“สุริยะ” หารือ “ทูตออสเตรเลีย” พร้อมหนุน”แลนด์บริดจ์”ไทย ยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์

“สุริยะ” หารือ “ทูตออสเตรเลีย” ผลักดันโอกาสการค้าการลงทุนด้านคมนาคม สานต่อความร่วมมือลดคาร์บอน พัฒนาการขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน ชู “แลนด์บริดจ์” เป็นโอกาสครั้งใหญ่ทั้งเชิงพาณิชย์และยุทธศาสตร์วันที่ 14 ก.พ. 68 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับ H.E. Dr. Angela Macdonald เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านคมนาคมขนส่งระหว่างกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและโอกาสในการลงทุนเพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทย โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือนายสุริยะ เปิดเผยว่า ประเทศไทยและออสเตรเลียมีประวัติศาสตร์ของการเป็นหุ้นส่วนที่สมานฉันท์อันยาวนาน สู่การยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และมุ่งมั่นสู่การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อแก้ไขความท้าทายทางเศรษฐกิจระดับโลก การหารือครั้งนี้ทางออสเตรเลียได้เสนอข้อมูลโครงการ Southeast Asia Investment Financing Facility (SEAIFF) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มใหม่ของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนที่สำคัญผ่านความร่วมมือในโครงการ P4I-MOT (Project on Expanding Transport Cooperation through Partnerships for Infrastructure and the Ministry of Transport) ที่ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกระทรวงคมนาคม การศึกษาและจัดทำแผนที่นำทางในการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายในสู่รถโดยสารสาธารณะประเภทไฟฟ้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการและการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ความเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการต่อโครงการแลนด์บริดจ์ และนโยบายการขนส่งทางน้ำที่ยั่งยืน ซึ่งโครงการแลนด์บริดจ์จะเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ระดับภูมิภาค ทั้งในเชิงพาณิชย์และเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน ช่วยลดระยะเวลาการขนส่งทางทะเลและต้นทุนด้านโลจิสติกส์ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าเกษตรทางเลือกให้กับออสเตรเลียนายสุริยะ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณรัฐบาลออสเตรเลียที่สนับสนุนความร่วมมือด้านการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งทางน้ำของไทย โดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินเรือและการดำเนินงานท่าเรือ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ริเริ่มโครงการสำคัญ เช่น การใช้เรือข้ามฟากไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และพัฒนาโครงการท่าเรือสีเขียวที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างเส้นทางเดินเรือสีเขียวในภูมิภาคและส่งเสริมการขนส่งทางน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งขอเสียงสนับสนุนจากออสเตรเลียในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ของประเทศไทย สำหรับวาระปี ค.ศ. 2026 - 2027 โดยจะมีการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน 2568 นี้ด้วยนอกจากนี้ นายสุริยะ ได้กล่าวถึงโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ โดยกระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ โดยเชื่อมโยงวิธีการขนส่งคน สินค้า และบริการ ด้วยราคาและระดับการบริการที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับค่าครองชีพ เพื่ออำนวยสะดวกในการเดินทางของประชาชนและเปิดประตูการค้าและสร้างโอกาสให้กับประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการขนส่งของภูมิภาคอาเซียน