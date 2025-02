โรงไฟฟ้าขนอมคว้ารางวัล Asian Management Excellence Awards 2025

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัลระดับภูมิภาค Asian Management Excellence Awards 2025 ประเภท Thailand Team of the Year ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน จากความสำเร็จของโรงไฟฟ้าขนอมในการริเริ่มและดำเนินโครงการ “ขนอมโมเดล” ที่มุ่งเน้นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยการส่งเสริมอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายณเรศ ชูเกิด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าขนอมได้รับรางวัล Asian Management Excellence Awards 2025 ในประเภท Thailand Team of the Year ที่สะท้อนถึงความร่วมมือและความทุ่มเทของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการผลักดันโครงการขนอมโมเดล จนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค ตอกย้ำค่านิยมของโรงไฟฟ้าขนอมในการทำงานเป็นทีม รวมถึงเจตจำนงในการ “เป็นโรงไฟฟ้าต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน”การได้รับรางวัลนี้ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่องค์กร แต่ยังสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานด้าน CSR ของเรามีทิศทางที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน จึงเป็นแรงผลักดันให้โรงไฟฟ้าขนอมมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชนต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งโรงไฟฟ้าขนอมดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ภาคใต้มากว่า 40 ปี โดยได้ริเริ่มและดำเนินโครงการขนอมโมเดลมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมและโครงการที่โดดเด่นภายใต้ “ขนอมโมเดล” ได้แก่ โครงการ “Smart Farm” แปลงผักอินทรีย์ต้นแบบที่ให้ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาผสานใช้ในการทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อการผลิตอาหารปลอดภัยในครัวเรือนการร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรม “ข้าวใหม่-ปลามัน” เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรด้วยราคาต้นทุนระหว่างชุมชนต่างภูมิภาค โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายและจัดกิจกรรมระหว่างชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความต้องการอาหารทะเลแปรรูปปลอดสารพิษ และชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องการข้าวสารอินทรีย์ ซึ่งนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหารให้ชุมชน รวมถึงแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ำการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรับมือกับปัญหาโลกเดือด และทำให้ชุมชนประมงพื้นบ้านสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืนการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ผ่าน “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” ซึ่งเป็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1 หรือโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำที่หยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยนับตั้งแต่ศูนย์เรียนรู้ฯ เปิดดำเนินการจนถึงสิ้นปี 2567 มีผู้เยี่ยมชมรวมกว่า 80,000 คน ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการศึกษา 85% สถิติหลังการเข้าเยี่ยมชมพบว่าผู้เยี่ยมชมมากกว่า 95% มีความพึงพอใจในนิทรรศการภายในศูนย์เรียนรู้ฯ เป็นอย่างมากนอกจากนี้ ศูนย์เรียนรู้ฯ มีการจ้างงานท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากร และการส่งเสริมเครือข่ายในพื้นที่ คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละมากกว่า 4.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความภาคภูมิใจให้คนในชุมชนรักและส่งต่อคุณค่าของถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยตนเอง