F & B พรีเมียม พลังดูดต่างชาติ จี้ปลดล็อกอุปสรรค

การตลาด– นักท่องเที่ยวคุณภาพสูงกำลังกลายเป็นพลังสำคัญที่เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยว และส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางความยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสนี้ ประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้คุณค่าและปัจจัยที่ผลักดันให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางรายงานฉบับล่าสุดที่จัดทำภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Oxford Economics และสมาพันธ์สุราและไวน์นานาชาติแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific International Spirits & Wines Alliance) หรือ APISWA ระบุว่า ตัวเลือกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ระดับพรีเมียมมีบทบาทสำคัญในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และช่วยเพิ่มการใช้จ่ายโดยรวมของนักท่องเที่ยวอีกด้วยรายงานเรื่อง ‘Capturing High Quality Tourism for Southeast Asia: The Impact of Premium F&B Experiences on Destination Choice’ (การส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: อิทธิพลของประสบการณ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มแบบพรีเมียมที่มีต่อการเลือกจุดหมายปลายทาง) มีข้อมูลเชิงลึกดังนี้• 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าประสบการณ์ด้าน F&B คือ ปัจจัยสำคัญในการเลือกจุดหมายปลายทาง มากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม และการช้อปปิ้ง โดย 75% ของนักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้สูงให้ความสำคัญกับปัจจัยนี้• นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเลือกจุดหมายปลายทางที่นำเสนอประสบการณ์ F&B คุณภาพสูง มากกว่าจุดหมายปลายทางที่มีตัวเลือกจำกัดถึง 2.5 เท่า• นักท่องเที่ยวพร้อมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 250 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อคนต่อวัน สำหรับ F&B ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมบริการที่ดีเยี่ยม โดยแนวโน้มนี้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มรายได้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวตระหนักถึงคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากข้อเสนอแบบพรีเมียมที่มีคุณภาพสูง• แนวคิดเรื่อง “ความคุ้มค่า” มีความสำคัญมากสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มรายได้สูงและรายได้น้อยกว่า โดย 78% ของนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงมองว่า “ความคุ้มค่า” เป็นปัจจัยที่ “สำคัญ” หรือ “สำคัญมาก”• เมื่อพูดถึงประสบการณ์ F&B ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความปลอดภัย’เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด โดย 84% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่า “ความปลอดภัย” เป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกจุดหมายปลายทางการสำรวจครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพจำนวน 1,800 คน ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทั้งหมดมาจากประเทศที่เป็นตลาดสำคัญ 5 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรนายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์ นายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า รัฐบาลของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมุ่งเน้นดึงดูดนักท่องเที่ยว “คุณภาพสูง” เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน“ประเทศต่าง ๆ ต้องการเพิ่มยอดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว มากกว่าเพิ่มยอดนักท่องเที่ยว” นายเทียนประสิทธิ์ กล่าวสำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้เปิดตัวโครงการ Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025 โดยตั้งเป้าต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 39 ล้านคนในปีนี้ และคาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ถึง 3.5 ล้านล้านบาท โดยเน้นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก ทั้งนี้ในปี 2567 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 1.67 ล้านล้านบาทอย่างไรก็ตาม แม้ว่าธนาคารโลกจะคาดการณ์ว่า ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยในปี 2568 จะสูงกว่าช่วงก่อนการระบาดของโควิด-19 แต่ก็เตือนว่านักท่องเที่ยวอาจใช้จ่ายน้อยลง โดยคาดว่าการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปจะลดลงประมาณ 20%ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 กุมภาพันธ์2568 ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยแล้วทั้งสิ้น 5,589,051 คน สร้างรายได้ 273,238 ล้านบาท โดยประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาไทยมากที่สุด 5 อันดับคือ 1.จีน 916,340 คน, อันดับ 2 มาเลเซีย 714,661 คน, อันดับ 3 รัสเซีย 390,794 คน, อันดับ 4 เกาหลีใต้ 306,459 คน และ อันดับ 5 อินเดีย 275,465 คนส่วนทั้งปี 2568 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตั้งเป้ารวมนักท่องเที่ยวกรณีดีที่สุด ตามแผนวิสาหกิจของททท. จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย อยู่ที่ 38 ล้านคน เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10% ขณะที่เป้าหมายเชิงนโยบาย อยู่ที่ 40 ล้านคนโดย “5อันดับแรก” ของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มจะเดินทางเข้าไทยสูงสุดในปี2568 นี้ คือ 1. จีนคาดการณ์ไว้ที่จำนวนประมาณ 8 ล้านคน, 2.มาเลเซีย ประมาณ5.5 ล้านคน, 3. อินเดีย ประมาณ2.5 ล้านคน, 4. เกาหลีใต้ ประมาณ2 ล้านคน และ5. รัสเซีย ประมาณ 1.92 ล้านโดยนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะใกล้ (ประเทศในเอเชีย) จะมีประมาณ 29 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 77.5% และจากตลาดระยะไกล (ตลาดยุโรป, อเมริกา) จำนวนประมาณ 11 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 22.5% สร้างรายได้อยู่ที่ราว 2 ล้านล้านบาทส่วนไทยเที่ยวไทยตั้งเป้าไว้ที่ 200-220 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 1 ล้านล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2568 จะขับเคลื่อนรายได้จากการท่องเที่ยวตามเป้าหมายเชิงนโยบายอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านบาท จากจำนวนนักท่องเที่ยว 40 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย 35.54 ล้านคน สร้างรายได้ 2 ล้านล้านบาทนายเรวัตร คงชาติ กรรมการสมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหารกลางคืน กล่าวว่า ความต้องการประสบการณ์พรีเมียมในภาคการท่องเที่ยวของภูมิภาคนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยแนวโน้มนี้มาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุน้อยและมีกำลังซื้อสูง ซึ่งมองหาตัวเลือกที่ผ่านการคัดเลือกแล้วและมีความเป็นมืออาชีพนายเรวัตร อธิบายต่อว่า ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมที่จะตอบสนองเทรนด์ความต้องการ F&B ระดับพรีเมียม เพราะเป็นประเทศที่มีอาหารที่หลากหลายและโดดเด่น สามารถรังสรรค์เมนูใหม่ ๆ ที่ผสมผสานจุดเด่นของอาหารท้องถิ่นและอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกเข้าด้วยกันอย่างลงตัวนางอัญชลี ภูมิศรีแก้ว จาก APISWA กล่าวเสริมว่า “มีโอกาสสำคัญและการต่อยอดทางธุรกิจที่รออยู่มากมายในวงการ F&B ซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นและสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับการท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยสิ่งสำคัญ คือ การที่ผู้กำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวต้องส่งเสริมปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนต่อการเติบโตของภาคธุรกิจ F&B ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนแนวทางการประกอบการใหม่ ๆ และส่งเสริมการเติบโตการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ต้องสอดรับกับความคาดหวังของนักท่องเที่ยวด้วย”“รัฐบาล ผู้นำอุตสาหกรรม และคณะกรรมการการท่องเที่ยวจำเป็นต้องร่วมมือกันในการดำเนินนโยบายที่ส่งเสริมธุรกิจ F&B ในประเทศไทย สิ่งนี้จะทำให้มั่นใจได้ว่า ภาคธุรกิจ F&B ของประเทศไทยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว” นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโสจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กล่าวนอกจากนี้ Oxford Economics และ APISWA แนะนำว่า เพื่อยกระดับภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ ผู้กำหนดนโยบายควรเสริมสร้างความพร้อมในการนำเสนอประสบการณ์ F&B ซึ่งหมายถึง การมีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ราคาสมเหตุสมผล และเข้าถึงได้ง่ายขณะเดียวกัน ต้องช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงตัวเลือก F&B ที่หลากหลายและบริการที่มีคุณภาพได้สะดวกมากขึ้น เช่น ขยายเวลาเปิดให้บริการของสถานประกอบการ และพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเพื่อการบริการที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งนี้ หนึ่งในประเด็นนโยบายสำคัญที่ควรได้รับการพิจารณา คือ การจำกัดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลา 14.00-17.00 น. การปรับปรุงข้อจำกัดนี้สามารถช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจะช่วยให้ธุรกิจภาคบริการสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ จะต้องมีนโยบายและข้อบังคับที่สร้างบรรยากาศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีราคาเหมาะสมแข่งขันได้ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากขึ้น เช่น ปีที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้ลดภาษีสินค้าประเภทไวน์ เช่นเดียวกันกับที่รัฐบาลฮ่องกงได้ปรับอัตราภาษีสำหรับสุราในบางช่วงราคา เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมสถานบันเทิงยามค่ำคืนและส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับพรีเมียม นโยบายเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม F&B ให้เติบโตยิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้จากข้อมูล สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ระบุว่าภาคการท่องเที่ยวไทยแข่งขันได้?โดยมีจุดแข็งคือ บริการมีคุณภาพสูง, นักท่องเที่ยวมีบริการให้เลือกหลากรูปแบบและหลายระดับ เป็นต้นส่วนจุดอ่อน ก็มีหลากหลาย เช่น กฎระเบียบสร้างต้นทุนและความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น, ธุรกิจบางกลุ่มได้เปรียบจากกฎระเบียบที่เอื้อ และรายย่อยติดหล่มกฎระเบียบ เข้าระบบไม่ได้ เป็นต้นขณะที่ ต้นทุนที่ไม่จำเป็นก็ยังมีอยู่สูง ดังเช่น ที่มาของต้นทุนที่ไม่จำเป็น คือค่าธรรมเนียมและงานเตรียมเอกสาร, การต้องขออนุญาต/แจ้งข้อมูลซ้ำซ้อนหรือเกินจำเป็น (ตม.6, ใบ ร.ร.4 + ต.ม. 30), การ ให้ต่ออายุถี่/ขอเอกสารเหมือนขออนุญาตใหม่ (ใบอนุญาตนำเที่ยว 2 ปี)ค่าเสียโอกาส คือ ต้องรอตรวจสอบหลังยื่นเรื่อง กว่าจะได้เริ่มธุรกิจ/ประกอบอาชีพเช่น รอตรวจร้านสปาก่อนเปิด รอใบรับรองขึ้นทะเบียนผู้นวดโดยต้นทุนจากกฎระเบียบ ภาคการท่องเที่ยวมีภาระต้นทุนจากการอนุญาตทางราชการอย่างน้อย 26,088 ล้านบาท ในปี 2561มูลค่าต้นทุนจากกฎระเบียบ เช่น ใบ ตม. 6 มูลค่า 1,762 ล้านบาท, นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มูลค่า 2,058 ล้านบาท, สปาและนวดแผนไทย มูลค่า 15,381 ล้านบาท, โรงแรมและที่พัก 6,888 ล้านบาทสัดส่วนประเภทของต้นทุนจากกฎระเบียบ เช่น ใบ ตม. 6 มีต้นทุนตรง 100%, นำเที่ยวและมัคคุเทศก์ มีค่าเสียโอกาส 23% และต้นทุนตรง 77%, สปาและนวดแผนไทย มีค่าเสียโอกาส 48% และต้นทุนตรง 52% , โรงแรมและที่พัก มีต้นทุนค่าเสียโอกาส 49% และต้นทุนตรง 51% โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ค่าเสียโอกาส 43% และต้นทุนตรง 57%ตลอดจน ธุรกิจแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม เพราะกฎระเบียบไม่เหมาะสม กล่าวคือรายใหญ่ vs รายย่อย คือ รายใหญ่มีฝ่ายกฎหมายช่วยดำเนินการตามระเบียบ แต่รายย่อยมีต้นทุนศึกษาข้อมูล โอกาสพลาดสูง เสี่ยงถูกปรับธุรกิจในระบบ vs นอกระบบ คือ ธุรกิจในระบบมีต้นทุนทำตามกฎหมาย แต่ได้สิทธิลดหย่อนภาษี และนโยบายช่วยเหลือจากรัฐ ส่วนธุรกิจนอกระบบไม่เสียค่าใบอนุญาต แต่เสียสิทธิทางภาษี และอาจเสี่ยงต้องจ่ายส่วยธุรกิจรูปแบบเดิม vs รูปแบบใหม่ คือ ธุรกิจรูปแบบเดิมถูกกำกับเข้มงวด แต่ ธุรกิจรูปแบบใหม่คล่องตัวในสูญญากาศทางกฎระเบียบข้อมูลระบุด้วยว่า ยกเครื่องภาคการท่องเที่ยวไทยให้แข่งขันได้ ด้วยการ ละเว้นและยกเลิกกฎระเบียบ ที่สร้างต้นทุนซ้้ำเติมผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ตลอดจน การสร้างแนวร่วมรัฐ-เอกชนระดับชาติและพื้นที่ ร่วมกันปรับปรุงขั้นตอนทางราชการ ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้เร็วโดยมี ข้อเสนอแรก : ละเว้น ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎระเบียบมาตรการที่เริ่มภายใน 6 เดือน คือ ระงับ – การใช้กฎระเบียบบางเรื่อง (regulatory relief) 2 ปี เพื่อประเมินความเสี่ยง, การลด – เวลารอและขั้นตอนที่ไม่จำเป็น, การปรับปรุง - เงื่อนไขการอนุญาตให้รายย่อยเข้าระบบได้ เช่น ธุรกิจที่พักขนาดเล็กมาตรการ เร่งภายใน 1 ปี คือ เร่ง – ยกเลิกการอนุญาต ที่ได้ศึกษาไว้ในโครงการกิโยตินกฎระเบียบ, สร้างกฎระเบียบที่สอดรับกับธุรกิจใหม่ให้สามารถกำกับดูแลได้ตามความเสี่ยงสำหรับ ตัวอย่างกฎระเบียบที่ต้องเร่งปฏิรูป คือ1. สตม. ยกเลิกใบ ตม. 6 สำหรับคนต่างชาติ2. กรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนระบบการขึ้นทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวจาก “ใบอนุญาต” เป็น “การจดแจ้ง” และ ยืดอายุใบรับรองขึ้นทะเบียนจาก 2 ปี เป็น 5 ปี3. สบส. เร่งขั้นตอนออกใบรับรองผู้นวดสปา โดยลดเวลารอ 5 เดือน ให้เหลือ 7 วันหลังจบหลักสูตร4. กรมการปกครองปรับกฎหมายโรงแรมใหม่ให้รายย่อยเข้าระบบ โดย เปิดให้เกสเฮาส์และที่พักแบบอื่นขึ้นทะเบียน และยกเลิกการรายงานข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น เช่น ร่วมกันปรับปรุงขั้นตอนทางราชการ, ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบได้เร็วโดยมี แนวร่วมขับเคลื่อนปฏิรูปกฎระเบียบของไทย คือ สำนักงาน ป.ย.ป., สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน , เจเอฟซีซีที, โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ และสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ