเวิลด์คลาสกว่า 70 แบรนด์ และสุดยอดแบรนด์ไทยชั้นนำ ร่วมเผยโฉมคอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนใหม่ล่าสุดแห่งปี 2025 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ รับฤดูกาลแห่งแฟชั่นโลก ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 ณ แฟชั่น ฮอลล์ สยามพารากอน เวลา 19.00 น. เป็นต้นไปธณพร ตันติยานนท์ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามพารากอน กล่าวว่า “สยามพารากอนมุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกตื่นตาตื่นใจ หรือ Be Amazed มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้เป็นปีพิเศษฉลองครบรอบปีที่ 20 ของสยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางแห่งแฟชั่นที่ครองความเป็นที่หนึ่ง ในใจของทั้งคนไทยและนักช้อปต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก นำเสนอที่สุดของปรากฏการณ์ด้านแฟชั่นที่แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เหนือระดับและทุกความต้องการ โดยสยามพารากอน คือ Destination ของแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่ครบครันที่สุด เป็น “Grand Stage of The World” ที่แบรนด์ดังจากทั่วโลกต่างปักหมุด ที่สยามพารากอนเพื่อนำเสนอผลงานสร้างสรรรค์ใหม่ล่าสุดและดีที่สุด ในปีนี้ สยามพารากอน ได้ร่วมผนึกกำลังร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย, แมค คอสเมติกส์ ไทยแลนด์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ นำเสนอสุดยอดประสบการณ์แฟชั่นกับงาน “Siam Paragon World Fashion Trend Spring/Summer 2025” ด้วยการยกทัพแบรนด์ดังระดับโลกกว่า 70 แบรนด์ รวมถึงสุดยอดแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ ร่วมเนรมิตให้ทุกตารางเมตรของสยามพารากอน กลายเป็นแฟชั่นอีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมทั้งมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าได้อัปเดทสีสันแห่งแฟชั่นต้อนรับฤดูร้อนอย่างใกล้ชิดแบบฟรอนต์โรว์ กับรันเวย์ที่ยาวที่สุดใจกลางสยามพารากอน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำแห่งการเป็น ‘World-class Fashion Destination’ อย่างแท้จริง”​และครั้งแรกในโลกกับการรวมตัวเหล่าศิลปินดาราผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่น ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Global Brand Ambassador หรือ Friend of the House ของลักซ์ชูรี่แบรนด์ระดับโลกกว่า 20 ท่านที่ร่วมมาเป็นแขกคนสำคัญพร้อมอัปเดตลุคประจำฤดูกาลอันร้อนแรง อาทิ ไบรท์-วชิรวิชญ์ ชีวอารี, ใหม่-ดาวิกา โฮร์เน่, คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, วิน-เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร, ปอนด์ - ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, สกาย-วงศ์รวี นทีธร, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ, ต่อ - ธนภพ ลีรัตนขจร, ใบปอ-ธิติยา จิระพรศิลป์, ดิว-จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์, บลู - พงศ์ทิวัตถ์ ตั้งวันเจริญ นอกจากนี้ยังมี ทัพศิลปิน-ดารา ที่มาร่วมเป็นแขกคนสำคัญ อาทิ มีน-นิชคุณ ขจรบริรักษ์, สมาชิกวง PiXXiE มาเบล-พิมมา-อิงโกะ, สมาชิกวง PERSES จั๋ง-เน, มิ้ลค์-พรรษา วอสเบียน, อองรี-ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์, เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร, วิลเลี่ยม- จักรภัทร แก้วพันธุ์พงษ์ และเหล่านางแบบ นายแบบร่วมนำเสนอ ลุคสปริง/ซัมเมอร์ รวมกว่า 100 คน​พบกับลุคและไอเท็มสุดฮอตจากเหล่าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Ami Paris, Bottega Venetta, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, Loewe, Loro Piana, Louis Vuitton, Prada, Saint Laurent, Thom Browne, Valentino, Versace, Zegna และอีกมากมายและเพื่อฉลองฤดูกาลแห่งแฟชั่น สยามพารากอน ยังเอาใจคนรักแฟชั่นด้วยกิจกรรมแฟชั่นจากเหล่าลักซ์ชูรี่แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Pop-Up สุดพิเศษ, Private Viewing, นิทรรศการภาพถ่ายจากเซเลบิตี้ในลุคสุดฮอตจากแบรนด์ต่างๆ และกิจกรรมอีกมากมายตลอดเดือนมีนาคมนี้ พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์สุดพิเศษมากมายให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าได้ช้อปปิ้งไอเท็มโปรดได้อย่างจุใจและคุ้มค่าตลอด 1 เดือนเต็มที่สยามพารากอน กับแคมเปญ “Siam Paragon World Fashion Trend Spring/Summer 2025” เมื่อช้อป 40,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านลักซ์ชูรี่แฟชั่นที่ร่วมรายการ รับ Siam Gift Card สูงสุด 5,000 บาท ระหว่าง 4 - 31 มีนาคม 2568 พร้อมสิทธิพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย สำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับ Siam Gift Card เพิ่มอีกมูลค่า 1,000 บาท“Siam Paragon World Fashion Trend Spring/Summer 2025” เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์เหนือระดับ ที่สยามพารากอนมั่งมุ่นนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตแบบลักซ์ซูรี่แห่งโลกอนาคต โดยร่วมมือกับแบรนด์ดังระดับโลก ในการนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ๆ เป็นเวทีสำคัญของแบรนด์ระดับโลก Grand Stage of The World เพื่อนำเสนอและส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตเหนือระดับให้กับลูกค้าทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก ทั่วโลกติดตามรายละเอียดเงื่อนไขในการเข้าร่วมงานได้ทาง Facebook และ Instagram: Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp