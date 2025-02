สายสีแดง จัด “จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า” ครั้งแรกในโลก บนขบวนรถไฟฟ้า ฉลองวันวาเลนไทน์

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร ชวนคู่รักทุกเพศทุกวัย ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ สร้างปรากฏการณ์ใหม่เฉลิมฉลองความรัก ในงาน “Love in the Sky 2025” จดทะเบียนสมรสลอยฟ้า ครั้งแรกในโลกบนขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดง ฉลองวันวาเลนไทน์ 2568นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ในวันแห่งความรักนี้ บริษัทฯ ร่วมมือกับ สำนักงานเขตจตุจักร โดยมีนางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ร่วมกันจัดกิจกรรม “Love in the Sky 2025 ” จดทะเบียนสมรสบนขบวนรถไฟฟ้าครั้งแรกของโลก เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ที่ขบวนรถไฟฟ้าจะเป็นพื้นที่สำหรับคู่รักทุกเพศทุกวัยได้แสดงออกถึงความรักได้อย่างเท่าเทียม เป็นการสะท้อนถึงค่านิยมในสังคมที่ยอมรับและเคารพในสิทธิของทุกคน และคู่รักยังได้แลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญาในบรรยากาศสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครโดยไฮไลต์ในงาน คือ การจดทะเบียนสมรสคู่รัก 24 คู่ ที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์แห่งความรักบนขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ซึ่งจะพาคู่รักไปชมทัศนียภาพอันสวยงามผ่านทิวทัศน์ของชานเมืองกรุงเทพฯ และสนามบินนานาชาติดอนเมืองไปด้วยกันที่สำคัญ 24 คู่รักจะได้รับการจดทะเบียนสมรสในขบวนรถไฟฟ้าโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตจตุจักร ร่วมบันทึกภาพแบบ Unseen ในสถานที่ที่ไม่เคยมีใครได้สัมผัสมาก่อน เช่น ภายในห้องคนขับรถไฟฟ้าสายสีแดง และวิวทิวทัศน์ของสนามบินดอนเมือง เป็นต้น และยังจะได้รับของขวัญมากมาย อย่างหม้อหุงข้าวลายพิเศษขนาด 1.8 ลิตร , กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางรอบโลก จากทิพยประกันภัย , กรอบรูปภาพดาวเทียมที่ถ่ายจาก THEOS-2 แสดงภาพพื้นที่ภูกระดึงในรูปหัวใจ จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) , Gift Set จากกลุ่มบริษัท ปตท. บัตรกำนัลจาก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ของขวัญจาก โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร Vita Daily Stick และ ผู้สนับสนุนอีกมากมายทั้งนี้ การเฉลิมฉลองในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์เท่านั้น แต่ยังเป็นการยืนยันถึงพลังแห่งความรักและการเคารพในความหลากหลายของมนุษย์ ทุกคู่รักที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้แสดงออกถึงการเลือกเส้นทางแห่งชีวิตคู่ร่วมกันในบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร โดยการเดินทางผ่านขบวนรถไฟฟ้าสายสีแดงที่เชื่อมโยงจิตใจและความผูกพันของพวกเขาไปพร้อมกับทิวทัศน์แห่งความรักที่ไม่มีข้อจำกัดบริษัทฯ ยังยึดมั่นและดำรงภารกิจในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำในการให้บริการรถไฟฟ้าด้วยมาตรฐานระดับสากล สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านการเดินรถ และซ่อมบำรุง รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขององค์กร ตลอดจนสร้างวันแห่งความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการในวันสำคัญ ด้วยการสร้างสังคมที่ยอมรับและเคารพความรักในทุกรูปแบบ การเดินทางในวันแห่งความรักครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการขนส่งคนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง แต่มันคือการเคลื่อนตัวของหัวใจทุกดวงที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความรักและความเท่าเทียมที่สมบูรณ์แบบ