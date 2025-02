ชาวกะรัตไทย-ต่างชาติ วง SEVENTEEN ต่อคิวเข้าป๊อปอัพ “SEVENTEEN RIGHT HERE IN BANGKOK POP-UP”

สร้างปรากฏการณ์อีกครั้ง สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กพลอราทอเรี่ยม เมื่อแฟนคลับทั้งไทยและต่างชาติของวง Seventeen คึกคักสุดๆ ต่อคิวเข้าป๊อปอัพ “SEVENTEEN RIGHT HERE IN BANGKOK POP-UP” อย่างล้นหลามเต็มสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อเตรียมไปเฉลิมฉลองคอนเสิร์ต SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR ในสุดสัปดาห์นี้ทั้งนี้แฟนๆ ต่างมาเข้าป๊อปอัพ เพื่อช้อปปิ้งสินค้าไฮไลต์พิเศษ! เช่น MINITEEN สินค้าที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ต และของที่ระลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะในประเทศไทย เช่น พวงกุญแจ BONGBONGEE, magnets, and smartphone grip holders ซึ่งออกแบบมาเพื่อโอกาสพิเศษนี้โดยเฉพาะ และร่วมถ่ายภาพมุมต่างๆในป๊อบอัพอย่างสนุกสนานอย่าพลาดประสบการณ์สุดพิเศษที่ “SEVENTEEN RIGHT HERE IN BANGKOK POP-UP” ตั้งแต่วันนี้ ถึง 23 มีนาคม 2025 ณ ชั้น 1 สยามดิสคัฟเวอรี่