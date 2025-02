GPSC – เดลต้า ร่วมศึกษาโซลูชันพลังงานหมุนเวียนสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

GPSC จับมือ “เดลต้า” ศึกษาการจัดหาไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งรูปแบบ On-site และภายใต้ Direct PPA หรือผ่าน TPA พร้อมเดินหน้าสู่ RE 100 ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงาน เพื่อการบริหารจัดการพลังงานครบวงจร รับมือกติกาการค้าโลกเข้มข้น ใช้สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนายมนัสชัย คงรักษ์กวิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้ร่วมลงนามความร่วมมือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาพลังงานหมุนเวียน หรือแสวงหาโอกาสการพัฒนาแนวทางการลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ ร่วมกับนวัตกรรมด้านการจัดการพลังงาน ผ่านสัญญาซื้อขายพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง (Direct Power Purchase Agreement: Direct PPA) และ/หรือ ผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (Third Party Access: TPA) กับ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและผู้ให้บริการโซลูชันสีเขียวอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย IoT โดย GPSC จะเป็นผู้จัดหาพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมและโซลูชั่นต่างๆ ด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจร เป็นไปตามนโยบายของ เดลต้า ที่มีความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% (RE 100) สู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกที่ตั้งเป้าไว้ในปี 2573สำหรับแผนการศึกษาในครั้งนี้ จะพิจารณาพลังงานหมุนเวียน และการใช้น้ำเย็นคาร์บอนต่ำที่เหมาะสม ซึ่งสามารถนำมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีด้านจัดการพลังงาน ที่จะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานที่มีเสถียรภาพในการป้อนกำลังไฟฟ้าเพื่อการผลิต ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ระบบกักเก็บพลังงาน พร้อมด้วยการวางระบบส่งและโซลูชันด้านการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจร บริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงาน และเป็นไปตามข้อกำหนดการส่งออกไปยังต่างประเทศ ป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โดย GPSC และ เดลต้า จะพัฒนาโครงการที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) เพื่อเดินหน้าสู่การลดคาร์บอนฯ ร่วมกันGPSC มุ่งมั่นเติบโตในพลังงานหมุนเวียน ที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งเทคโนโลยี และการบริการโซลูชัน พร้อมให้บริการในการออกแบบเชิงบูรณาการให้สอดรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับสองกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญ ได้แก่ S2 Scale-Up Green Energy และ S4 Shift to Customer-Centric Solutions จากกลยุทธ์ 4S ซึ่งประกอบด้วย S1 สร้างความแข็งแกร่งพร้อมขยายการให้บริการให้ธุรกิจหลัก (Strengthen and Expand the Core) S2 การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน (Scale-Up Green Energy) S3 การลงทุนด้านนวัตกรรมจากธุรกิจใหม่ (New S-curve) และ S4 บริการโซลูชันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Shift to Customer-Centric Solutions) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ตามเป้าหมายที่สามารถตอบสนองความต้องการใช้พลังงานหมุนเวียนของ เดลต้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายแจ็คกี้ จาง ประธานฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัทเดลต้า ประเทศไทย กล่าว ความยั่งยืนคือหัวใจของเดลต้า เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมและให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในยุคที่มีความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดคือพันธกิจสำคัญของเรา โดยเรามุ่งหวังใช้พลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมของเดลต้าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงานสะอาด การจัดเก็บพลังงาน และผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต้องปรับเปลี่ยนการใช้พลังงาน โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาดมากขึ้น รวมถึงปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อราคาพลังงานให้มีความผันผวนในระดับสูง และข้อกำหนดการค้าระหว่างประเทศที่เข้มข้นในเรื่องการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการผลิตสินค้าต้องแสวงหาการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบัน GPSC มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับผู้ประกอบที่แสวงหานวัตกรรมการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและบริบทใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต