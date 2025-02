IRPCจ่อเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล อายุหุ้นกู้ระหว่าง 4 - 9 ปี เปิดจอง20-24มีนาคมนี้

“ ไออาร์พีซี”เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัลให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ผ่าน 10 สถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [3.70 – 4.35]% ต่อปี คาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่ 20-21 และ 24 มีนาคมนี้นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ดิจิทัล ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 รุ่น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.70 – 3.80]% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.00 – 4.10]% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.15 – 4.25]% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 9 ปี อัตราดอกเบี้ย [4.25 – 4.35]% ต่อปี และหุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย [3.85 – 3.95]% ต่อปีทั้งนี้ IRPC จะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบในเดือนมีนาคมนี้โดยหุ้นกู้ทั้งหมดมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ และคาดว่าจะเปิดจองซื้อในวันที่ 20-21 และ 24 มีนาคมนี้ ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำทั้ง 10 แห่ง ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้IRPC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-“ แนวโน้ม “คงที่” และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-“ จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งที่มีต่อบริษัท ในฐานะบริษัทย่อยที่มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IRPCนายเทอดเกียรติ กล่าวว่า IRPC ปรับองค์กรให้มีความเข้มแข็ง พร้อมก้าวข้ามความท้าทายและคว้าโอกาส โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก (Core Uplift) ได้แก่ ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ท่าเรือและอสังหาริมทรัพย์ และการขยายธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสและสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ (Step up & Beyond) ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมวัสดุและพลังงานที่ยั่งยืน (Material and Energy Solutions) โดยเฉพาะการพัฒนาวัสดุขั้นสูง (Advanced Materials) และ ยังมุ่งสู่เทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) เช่น พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทางเลือก รวมถึงวัสดุเคลือบแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดความร้อน และอุปกรณ์เก็บพลังงานสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้นในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษ (Specialty Products) เพิ่มขึ้น 36% เพื่อตอบโจทย์ตลาดที่มีศักยภาพสูง เช่น กลุ่มการแพทย์ ยานยนต์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทฯ ยังได้เพิ่มกำลังการผลิต Floating Solar เฟส 2 อีก 8.5 เมกะวัตต์ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยได้วางแผนจำหน่ายหรือให้เช่าพื้นที่ในเขตประกอบการเพื่อรองรับการลงทุนโครงการใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนที่ดินของบริษัทฯ เพื่อเสริมศักยภาพด้านพลังงานสะอาดผู้ลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ผ่านทั้งช่องทางสาขาหรือช่องทางออนไลน์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่มีการให้บริการ นอกจากนี้ได้เพิ่มทางเลือกในรูปแบบหุ้นกู้ดิจิทัล รุ่นอายุ 5 ปี ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปฯ “เป๋าตัง” โดยหุ้นกู้ดิจิทัลบนแอปฯ เป๋าตัง อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นกู้ทันทีที่ซื้อและได้รับเงินทันทีที่ขาย ตลอดจนแสดงข้อมูลการถือครองหุ้นกู้ ราคาซื้อขาย ครบจบในที่เดียว ตอบโจทย์การออมและการลงทุนได้ครบทุกมิติสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ IRPC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารออมสิน และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร และสำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัล สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณ 1,000 บาท ผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th