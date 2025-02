GPSC ประกาศจ่ายปันผลอีก 0.45 บาท/หุ้น โกยกำไรปี 67 ที่ 4,062 ล้านบาท

GPSC โชว์กำไรสุทธิปี 2567 อยู่ที่ 4,062 ล้านบาท บอร์ดฯ อนุมัติจ่ายปันผลอีก 0.45 บาทต่อหุ้นในเดือนเมษายนนี้ เดินหน้ารุกตลาดเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมกับกลุ่ม ปตท. รองรับตลาดพลังงานแห่งอนาคต และขยายการลงทุนธุรกิจเกี่ยวข้องในอินเดียอย่างต่อเนื่อง นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 90,730 ล้านบาท ลดลง 0.4% ขณะที่มี EBITDA รวมทั้งสิ้น 19,009 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปี 2566 ส่งผลให้กำไรสุทธิอยู่ที่ 4,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10%ผลการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายทั้งไอน้ำและไฟฟ้าที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง อีกทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิงทั้งก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเป็นเลิศ แม้ว่าค่าไฟฟ้าผันแปร (ft) ในกลุ่มอุตสาหกรรมจะลดลงก็ตาม โดยส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ไอน้ำ และไฟฟ้าสามารถส่งผ่านต้นทุนได้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติจ่ายเงินปันผล จำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 62.5% ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2567 จำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,268,878,215 บาท ซึ่งได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 และเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 จำนวน 0.45 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น1,268,878,215 บาท มีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 23 เมษายน 2568 โดยบริษัทฯ มีแผนจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568นายวรวัฒน์กล่าวว่า บริษัทมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน (Reliability) ให้แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมในประเทศแล้ว GPSC ยังมุ่งมั่นพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีการเติบโตของความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในระดับสูงมาก โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดีย ซึ่งในปัจจุบันทางภาครัฐของอินเดียให้การสนับสนุน ทั้งในด้านการพัฒนาระบบสายส่งและการเปิดใช้งาน Third Party Access (TPA) ต่อยอดเทคโนโลยีจ่ายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดได้ 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับไฟฟ้าสะอาด การส่งเสริม supply chain ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันรวมถึงการให้การสนับสนุนงบลงทุน (CAPEX) เพื่อลดต้นทุน และเร่งการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดตามเป้าหมายของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเสริมศักยภาพของ GPSC ในตลาดพลังงานหมุนเวียนระดับสากล ผ่านการถือหุ้นใน AEPL สัดส่วน 42.93% ของทุนทั้งหมด โดยเป็นโครงการที่ชนะการประมูล และมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 20,399 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว 37 โครงการ กำลังผลิต 4,696 เมกะวัตต์ โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง 6 โครงการ กำลังผลิต 2,052 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2568-2569 และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 23 โครงการ กำลังผลิต 13,651 เมกะวัตต์ คาดว่าจะสามารถผลิตและป้อนเข้าระบบได้ในปี 2568-2570อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรมพลังงานสู่ Net Zero Emissions ทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ผ่านความร่วมมือการพัฒนาโครงการต่างๆ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และเตรียมความพร้อมในการลดความเข้มข้นของคาร์บอนในภาคสาธารณูปโภค (Utility Carbon Intensity) ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก และรองรับมาตรการ CBAM ซึ่งจะสอดคล้องกับกฎระเบียบด้านภาษีคาร์บอนในอนาคต