จับตา! OR ปิดดีลธุรกิจร้านอาหารเร็วๆ นี้ เสียบแทน “เท็กซัส ชิคเก้น” ที่ปิดทั้ง 90 แห่ง

OR จ่อปิดดีลลงทุนธุรกิจร้านอาหาร มูลค่าการลงทุนหลักร้อยล้านบาท หวังเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าใช้บริการในปั๊ม PTT Staion เสียบแทนพื้นที่ว่างเดิม "เท็กซัส ชิคเก้น" ที่ปิดไป หวั่น "ทรัมป์" ขึ้นกำแพงภาษีรถยนต์ ส่งผลอีวีทะลักเข้าไทยฉุดยอดการใช้น้ำมันวูบในอีก 3-4 ปีข้างหน้าม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้บริษัทจะปิดดีลการเข้าลงทุนในธุรกิจร้านอาหารใหม่หลังจากได้ยุติการดำเนินงานร้านเท็กซัส ชิคเก้น (Texas Chicken) ในประเทศไทยเป็นเวลาครบ 6 เดือน ซึ่งเป็นเงื่อนไขการติด Silent Period ใช้เงินลงทุนหลายร้อยล้านบาทการตัดสินใจลงทุนธุรกิจอาหารครั้งนี้จะเป็นเชนร้านอาหารที่ทุกคนรู้จักและเป็นที่ยอมรับ ปูพรมขยายในพื้นที่ 90 แห่งที่ว่างลงจากการปิดร้านเท็กซัส ชิคเก้น เชื่อว่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคให้เข้ามาใช้บริการสถานีน้ำมัน PTT Stationสำหรับมูลค่าการลงทุนในธุรกิจร้านอาหารดังกล่าวจะรวมทั้งค่าแฟรนไชส์และการลงทุนปรับปรุงและตกแต่งร้านต่างๆทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (“Modulus”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นร้อยละ 100 จัดตั้งบริษัทย่อย โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจและการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสอดคล้องกับกลยุทธ์สร้างการเติบโตในธุรกิจ Lifestyleในอนาคตม.ล.ปีกทองกล่าวว่า ในปี 2568 แนวโน้มปริมาณการใช้น้ำมันเติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนกรณีที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีนโยบายปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์อาจทำให้ปริมาณรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากประเทศจีนทะลักเข้ามาในไทยมากขึ้น คาดว่ายอดการใช้น้ำมันในประเทศปรับลดลงในอีก 3-4 ปีข้างหน้า ซึ่งเร็วกว่าแผนที่คาดการณ์ไว้