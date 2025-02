ครีเอเตอร์ยุค AI ทำคอนเทนต์เป็นธุรกิจ กัชคลาวด์ ผนึกAzure ส่งกองทุนหนุน

ผู้จัดการรายวัน 360 - ครีเอเตอร์ยุค AI ไม่ใช่แค่ทำคอนเทนต์ แต่ต้องโตเป็นธุรกิจ!กัชคลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล ร่วมกับ Azure Capital ส่งกองทุนเปลี่ยนอนาคต สนับสนุนการสร้างรายได้ระยะยาวกัชคลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล บริษัทต้นสังกัดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้ผลิตคอนเทนต์บันเทิงระดับโลก ซึ่งมีกว่า 13 ประเทศทั่วโลก เซ็นต์สัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกับ Azure Capital บริษัทบริหารจัดการกองทุนสัญชาติสิงคโปร์ เปิดตัวโครงการลงทุนใหม่ Azure-Gushcloud Entertainment Finance Fund มุ่งสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ทั่วโลก พร้อมช่วยผลักดันให้สามารถสร้างรายได้ ขยายธุรกิจ และสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการช่วยวางกลยุทธ์ในบริหารจัดการทางการเงิน ให้เหมาะสำหรับคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ที่ต้องการขยายศักยภาพไปเป็นเจ้าของธุรกิจ พัฒนาแบรนด์ของตัวเองสู่ตลาดอีคอมเมิร์ซ ไปจนถึงการพัฒนาและถือลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าของคอนเทนต์อัลเทีย ลิม, ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท กัชคลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด กล่าวว่า "ในฐานะที่เราคือหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมคอนเทนต์มามากกว่า 12 ปี คอนเทนต์ ครีเอเตอร์จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมให้อาชีพให้มีความมั่นคง ซึ่งปัจจุบันมีครีเอเตอร์กว่า 2 ล้านคนทั่วโลกที่ทำรายได้เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.37 ล้านบาทต่อปี และนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Creator Economy จะมีมูลค่าถึง 500,000 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 16.8 ล้านล้านบาทภายในปี 2030“กัชคลาวด์จึงมีการนำเทคโนโลยีและ AI มาใช้ศึกษารายได้ของครีเอเตอร์กว่า 100 ล้านคนทั่วโลก และร่วมมือกับบริษัทจัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ เพื่อพัฒนากองทุนที่เหมาะสมกับครีเอเตอร์”ปัจจุบันคอนเทนต์ ครีเอเตอร์กำลังก้าวขึ้นเป็นธุรกิจขนาดกลางที่ขับเคลื่อนวงการบันเทิง และเศรษฐกิจโดย 60% ของรายได้ของครีเอเตอร์มาจากแบรนด์สปอนเซอร์และโฆษณา 30% มาจากแพลตฟอร์ม และอีก 10% มาจากการสมัครสมาชิกและการจำหน่ายสินค้าต่างๆ เนื่องจากแพลตฟอร์มอย่าง YouTube, X (Twitter),Meta และ Spotify มีการเปิดพื้นที่สร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์เพิ่มมากขึ้น"โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา YouTube มีการสนับสนุนรายได้ให้กับยูทูบเบอร์ไปกว่า 107,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3.6 พันล้านล้านบาท ซึ่งจากสอดคล้องกับข้อมูลรายได้คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ของกัชคลาวด์บางคน ที่ทำรายได้ไปมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือประมาณ 33.7 หมื่นล้านบาท" อัลเทียกล่าวนายนิโรธ ฉวีวรรณากร Country Director บริษัท กัชคลาวด์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Head of Talent ประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวเสริมว่า “ สำหรับประเทศไทยครีเอเตอร์ในสังกัดทำรายได้ไปกว่า 42 ล้านบาท ในปี 2024 (เฉลี่ย 2 ล้านบาทต่อคน จากทั้งหมด 21 คน) ปี 2023 ทำรายได้ไปกว่า 23 ล้านบาท (เฉลี่ย 1.3 ล้านต่อคน จากพี่ 18 คน) เติบโตขึ้นกว่า 82.61% เมื่อเทียบสัดส่วนจากปี 2023 ที่ผ่านมา เนื่องจากเรามีการเซนต์สัญญาครีเอเตอร์เพิ่ม และมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2025 เราเล็งเห็นถึงโอกาสใหม่ๆในการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครีเอเตอร์ไม่ใช่แค่ในไทย แต่รวมไปถึงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และทั่วโลก ให้สามารถบริหารจัดการ และวางแผนรายได้ในอนาคตได้ อีกทั้งถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการที่เป็น “pain point” ของครีเอเตอร์ ทั้งการขยายโอกาสเป็นเจ้าของแบรนด์เพื่อต่อยอดรายได้ และการลงทุนพัฒนาคอนเทนต์ เพื่อขยายฐานผู้ชม ตอบรับการเติบโตของ Creator Economy”เทอเรนซ์ หว่อง (Terence Wong) ผู้ก่อตั้ง Azure Capital (อะซัวร์ แคปิทอล) กล่าวว่า "ครีเอเตอร์ได้กลายมาเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมบันเทิงดิจิทัล ซึ่งการมอบทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาสามารถควบคุมอนาคตทางการเงินของตนเองได้ ความร่วมมือกับกัชคลาวด์ในครั้งนี้ถือเป็นการขยายความสามารถในการลงทุน เพื่อเฟ้นหาครีเอเตอร์ชั้นนำระดับโลกที่สามารถร่วมลงทุน และเติบโตไปด้วยกันได้ ด้วยการวางกลยุทธ์ตามเทรนด์ระดับโลก พร้อมการรับประกันจากแบรนด์ในกลุ่ม Fortune 500 ไปจนถึงแพลตฟอร์มชั้นนำ ซึ่งกองทุนนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนของเรามั่นใจได้ถึงผลตอบแทนที่มั่งคง และปลอดภัย"Azure Capital เป็นบริษัทจัดการกองทุนในสิงคโปร์ ที่มุ่งเน้นการสร้างกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆและ ออกแบบกองทุนที่เน้นถึงความมั่นคงในระยะยาว โดยมีการก่อตั้ง Azure-Lyte Fund ซึ่งให้บริการ "factoring" หรือการสำรองเงินล่วงหน้าให้กับคนทำงานฟรีแลนซ์ ซึ่งเป็นสายอาชีพที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตGushcloud (กัช-คลาวด์) เป็นบริษัทด้านการจัดแบรนด์ คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ และ การผลิตคอนเทนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลระดับโลก เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อผู้ชมและแบรนด์ไปยังอินฟลูเอนเซอร์ อีกทั้งเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์การตลาดแบรนด์ ให้บริการด้านการผลิตสื่อ การขายและการจัดจำหน่าย และ การสร้างออริจินอลคอนเทนต์ สื่อ และ การจัดอีเวนต์อีกทั้งยกระดับคอมมูนิตี้ content creator บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ สร้างโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์ภายใต้คอนเซปต์ Creating Tomorrow’s Postitive Influence สำหรับประเทศไทยมีการผลิตคอนเทนต์วาไรตี้ เกมโชว์ เพื่อเป็นพื้นที่ความบันเทิงของทุกคนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย สุขุมมิตรนอกจากนี้ บริษัทยังมีพนักงานมากกว่า 300 คน โดยมีสาขากว่า 13 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ และปารีสAzure Capital Pte Ltd เป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ Monetary Authority of Singapore (MAS) ภายใต้ข้อบังคับ Regulation 5(1)(i) of the Second Schedule to the Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Regulations ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านการดำเนินธุรกิจและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ MAS