บีทูเอส ร่วมกับ The Pokémon Company จัด “Pokémon PLAY LABครั้งแรกในไทย

บีทูเอส ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกความร่วมมือกับ The Pokémon Company เจ้าของแบรนด์คาแร็กเตอร์สุดคิ้วท์ และโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมจากประเทศญี่ปุ่น ขวัญใจของคนทุกวัยทั่วโลก จัดงานอีเวนต์ใหญ่ครั้งแรกแห่งปี “Pokémon PLAY LAB Fun Fest by B2S 2025” มหกรรมความสนุก ครั้งแรกในไทย พร้อมมอบความสุขให้กับลูกค้า ตั้งแต่วันที่ 21-27กุมภาพันธ์นี้ ณ ลาน Central Court เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 6นางสาวจิตรลดา หาญวรวงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีทูเอส และออฟฟิศเมท กล่าวว่า “จากความสำเร็จของ Pokémon PLAY LAB ทั้ง 6 สาขา ได้แก่ สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว, สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า, สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต, สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และสาขาน้องใหม่ล่าสุด เมกาบางนา กับการตอบรับที่ดีของลูกค้า ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาแรกเตอร์โปเกมอน โดยปีนี้ บีทูเอส เราได้ขยายความสุขความสนุกให้กับลูกค้า เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี Pokémon PLAY LAB พบกับอีเว้นต์แรกแห่งปีกับงาน “Pokémon PLAY LAB Fun Fest by B2S 2025” พบกับการเปิดตัวสินค้าคอลเล็คชันพิเศษที่แรกในไทย พร้อมของขวัญ ของพรีเมี่ยมสุดพิเศษ เพื่อมอบให้กับแฟนๆได้เต็มอิ่มกันตลอด 7 วัน จึงอยากชวนแฟนๆ มาเปิดประสบการณ์ช้อปสุดเซอร์ไพรส์อีกมากมายในโอกาสพิเศษนี้”“Pokémon PLAY LAB Fun Fest by B2S 2025” มหกรรมความสนุก อีเว้นต์ที่เหล่าคนรักโปเกมอนต้องมาสัมผัสบรรยากาศ และความสนุกของกิจกรรรมต่าง ๆ รวมถึงสินค้าไฮไลท์ที่มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอีกมาก• สินค้าลิขสิทธิ์โปเกมอน สินค้าโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกม สินค้าฟิกเกอร์กล่องสุ่ม คอลเลคชั่นสะสม เสื้อยืดลายลิขสิทธิ์ที่มาพร้อมดีไซน์พิเศษ GLOW IN THE DARK จำหน่ายครั้งแรกในไทย! ซึ่งมีขายเฉพาะที่งานนี้เท่านั้น พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียง ซื้อ 2 ชิ้น ลด10%, ซื้อ 3 ชิ้น ลด 20%• การ์ดชุดเสริมเทศกาลเทรัสตัล 1 กล่อง รับฟรี! การ์ดโปรโมอีวุย 1 ใบ*• ฟิกเกอร์ กล่องสุ่ม คอลเลกชันสุดพิเศษ น่ารัก น่าสะสม มาพร้อมโปรโมชั่น ลด 15% เมื่อซื้อ 6 ชิ้นขึ้นไป• กิจกรรม Fan meet กับ พิคาชู ที่จะมาต้อนรับ และมอบรอยยิ้มให้ Pokémon Fan ได้ถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด วันที่ 21 ก.พ.68 เวลา 11.00,13.00,17.00,19.00น. วันที่ 22-23 ก.พ.68 เวลา 12.00,15.00,18.00น.• พบกับ Battle สุดมันส์ การแข่งขันรอบ Final Pokémon PLAY LAB Trading Card Game Championships Thailand ที่มีผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ กว่า 250 คน• สนุกกับกิจกรรมแบตเทิลสำหรับมือใหม่ All Generation Battle และการสอนเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมฟรี! จากเทรนเนอร์มืออาชีพ ที่เทรนผู้เล่นหลายๆ คนเข้าแข่งระดับนานาชาติมาแล้ว• Photo landmark มุมถ่ายรูปสุดคิ้วท์กับโปเกมอนขนาดยักษ์ พิคาชู และผองเพื่อน พร้อมชม Exhibition Wall Card และ คอลเลคชันการ์ดแรร์ SAR ที่สวย ตื่นตา และหาชมได้ยากปิดท้ายกับ โซนกาชาปอง สำหรับมิตรรักนักสุ่ม ที่มีตู้มาให้นักสะสมสุ่มมากถึง 20 ตู้ความพิเศษที่มาพร้อมทุกการช้อป กับโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมาย อาทิ สะสมหรือและใช้คะแนน The1, โปรผ่อน 0% นานสูงสุด 6 เดือน นอกจากนี้ซื้อสินค้าในงานยังสามารถลดหย่อนภาษีกับโครงการ Easy E-Receipt ได้อีกด้วยโปเกมอนคือ?โปเกมอน คือสิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ ซึ่งเต็มไปด้วยปริศนามากมาย โปเกมอนมีจุดเริ่มต้นมาจากเกม “Pokémon Red” และ “ Pokémon Green” ที่เปิดตัวในญี่ปุ่นในปี 1996 บนแพลตฟอร์ม Game Boyหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้โปเกมอนประสบความสำเร็จคือ "การสะสมคอลเลกชัน"ที่ผู้เล่นจะได้เพลิดเพลินไปกับการจับและเลี้ยงโปเกมอน รวมไปถึง "การสื่อสาร" ระหว่างผู้เล่นผ่านการแลกเปลี่ยน หรือการแบตเทิลในปัจจุบัน โปเกมอนได้ขยายการบริการและสินค้าออกไปหลายรูปแบบ เช่น เทรดดิ้งการ์ดเกม การ์ตูนทีวี ภาพยนตร์ แอปพลิเคชัน สินค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้โปเกมอนกลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากทั่วโลก