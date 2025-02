BIGO Live มอบรางวัลแห่งความสำเร็จ BIGO AWARDS GALA 2025 เดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์ใหม่

ไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming) กลายเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่ทรงพลังที่สุดในยุคดิจิทัล ครอบคลุมทุกธุรกิจ การใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ Digital Transformation นำความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกดิจิทัลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกอุตสาหกรรมในปัจจุบันผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งระดับโลกอย่างถือเป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่ง (Live Streaming)ที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก จาก 150 ประเทศ BIGO Technology มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม BIGO Live ให้ล้ำหน้าอย่างเหนือชั้น ด้วยการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่องBIGO Live แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้จัดงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ เพื่อมอบรางวัลแห่งความสำเร็จให้แก่เหล่าครีเอเตอร์ นักไลฟ์สตรีมมิ่งกว่า 280 คน ภายใต้คอนเซ็ปพร้อมกับให้เหล่านักไลฟ์สตรีมมิ่งได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ล้ำค่าร่วมกัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ทรูดิจิทัล พาร์ค แกรนด์ ฮอลล์“งาน BIGO AWARDS GALA 2025 ในครั้งนี้คับคั่งไปด้วยเหล่าครีเอเตอร์ การได้มอบรางวัลแห่งความสำเร็จอันทรงคุณค่าให้แก่นักไลฟ์สตรีมมิ่งถือเป็นเกียรติของ BIGO Live ประเทศไทย นี่เป็นรางวัลสำหรับความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มของเรา BIGO Live คือแหล่งรวมเหล่าครีเอเตอร์จากทุกสาขาอาชีพและเปิดกว้างสำหรับผู้คน บนแพลตฟอร์มเต็มไปด้วยเนื้อหาคอนเทนต์ของพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์ และได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ในฐานะตัวแทนของ BIGO Live ประเทศไทย เรามุ่งขยายคอมมูนิตี้แพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งให้เข้าถึงผู้ใช้งาน รวมทั้งการเพิ่มฟังก์ชั่นหรือฟีเจอร์ใหม่ให้เหมาะกับการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แก่ผู้ใช้งานทุกมิติ เป็นเกียรติอย่างยิ่งในการมอบ BIGO AWARDS GALA 2025 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจและเป็นแรงสนับสนุนเหล่าครีเอเตอร์ นักไลฟ์สตรีมมิ่ง ผู้ใช้งานและผู้ชมบนแพลตฟอร์มให้มีส่วนร่วมในการสร้างอาณาจักรคอมมูนิตี้ BIGO Live Streaming เติบโตไปพร้อมกับเรา”เป็นแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งที่สามารถรองรับฟีเจอร์ได้หลากหลาย และครอบคลุมการใช้งานที่แตกต่างกัน คอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของผู้ใช้งานบน BIGO Live ได้แก่ คอนเทนต์ที่ให้ความบันเทิง (Entertainment) การเล่นเกมส์ (Gaming) ด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) การศึกษา (Education) รวมถึงการจัดกิจกรรม กิจกรรมพิเศษ (Special Event) และด้านธุรกิจและการตลาด (Business and Marketing) นอกจากนี้ BIGO Live ยังเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเหล่าครีเอเตอร์ วีเจ อินฟลูเอ็นเซอร์ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้งานแพลตฟอร์มของ BIGO Live อีกด้วยการจัดงาน BIGO LIVE AWARDS GALA 2025 ในครั้งนี้เต็มไปด้วยเหล่าครีเอเตอร์และนักไลฟ์สตรีมมิ่งเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เพื่อรับรางวัลแห่งความสำเร็จไปด้วยกัน โดยรางวัลที่มอบให้นักไลฟ์สตรีมมิ่งในค่ำคืนพิเศษ ได้แก่ Family of The Year, Performance-VJ, VJ of The Year, Top Agency 2025 และยังมีรางวัลอื่นๆ มากมายสำหรับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย