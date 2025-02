“ทีเส็บ” ชูแคมเปญ “MEET WELL” สร้างจุดขายใหม่ไทยดึงไมซ์ตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360 - ทีเส็บชูจุดขายใหม่ประเทศไทยในงาน Asia Pacific Incentives and Meetings Event (AIME) 2025 ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เปิดตัวแคมเปญใหม่ “MEET WELL” ตอบรับจุดประสงค์การจัดงานไมซ์นานาชาติที่ให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องสุขภาวะ การสร้างผลลัพธ์เชิงบวกและการเพิ่มพูนประสบการณ์หลากหลาย ตั้งเป้าไทยพร้อมรังสรรค์งานไมซ์เปี่ยมล้นคุณค่าและความหมายที่ลึกซึ้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ นำ 12 ผู้ประกอบการไทยจากกรุงเทพฯ และภูเก็ต เข้าร่วมงาน AIME 2025 ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เพื่อพบปะเจรจากับคู่ค้านานาชาติที่มีศักยภาพในการจัดงาน และเสริมสร้างจุดขายใหม่ดึงดูดลูกค้า จึงได้พัฒนาและเปิดแคมเปญใหม่ “MEET WELL” ให้กับสื่อมวลชนนานาชาติในงานนายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ทีเส็บได้สร้างสรรค์แคมเปญนี้ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจการจัดงานที่มองหาสิ่งแปลกใหม่ มีคุณค่าสูง มีความหมายเชิงลึก สร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้มากขึ้นและมีองค์ประกอบที่สร้างสุขภาวะที่ดีแคมเปญ “MEET WELL” ได้รับการพัฒนามาจากต้นทุนทรัพยากรที่มีอยู่จริงในประเทศไทยและเกิดจากความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไมซ์ และมาพร้อมกับความชำนาญเฉพาะด้านในประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้านานาชาติที่จะจัดงานไมซ์ในประเทศไทยมั่นใจได้ว่า จะสามารถรังสรรค์ให้งานไมซ์ในประเทศไทยเป็นงานทรงคุณค่าสร้างความประทับใจและเปี่ยมด้วยความหมาย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างแท้จริง“MEET WELL” เป็นแคมเปญที่มีสาระแนวคิดสำหรับการจัดงานในประเทศไทยด้วยองค์ประกอบ 4 ด้านคือ Wellness, Well-Connected, Well-Balanced และ Heartfelt WelcomeWellness สำหรับการจัดงานที่ให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาทางกายและจิตใจหรือสุขภาวะให้กับผู้ร่วมงาน โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้จากการบริการเชิงการแพทย์ของไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และการมีผลิตภัณฑ์และบริการการดูแลสุขภาพระดับสูงที่ครอบคลุมทั้งการบำบัดรักษาเชิงวิทยาศาสตร์ การดูแลแบบองค์รวม การพัฒนาทางจิต ทั้งหมดนี้ สามารถออกแบบให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสทั้งในรูปแบบการจัดทัวร์ก่อนหรือหลังการประชุม หรือจัดเวิร์กชอปสำหรับผู้เข้าร่วมงานWell-Connected คือ การออกแบบเส้นทางไมซ์ในลักษณะการจับคู่เมืองสำหรับจัดงานหรือกิจกรรม เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับประสบการณ์กับความหลากหลายของสถานที่จัดงานในประเทศไทย แนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการที่ทีเส็บพัฒนาจุดหมายปลายทางสำหรับจัดงานในเมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองไมซ์และจังหวัดใกล้เคียงที่มีศักยภาพ ส่งผลให้สามารถจัดงานหรือกิจกรรมในทั้งสองเมืองแบบควบคู่กันในการเดินทางมายังประเทศไทยเพียงครั้งเดียว (Multiple Locations in One Single Trip) ซึ่งการจับคู่เมืองลักษณะนี้สามารถดำเนินการได้ด้วยเครือข่ายการขนส่งที่เชื่อมต่อกัน เช่น เส้นทางไมซ์กรุงเทพฯ-อยุธยา เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถเดินทางเชื่อมกันได้ด้วยเส้นทางรถไฟWell-Balanced นำเสนอกิจกรรมรักษ์โลกที่ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกเส้นทางไมซ์คาร์บอนต่ำ (low-carbon MICE routes) ซึ่งกลุ่มไมซ์สามารถมีส่วนร่วมในโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืนต่าง ๆ เส้นทางไมซ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ Thai Ecotourism and Adventure Travel Association (TEATA) รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดคาร์บอนฟุตพรินต์และได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บHeartfelt Welcome สื่อถึงการต้อนรับที่อบอุ่นในแบบฉบับของไทย (Thai hospitality) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการสนับสนุนของภาครัฐในการจัดงาน อาทิ การบริการช่องทางพิเศษในการเดินทางเข้าเมืองของทีเส็บ การอำนวยความสะดวก การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดงาน แต่ยังรวมไปถึงสิทธิพิเศษที่ผู้ประกอบการไมซ์ไทยส่งมอบให้ เช่น โปรโมชั่นพิเศษสำหรับใช้บริการต่าง ๆ การจัดเวิร์กชอปหรือกิจกรรมที่ออกแบบรองรับผู้ร่วมงานเฉพาะกลุ่มไม่ซ้ำใคร เพื่อสร้างความประทับใจที่ยาวนานWell-Balanced นำเสนอกิจกรรมรักษ์โลกที่ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเลือกเส้นทางไมซ์คาร์บอนต่ำ (low-carbon MICE routes) ซึ่งกลุ่มไมซ์สามารถมีส่วนร่วมในโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืนต่าง ๆ เส้นทางไมซ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดยสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ Thai Ecotourism and Adventure Travel Association (TEATA) รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดคาร์บอนฟุตพรินต์และได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บHeartfelt Welcome สื่อถึงการต้อนรับที่อบอุ่นในแบบฉบับของไทย (Thai hospitality) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการสนับสนุนของภาครัฐในการจัดงาน อาทิ การบริการช่องทางพิเศษในการเดินทางเข้าเมืองของทีเส็บ การอำนวยความสะดวก การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสำรวจความพร้อมของสถานที่จัดงาน แต่ยังรวมไปถึงสิทธิพิเศษที่ผู้ประกอบการไมซ์ไทยส่งมอบให้ เช่น โปรโมชั่นพิเศษสำหรับใช้บริการต่าง ๆ การจัดเวิร์กชอปหรือกิจกรรมที่ออกแบบรองรับผู้ร่วมงานเฉพาะกลุ่มไม่ซ้ำใคร เพื่อสร้างความประทับใจที่ยาวนาน