ททท. ผนึก ศูนย์การค้าเครือสยามพิวรรธน์ จัด “Amazing Siam Grand Celebration 2025”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ ศูนย์การค้าชั้นนำระดับโลก ภายใต้การบริหารของสยามพิวรรธน์ ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ พร้อมด้วยพันธมิตร Megatix Thailand, Bolt และ Golfdigg เปิดศักราชปี 2568 ด้วยการมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดพิเศษ ช้อป กิน เที่ยว รวมสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุดถึง 50% ภายใต้แคมเปญ “Amazing Siam Grand Celebration 2025” ตั้งเป้าดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีกำลังซื้อ ร่วมกระตุ้นท่องเที่ยวไทย ผ่านการเพิ่มยอดซื้อและโปรโมชั่นสุด Exclusive ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 – 20 เมษายน 2568นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า “ภูมิภาคภาคกลางเรามีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ที่น่าสนใจ และตอบโจทย์วิถีชีวิตที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของ นักท่องเที่ยว ครอบครัว คนทำงาน สำหรับโครงการ Amazing Siam Grand Celebration 2025 เรามุ่งเป้าไปที่กลุ่มตลาดที่มีกำลังซื้อ เพื่อร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะได้รับผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน มาร่วมสนับสนุนโครงการ โดยน่าจะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวที่ได้เข้าร่วมโครงการ ในการได้รับสินค้าคุณภาพดี ในราคาสุดว้าว จากพันธมิตรที่ร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็น Shopping, Accommodation, Dining, Wellness & Spa และ Golf เป็นต้นโดยแคมเปญดังกล่าว นับเป็นแคมเปญแรกของปี 2568 ที่เป็นการร่วมมือของภาคเอกชนและการท่องเที่ยว ที่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยกระตุ้นความถี่ด้านการเดินทางท่องเที่ยวให้กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่มีกำลังซื้อออกเดินทางเที่ยวไทยได้บ่อยและเที่ยวข้ามจังหวัดมากขึ้น ซึ่งพื้นที่ภาคกลางที่ครอบคลุมในแคมเปญ ได้แก่ กทม. ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์นางสาวสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ถือเป็น ‘global destinations’ จุดหมายปลายทางระดับโลก ที่นับเป็นแลนด์มาร์กสำคัญใจกลางกรุงเทพ ซึ่งเป็นมหานครศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ต้อนรับผู้มาเยือนทั้งคนไทยและต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกรวมกันกว่า 300,000 – 350,000 คนต่อวัน โดยสัดส่วนเป็นลูกค้าคนไทยมากถึง 60% ที่ทั้งมาจับจ่าย กิน เที่ยว ช้อปพบปะสังสรรค์ และมาสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกๆวันนอกจากนี้ยังมีการจัดอีเวนท์อย่างยิ่งใหญ่ใน ทุกเทศกาลสำคัญ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี พร้อมด้วยโปรโมชั่นเอาใจนักช้อป กับสิทธิพิเศษมากมาย อีกทั้งสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก ONESIAM นับได้ว่าทั้งสามเดสติเนชั่นมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการใช้จ่ายและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และยังสร้างสีสันและเป็นแมกเน็ตดึงดูดให้เกิดการจับจ่ายและท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นอย่างมาก“การร่วมจับมือกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และพันธมิตรชั้นนำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ “Amazing Siam Grand Celebration 2025” คาดว่าจะดึงดูดคนไทยให้เที่ยวและจับจ่ายภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งระยะเวลาของแคมเปญ 14 กุมภาพันธ์ 2568 – 20 เมษายน 2568 จะครอบคลุมถึงช่วงเทศกาลสำคัญของคนไทยอย่างเทศกาลสงกรานต์ ที่เป็นช่วงที่มีการจับจ่ายและท่องเที่ยวแตะจุดสูงสุดในทุกๆปีอีกด้วย”นางสาวสุมา วงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า“ไอคอนสยาม ในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ครบวงจร ที่ได้รับความเชื่อมั่นว่าเป็นหนึ่งในแม่เหล็กของการท่องเที่ยวไทย และ ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ที่ครบครันที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอด และการร่วมสนับสนุนแคมเปญ Amazing Siam Grand Celebration 2025 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจกับการได้มีส่วนร่วมในแคมเปญใหญ่ ซึ่งจะกระตุ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยผู้มีกำลังซื้อให้เดินทางข้ามจังหวัดเพื่อท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศให้เดินหน้า สอดคล้องกับความตั้งใจของไอคอนสยามและไอซีเอสที่มุ่งมั่นจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวไทย ในฐานะจุดหมายปลายทางที่พลาดไม่ได้ของทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ”Onur Astasoy - Managing Director กล่าวว่า Megatix Thailand รู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Amazing Siam Grand Celebration 2025 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยว แคมเปญนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือในการมอบความคุ้มค่าและความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวอย่างแท้จริงเราได้คัดสรรแพ็กเกจโรงแรมและสปาสุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมมอบส่วนลดสูงสุด 20-30% เพื่อให้ทุกท่านได้สัมผัสประสบการณ์หรูหราที่น่าจดจำและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นณัฐดนย์ สุขศิริฐานันท์ ผู้จัดการประจำโบลท์ ประเทศไทย กล่าว "โบลท์ ประเทศไทย ความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนแคมเปญ Amazing Siam Grand Celebration 2025 ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวระดับโลกของไทยเท่านั้น แต่ยังมอบประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำให้กับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและศูนย์การค้าชั้นนำในเครือสยามพิวรรธน์มอบส่วนลดและสิทธิพิเศษสุดคุ้มมากมายเรามุ่งมั่นที่จะทำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยสะดวกสบาย คุ้มค่ายิ่งขึ้นกว่าที่เคย ด้วยบริการขนส่งที่ปลอดภัยในราคาที่น่าประทับใจ"ธีระ ศิริเจริญ กรรมการ บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำกัด กล่าว “Golfdigg ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ Amazing Siam Grand Celebration 2025 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวและนักกอล์ฟในประเทศไทยด้วยวิสัยทัศน์ปี 2025 “Make golfers discover new golf experiences” เรามุ่งมั่นที่จะทำให้กีฬากอล์ฟเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเพิ่มความสนุกสนานให้กับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ ผ่านแพลตฟอร์มจองสนามกอล์ฟที่ใช้งานง่าย ซึ่งให้บริการครอบคลุมสนามกอล์ฟทั่วประเทศไทยกว่า 200 แห่ง รวมถึงสนามกอล์ฟชั้นนำใน ภาคกลาง พร้อมด้วยส่วนลดสุดพิเศษที่รวมอยู่ในแคมเปญนี้ Golfdigg ตั้งใจที่จะช่วยให้นักกอล์ฟได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นกอล์ฟใหม่ๆ สร้างความทรงจำที่ดี และเพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยพบกับดีลส่วนลดสูงสุด 50 % ภายใต้ แคมเปญ Amazing Siam Grand Celebration 2025 จากการผนึกกำลังลดราคาจาก 6 ศูนย์การค้าชั้นนำกลุ่มสยามพิวรรธน์และพันธมิตร Megatix Thailand , Bolt และ Golfdigg มอบดีลสุดพิเศษให้ลูกค้าตลอดแคมเปญสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่พบกับโปรโมชั่นมากมายตลอดแคมเปญ อาทิ แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ช้อปครบตามเงื่อนไขแลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท พร้อมสิทธิพิเศษแลกรับของรางวัลที่ สยามพารากอนสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทย พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ หรือเลือกแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน หรือเลือกแบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 6 เดือน เมื่อซื้อ SIAM GIFT CARD ใบละ 10,000 บาท ผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทยและบัตรเครดิตกสิกรไทย หรือ CardX นอกจากนี้สมาชิก ONESIAM Member รับ ONESIAM COINS สูงสุด x 10 เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายครอบคลุมตลอดทั้งแคมเปญไอคอนสยามมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM เมื่อมียอดซื้อสินค้าภายในไอคอนสยาม และสยาม ทาคาชิมายะ ครบตามที่กำหนด แลกรับของรางวัลทันที• ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท เลือกรับคูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท จากร้านค้าชั้นนำภายในไอคอนสยาม (เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) รวม 500 รางวัล ตลอดรายการ• ซื้อสินค้าครบ 8,000 บาท รับ Siam Gift Card มูลค่า 150 บาท (เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 300 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) จำกัด 100 รางวัล/วัน รวม 4,600 รางวัล ตลอดรายการ• ซื้อสินค้าครบ 15,000 บาท รับ Siam Gift Card มูลค่า 500 บาท (เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) จำกัด 80 รางวัล/วัน รวม 3,680 รางวัล ตลอดรายการไอซีเอสมอบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM เมื่อมียอดซื้อสินค้าภายในไอซีเอส ครบตามที่กำหนด แลกรับของรางวัล ดังนี้• ซื้อสินค้าครบ 1,200 บาท เลือกรับคูปองแทนเงินสด มูลค่า 100 บาท จาก Lotus’s Prive (เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 400 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) รวม 1,500 รางวัล ตลอดรายการ• ซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท รับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท (เพื่อใช้สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไปครบ 600 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) รวม 1,200 รางวัล ตลอดรายการและพิเศษยิ่งขึ้น เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เมื่อรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มภายในไอซีเอสครบ600 บาทขึ้นไป แลกรับเครื่องดื่มจากร้าน Boost Juice bars ฟรี! 1 แก้ว รวม 300 รางวัล ตลอดรายการสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ• ต่อที่ 1 :Sale up to 70% จาก 100+ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ• ต่อที่ 2 :พิเศษรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเช่น KBank/ ONESIAM KBank, American Express, GSB, KTC, Krungsri, CardX / SCB, UOB & ttbMegatix Thailandส่วนลดห้องพัก 15-20% เมื่อจองที่พักผ่าน Megatix อาทิ The Standard, Bangkok Mahanakhon, The Standard, Hua Hin, Hyatt Regency Hua Hin and The Barai, The Peninsula Bangkok, St Regis Bangkok, Siam Kempinsk Hotel Bangkok, Sindthorn Kempinski Hotel Bangkok, Vincent Clinic, Hertitude Clinic และอีกมากมาย และ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM Super app เท่านั้น รับส่วนลดสุดพิเศษสูงสุด 60 % จาก โรงแรมสปาและคลินิกชั้นนำ จองได้ที่ https://megatix.in.th/ส่วนลดจาก Golfdigg• ส่วนลดกรีนฟี มูลค่า 250 บาท เมื่อจองสนามกอล์ฟในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง ผ่านเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชัน golfdigg 1 สิทธิ์/ ท่าน พิมพ์ Code : AMAZINGSIAส่วนลดพิเศษจาก Bolt• ส่วนลด 50% จำนวน 1 ครั้ง สำหรับผู้ใช้ใหม่ ลดไม่เกิน 75 บาท ใช้ Code “ AmazingSiam50”• ส่วนลด 30% จำนวน 2 ครั้ง สำหรับผู้ใช้เดิม ลดไม่เกิน 75 บาท ใช้ Code “ AmazingSiam30” ส่วนลดจะใช้ได้กับการเดินทางข้ามจังหวัด ในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลางเท่านั้น