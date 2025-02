เวียตเจ็ทคว้ารางวัลสายการบินต้นทุนต่ำยอดเยี่ยมแห่งปี 2568 จาก AirlineRatings.com

(กรุงเทพฯ, 14 กุมภาพันธ์ 2568) – เวียตเจ็ท (เวียดนาม) คว้ารางวัล "สายการบินอัลตราโลวคอสต์ยอดเยี่ยมประจำปี 2568 (Best Ultra Low-Cost Airline for 2025)” จาก AirlineRatings.com เว็บไซต์จัดอันดับความปลอดภัยของสายการบิน และผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางระดับโลก รางวัลนี้ถือเป็นหนึ่งในสาขาสำคัญของ World's Best Airlines Awardsรางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความเป็นผู้นำและความสำเร็จของเวียตเจ็ทในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการเดินทางทางอากาศด้วยราคาบัตรโดยสารที่เข้าถึงง่าย ควบคู่ไปกับคุณภาพการบริการที่ยอดเยี่ยมและความพึงพอใจสูงสุดของผู้โดยสาร สายการบินฯ ยังคงพัฒนาและขยายฝูงบินแอร์บัส A330 และ A321 อย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพื่อมอบความสะดวกสบายสูงสุด นอกจากนี้ เวียตเจ็ทยังได้รับการยอมรับในด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การบิน โดยเฉพาะบริการชั้นที่นั่งธุรกิจ (SkyBoss Business) ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับให้แก่ผู้โดยสาร เพื่อความสะดวกสบายเหนือระดับตลอดการเดินทางSharon Petersen ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AirlineRatings กล่าวว่า "เวียตเจ็ทโดดเด่นในฐานะสายการบินฯ ที่มอบประสบการณ์ยอดเยี่ยมแก่ผู้โดยสารด้วยค่าโดยสารที่เข้าถึงง่าย และบริการที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ สายการบินฯ สามารถทำให้การเดินทางทางอากาศเข้าถึงได้สำหรับคนนับล้านโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ทำให้เวียตเจ็ทแตกต่างจากสายการบินอื่น ๆ นอกจากนี้ ทีมลูกเรือของเวียตเจ็ทยังได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องจากการให้บริการที่เป็นเลิศและเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของผู้โดยสาร"นอกจากรางวัลอันทรงเกียรตินี้ AirlineRatings.com ยังจัดอันดับให้เวียตเจ็ทเป็นหนึ่งใน 10 สายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบคะแนนความปลอดภัยระดับสูงสุด 7 ดาว ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดและความไว้วางใจจากผู้โดยสารทั่วโลกเวียตเจ็ทมุ่งมั่นมอบประสบการณ์การเดินทางที่สนุกสนานและคุ้มค่า ด้วยฝูงบินที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน พร้อมเสิร์ฟเมนูอาหารเวียดนามและนานาชาติแสนอร่อยบนเที่ยวบิน เช่น เฝอ (Pho) และบั๋นหมี่ (Banh Mi) และอีกหลายหลายเมนู นอกจากนี้ สายการบินฯ มอบประกันภัย SkyCare แก่ผู้โดยสารโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความอุ่นใจตลอดการเดินทางรางวัล World's Best Airlines Awards จัดขึ้นโดย AirlineRatings ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อยกย่องสายการบินที่มีความเป็นเลิศในหลากหลายหมวดหมู่ โดยปีนี้มีสายการบินชั้นนำที่ได้รับรางวัล อาทิ Korean Air, Qatar Airways, Air New Zealand, Emirates และ Etihad Airwaysการได้รับรางวัลนี้สะท้อนถึงความเป็นผู้นำของเวียตเจ็ทในฐานะสายการบินฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการบินด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย พร้อมมอบบริการที่คุ้มค่าและเข้าถึงได้ให้แก่ผู้โดยสารทั่วโลก