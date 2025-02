บ้านปูแจ้งBKVตัดสินใจลงทุนโครงการCCSกับพาร์ทเนอร์คาดCODไตรมาส1/69

BKV บริษัทย่อยของบ้านปู ประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย FID ในโครงการดักจับคาร์บอน (CCS)ร่วมกับผู้ดำเนินธุรกิจกลางน้ำชั้นนำ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในไตรมาส1/2569 โดยกักเก็บ CO2 เทียบเท่าได้ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 90,000 เมตริกตันต่อปีรายงานข่าวจาก บริษัท BKV Corporation (NYSE: BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แจ้งถึงโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (carbon capture and sequestration: CCS) ใหม่ที่จะพัฒนาร่วมกับบริษัทพลังงานกลางน้ำชั้นนำ ที่โรงงานก๊าซธรรมชาติซึ่งดำเนินการอยู่ในปัจจุบันในรัฐเท็กซัสตอนใต้ การร่วมมือครั้งนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของ BKV ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการพัฒนาสินทรัพย์ CCS ที่สามารถทำกำไรได้ พร้อมสร้างมูลค่าระยะยาวด้วยโซลูชันที่มีนวัตกรรมและมีความยั่งยืนทั้งนี้โรงงานก๊าซธรรมชาติดังกล่าวดำเนินการอยู่ในพื้นที่แหล่งก๊าซ อีเกิล ฟอร์ด (Eagle Ford Shale) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองฟรีเออร์ รัฐเท็กซัส สำหรับ CCS โครงการใหม่นี้ BKV คาดว่าจะซื้อก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่เป็นของเสียจากโรงงาน และจะทำการอัด ขนส่ง และกักเก็บไว้ถาวรในหลุมเจาะของ BKV ที่อยู่ใกล้เคียงโดย BKV คาดว่าจะได้รับสิทธิ์ในการบริหารจัดการคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Attributes) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ CCS นี้ โดยหลุมเจาะประเภท Class II ของโครงการได้รับการอนุมัติจาก Texas Railroad Commission แล้ว และ BKV ได้ยื่นแผนการตรวจสอบ รายงาน และการยืนยัน (Monitoring, Reporting, and Verification: MRV) ไปยังหน่วยคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (Environment Protection Agency) เพื่อขอรับการอนุมัติแล้วโครงการ CCS นี้บรรลุการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย(FID)ในเดือนธันวาคม ปี 2567 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์(COD)ได้อย่างสมบูรณ์ในไตรมาส 1/2569และคาดว่าจะสามารถกักเก็บ CO2 เทียบเท่าได้ในอัตราเฉลี่ยประมาณ 90,000 เมตริกตันต่อปี นับเป็นโครงการที่เพิ่มเข้ามาเสริมแกร่งพอร์ตโฟลิโอธุรกิจดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ให้กับ BKV ต่อจากบาร์เนตต์ ซีโร (Barnett Zero) ที่ดำเนินการอยู่ในรัฐเท็กซัสตอนเหนือ และโครงการ คอตตอน โคฟ (Cotton Cove) ที่มีกำหนดเริ่มดำเนินการในครึ่งแรกของปี 2569นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความมุ่งมั่นBKVที่จะบรรลุเป้าหมายก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติต้นน้ำที่บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการเอง รวมถึงธุรกิจก๊าซธรรมชาติกลางน้ำ ความคืบหน้าดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าอย่างครบวงจร (Closed – Loop) ของ BKV ผ่านการดำเนินการใน 4 ธุรกิจ ได้แก่ การผลิตก๊าซธรรมชาติ การจัดเก็บ แปรสภาพ และขนส่ง (Natural Gas Gathering, Processing, and Transportation) การผลิตไฟฟ้า และการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน (CCUS) โดยบ้านปูยังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำเปลี่ยนผ่านพลังงานที่ยั่งยืน และจะเดินหน้าเสริมสร้างความเป็นผู้นำด้านโซลูชันพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำและเชื่อถือได้ ผ่านการลงทุนในสหรัฐอเมริกาและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก"