เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป และ Ennismore ลงนามสัญญาการบริหาร Mama Shelter Bangkok Platinum Hotel

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ Mr. Serge Trigano, Founder of Mama Shelter ภายใต้ Ennismore บริษัทร่วมทุนของแอคคอร์ ซึ่งมีแอคคอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ลงนามในสัญญาการบริหารโรงแรม Mama Shelter Bangkok Platinum โดยมี Mr. Sylvain Pasdeloup, Executive Vice President for Asia Pacific at Ennismore พร้อมด้วย นางสุฐิตา ภิรมย์ภักดี, นายชาคลิต โชติจุฬางกูร และคณะผู้บริหาร เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ ณ แพลทินัม เลาจ์ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำบรรยายภาพบุคคลจากซ้ายไปขวา• นายสุวิทย์ วรรณะศิริสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)• Mr. Daniel Aldred – Vice President Development for Asia Pacific at Ennismore(นายดาเนียล ออลเดร็ด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งเอนนิสมอร์)• Mr. Sylvain Pasdeloup – Executive Vice President for Asia Pacific at Ennismore(นายซิลแวง ปาสเดอลูป์ – รองประธานบริหารภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งเอนนิสมอร์)• Mr. Serge Trigano – Founder of Mama Shelter(นายแซร์จ ทริกาโน ผู้ก่อตั้งโรงแรมมาม่าเชลเตอร์)• นายสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)• นายชาคลิต โชติจุฬางกูร ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)• นางสุฐิตา ภิรมย์ภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)