BAFS พลิกมีกำไรในรอบ 5 ปีแตะ 102.9 ล้าน กางแผนกลยุทธ์ปี 68 รุกขยายตลาดเอเชีย

BAFS เผยรายได้ปี 67 รวม 3,507 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 102.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175% จากปีก่อน พลิกทำกำไรปีแรกจากหลังโควิด-19 ด้วยปัจจัยปริมาณเติมน้ำมันอากาศยานและขนส่งน้ำมันผ่านท่อยังโดดเด่น เตรียมจ่ายเงินปันผลปี 2567 ที่ 0.30 ต่อหุ้น พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ปี 68 ตั้งงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท เสริมแกร่งธุรกิจ ขยายฐานลูกค้ารุกตลาดเอเชีย ตั้งเป้ารายได้เติบโต 8%ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BAFS เปิดเผยว่า ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ยังคงมีอัตราเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและโดดเด่น สามารถรักษาระดับผลประกอบการให้เติบโตอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้ BAFS พลิกกลับมามีกำไรสุทธิเป็นปีแรกนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2562 อยู่ที่ 102.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175% เทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานที่สูงถึง 5,047 ล้านลิตร สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และปริมาณการขนส่งน้ำมันผ่านท่อภาคเหนือที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดสู่ระดับ 1,226 ล้านลิตร ส่งผลให้รายได้รวมอยู่ที่ 3,507 ล้านบาท ขยายตัว 14 % เทียบกับปีก่อนหน้า ตามการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยว ขณะที่ EBITDA ยังคงเติบโต 21% จากปีก่อนอยู่ที่ 1,594.3 ล้านบาทสำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2567 BAFS มีรายได้รวม 955.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมี EBITDA จำนวน 343.9 ล้านบาท จากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณเติมน้ำมันอากาศยาน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1% และต้นทุนทางการเงินสุทธิลดลง 9% จากการทยอยจ่ายชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงินและจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ BAFS ได้มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการปรับลดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น และผลขาดทุนจากค่าความนิยมของโรงไฟฟ้าในประเทศไทย รวมทั้งมีการตัดจำหน่ายผลประโยชน์ภาษีเงินได้ (DTA) ที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีเท่านั้น ไม่ได้กระทบต่อกระแสเงินสดแต่อย่างใด ส่งผลให้ในไตรมาส 4/2567 มีขาดทุนสุทธิในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 49.8 ล้านบาทจากผลการดำเนินการในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิ สำหรับผลการดําเนินงานปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 จำนวน 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2567 และเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 จำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 โดยบริษัทฯ มีแผนจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568BAFS พร้อมสานต่อแผนงานในปี 2568 ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 8% ทุ่มงบลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท จับมือพันธมิตรขยายโอกาสทางธุรกิจ พร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งพลังงานของประเทศ ด้วยโครงการเชื่อมต่อระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือระยะที่ 3 (อ่างทอง-สระบุรี) โดยบริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด พร้อมเริ่มดำเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1/2568 ตั้งเป้าเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2569 เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้ระบบท่อขนส่งน้ำมันมีระยะทางรวมกว่า 726 กิโลเมตร ถือเป็นระบบท่อขนส่งน้ำมันที่ยาวและทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และยาวที่สุดในอาเซียนท่ามกลางความท้าทายเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน BAFS ยังคงมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในปี 2568 ด้วยแผนกลยุทธ์ 5 ปี (2568-2572) 3 ข้อหลักดังนี้ กลยุทธ์แรกขยายการลงทุนสู่ภูมิภาคเอเชีย Solid Financials for Uplifting Asia ด้วยศักยภาพของกลุ่มบริษัทที่พร้อมมองหาโอกาสการลงทุนและมองเห็นช่องทางการเติบโตของตลาดในเอเชีย โดยมี 2 กำลังสำคัญคือ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด ที่เร่งขยายตลาดรถเติมน้ำมันอากาศยานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่คอร์เปอเรชั่น ซึ่งอยู่ระหว่างรุกการลงทุนในประเทศมองโกเลียSustainability and Governance for a Thriving Future มุ่งเน้นการขับเคลื่อนสังคม และอุตสาหกรรมการบินสู่ยุคพลังงานยั่งยืน ด้วยภารกิจหลักในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการใช้เชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) โดยในปีที่ผ่านมา BAFS ได้เริ่มให้บริการเติมน้ำมัน SAF แก่สายการบินลูกค้าที่ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และล่าสุด BAFS ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC-CORSIA ในขอบเขตของ Logistic Center ทั้งสถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานดอนเมือง และสถานีบริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานสุวรรณภูมิRe-imagining the Future of Work for Human Empowerment พัฒนาคนเพื่อรองรับโลกอนาคต โดยเสริมความรู้และทักษะด้าน Generative AI ให้พนักงานพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน พร้อมสำรวจและเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าถึง generative AI อย่างสะดวกและปลอดภัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร