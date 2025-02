ผู้ให้บริการข้อมูลทางแอปพลิเคชัน "มะลิ" (Mali) ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ในการนำเสนอข้อมูลคลาดเคลื่อน บิดเบือน สร้างความเข้าใจผิดให้กับสังคม เกี่ยวกับการให้บริการของในบทวิจารณ์ปี 2024โดยไม่สอบถามข้อมูลจากบริษัท ฯ ให้ถูกต้อง และเป็นการดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดย บริษัท ฯ ได้ดำเนินการลบข้อมูลที่ได้นำเสนอผ่านทาง แอปพลิเคชัน "มะลิ" (Mali) ในการเปรียบเทียบการให้บริการสเต็มเซลล์ กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ออกจากฐานข้อมูลของบริษัท ฯ ที่ได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ในทุกช่องทางแล้วบริษัท ฯ ขอชี้แจงและให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวข้องกับการให้บริการ ระยะเวลา และรางวัลที่ได้รับของ บริษัท เมดีช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังนี้บริษัท เมดีช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารฝากเก็บสเต็มเซลล์แห่งเดียวในประเทศ ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยทุนจดทะเบียน 534,000,000 บาท โดยมีมาตรฐานการดำเนินงานที่โปร่งใส และให้การฝากเก็บสเต็มเซลล์ระยะยาวถึง 60 ปี การันตีคุณภาพการแช่แข็ง 30 ปีโดย บริษัท เมดีช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการันตีระดับโลกมากมาย อาทิ รางวัลธนาคารสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยต่อเนื่องถึง 4 ปีซ้อนจาก Frost & Sullivan รางวัล World Branding Awards จาก World Branding Forum รางวัลระดับอนุภูมิภาค South East Asia Stem Cell Banking Technology Innovation Leadership Award 2021-2023 Southeast Asia Stem Cell Banking Company of the Year Award และ 2024 Southeast Asia Stem Cell Banking & Longevity Company Of The Year Award I Frost & Sullivan Awards และยังได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB) จากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเลือดจากสายสะดือทั้งกระบวนการดำเนินการ ตั้งแต่การจัดเก็บในระยะยาว ไปจนถึงการกระจายขนส่งเพื่อรองรับการรักษาให้กับผู้ป่วยในทั่วโลกจากการคัดแยกโดยเครื่องอัตโนมัติ AXP AutoXpress Platform รวมถึงมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15190-15189, มาตรฐานห้องปฏิบัติการ CleanRoom Class100 NEBB จากประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานองค์กร Tüv Rheinland จากประเทศเยอรมันนีปัจจุบัน เมดีซ กรุ๊ป มีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วภูมิภาค อาทิ เวียดนาม เมียนมาร์ สิงคโปร์ กัมพูชา อินโดนีเซีย โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยบริษัท เมดีช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีระยะเวลาในการรับประกันสเต็มเซลล์ มีกำหนด 30 ปี และ มีระยะเวลาในการจัดเก็บ 60 ปีโดยบริษัทมีการให้บริการ ในหลากหลาย ดังนี้CORD BLOOD SAVING การให้บริการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดสายสะดือของทารกแรกเกิดPLACENTA SAVING ให้บริการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อจากสายสะดือของทารกแรกเกิดADIPOSE SAVING ให้บริการจัดเก็บเซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อไขมันCELL MULTIPLICATION ให้บริการการเพิ่มจำนวนเซลล์ทำให้ได้เซลล์ใหม่มากขึ้นและมีขนาดเพิ่มขึ้นNK SERVICE TEST ให้บริการทดสอบแบบคัดกรองสมรรถนะขั้นพื้นฐานของเซลล์ภูมิคุ้มกันMASUYAMA TEST บริการทดสอบสมรรถนะขั้นสูงและนับจำนวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันNK SERVICE ให้บริการทดสอบยืนยันศักยภาพเซลล์ภูมิคุ้มกัน