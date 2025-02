POP MARTบุกซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ เปิดสโตร์คอนเซปต์ใหม่ที่แรกของโลก

ผู้จัดการรายวัน 360 - อาร์ตทอยส์ไทยยังโตแรง บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารจัดการโดย POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและ จัดจำหน่ายอาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก ตอกย้ำผู้นำตลาดของเล่นแบบ Blind Box อันดับ 1 เปิด POP MART Store คอนเซปต์ใหม่ที่แรกของโลก (outside China) และขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้ที่ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์นางสาวศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ เปิด ป๊อปอัพ สโตร์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้เสียงตอบรับจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงเดินเกมรุกตลาดในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดขยายฐานลูกค้าสู่โซนกรุงเทพฯ ตะวันออก เปิด POP MART Store คอนเซปต์ใหม่ที่แรกของโลก (outside China) และขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในตอนนี้ ด้วยพื้นที่กว่า 242 ตร.ม. ณ ชั้น 1 POP MART Store ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์“POP MART ได้ขยายตลาดและการเข้าถึงลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและกำลังซื้อสูง ดังนั้นการเปิดสโตร์แห่งใหม่ที่ซีคอนสแควร์ ซึ่งอยู่นอกใจกลางเมือง เป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ช่วยให้ POP MART สามารถเข้าถึงลูกค้าในโซนกรุงเทพฯ ตะวันออกได้ง่ายขึ้น ลดข้อจำกัดด้านระยะทางการเดินทางสำหรับแฟนๆ ที่อาศัยในโซนบางนา - ศรีนครินทร์ และพื้นที่ใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงสินค้าของ แบรนด์ได้สะดวกขึ้น ประกอบกับซีคอนสแควร์เป็นหนึ่งในศูนย์การค้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ด้วยทำเลที่ติดกับแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ และมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัยสูง รวมถึงเดินทางมาได้อย่างสะดวกสบาย ทำให้มีผู้เข้าชมจำนวนมากในแต่ละวัน รวมถึงมีฐานลูกค้าหลากหลาย ตั้งแต่นักสะสมของเล่น ดีไซเนอร์ ไปจนถึงกลุ่มครอบครัวและวัยรุ่น ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ POP MART นอกจากนี้ซีคอนสแควร์ยังมีพื้นที่สำหรับอีเวนต์และจัดกิจกรรมที่สามารถใช้โปรโมตสินค้าใหม่ๆ ของ POP MART ได้น่าสนใจอีกด้วย”อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ POP MART สามารถครองใจแฟนๆ ชาวไทย คือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (Customer Experience) อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับป๊อปมาร์ทสโตร์คอนเซปต์ใหม่ ขนาด 242 ตร.ม. ที่มอบประสบการณ์ที่แตกต่าง เน้นบรรยากาศสนุกสนานและเป็นมิตรผ่านวัสดุลายไม้ที่สื่อถึงความยั่งยืน ผสานกับสเตนเลสตีลพ่นทราย สะท้อนความทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายในร้านประดับด้วยหน้าจอ LED ขนาดใหญ่ที่แสดงจุดเด่นของแบรนด์และเรื่องราวของแต่ละคอลเลกชันต่างๆ อีกหนึ่งจุดไฮไลต์ คือ การตกแต่งด้วย Big figure ที่ส่งตรงมาจากประเทศจีน จากคอลเลกชัน MOLLY Carb-Lover Series Figures โดยมาพร้อมกับเอเลเมนต์ โดนัท และขนมหวาน รวมถึงมีการรวบรวม Exclusive Collection หลากหลายคาแรกเตอร์น่าสะสม มาที่สโตร์แห่งนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น MEGA SPACE MOLLY SMITTEN LOVE “IN SPACE” 3D Painting หรือ HACIPUPU Thailand Limited Durian, Elephant ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น รวมถึงคอลเลกชันหายากอย่าง HIRONO Paradise Lost Sculptureนางสาวศิริพร แผลงจันทึก ระบุเพิ่มเติมว่า นอกจากจัดงาน POP MART HELLO SEACON SQUARE ฉลองเปิดสโตร์คอนเซปต์ใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ยังจัด HACIPUPU EVENT เพื่อให้แฟนๆ อาร์ตทอยส์ป๊อปมาร์ทได้สัมผัสกับความน่ารักของคาแรกเตอร์สุดคิวต์ HACIPUPU (ฮาชิปูปู้) เด็กชายตัวน้อยขี้อายมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดวงตากลมโตแสนน่ารักไร้เดียงสาและเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ที่ทำให้เราได้เห็นเซฟโซนภายในใจ กับความไร้เดียงสาที่ให้ทุกคนได้พบกับความสุขเหมือนย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง และเป็นครั้งแรกที่ 2 ศิลปินอาร์ตทอยส์ Agee (อาจี) และ Yep (เยบ) ผู้ออกแบบ HACIPUPU มาพบแฟนๆ ชาวไทยพร้อมร่วมงานแฟนไซน์สุดพิเศษ ซึ่งได้เสียงตอบรับจากแฟนๆ อาร์ตทอยส์ป๊อปมาร์ทเป็นอย่างดีเปิดโลกอาร์ตทอยส์ได้ที่ POP MART @ SEACON SQUARE คอนเซปต์ใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30–21.30 น. และ วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00–21.30 น. ณ โซนซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์