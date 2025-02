เพลิดเพลินกับรสชาติใหม่ของ Japanese Wagyu สัมผัสสไตล์ตะวันตกที่กฤษดา สเต็กเฮาส์

กรุงเทพฯ, 11 กุมภาพันธ์ 2568 – บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพพรีเมียมนานาชาติ จัดกิจกรรม “Japanese Wagyu in Western Style วากิวญี่ปุ่น สัมผัสใหม่สไตล์ตะวันตก” ภายใต้ โครงการสนับสนุนการใช้สินค้าอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับผู้นำเข้าในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 JAPAN PREMIUM FOOD ~สัมผัสความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้~ โดย เจโทร กรุงเทพฯภายในงานผู้เข้าร่วมได้สัมผัสประสบการณ์ชิมเนื้อวากิวเกรดพรีเมี่ยม ทั้งเนื้อ SAGA GYU จากเมืองซากะ และ HAKATA WAGYU จากเมืองฟุกุโอกะ ที่ส่งตรงจากญี่ปุ่น โดยผู้ประกอบการร้านอาหารชั้นนำที่เข้าร่วมงานได้พบปะพูดคุยกับ เชฟกฤษดา ทอนสูงเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรุงอาหารตะวันตก และเป็นเจ้าของร้าน Kritsada Steak House, ร้านสเต็กชื่อดังระดับตำนาน ย่านประชาอุทิศ กรุงเทพฯ, ที่พร้อมสาธิตเมนูสุดหรูโดยใช้เนื้อวากิวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น คือเนื้อซากะกิว และเนื้อฮากาตะวากิว เมนูไฮไลท์ในงานคือ•“HAKATA WAGYU Steak with Garlic Yorkshire Pudding”•“Warm Salad SAGA GYU Wrap with Foie Gras and Balsamic Reduction Sauce”ทั้งสองเมนูได้สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ในโอกาศนี้ เชฟกฤษดา ได้แชร์เทคนิคการประกอบอาหารจากเนื้อวากิว และความรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นจุดเด่นของเนื้อทั้งสองชนิดนี้ได้อย่างน่าสนใจคุณตู้ ปิยฉัตร อังคุณชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กล่าวว่า "ทางบริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและนำเข้าวัตถุดิบอาหารคุณภาพพรีเมียมจากนานาชาติทั่วทุกมุมโลก เราพิถีพิถันและใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบอาหารชั้นเลิศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการและธุรกิจด้านอาหารของลูกค้า""สินค้าต่าง ๆ ของ บริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด ที่คัดสรรมานั้น ได้ผ่านการทดสอบและควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่แหล่งต้นทางของวัตถุดิบ การนำเข้า จนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้า ดังนั้นจึงวางใจได้ในเรื่องคุณภาพ ความสด สะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐานระดับสากล"ฟู้ด โปรเจ็ค (สยาม) ให้บริการ 365 วันโดยไม่มีวันหยุด ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารมั่นใจได้ว่ามีวัตถุดิบอาหารคุณภาพเยี่ยมที่สามารถรองรับความต้องการของธุรกิจลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญกับการจัดส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมตั้งแต่กระบวนการลำเลียงสินค้าด้วยรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิอย่างระมัดระวัง จัดส่งสินค้าที่เน้นความถูกต้อง รวดเร็ว และตรงเวลา"บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง ควบคู่ไปกับการคัดสรรวัตถุดิบอาหารคุณภาพพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อยืนยันถึงการเป็น Food Project Foodservice Solution" คุณตู้ กล่าวหากต้องการข้อมูลด้านสินค้าหรือบริการ สามารถติดต่อบริษัท ฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จำกัด ทั้ง 5 สาขา ทุกภาคทั่วไทย•Food Project (Siam) สาขาพระราม 3 กรุงเทพ 0-2770-8800•Food Project (Siam) สาขาสมุย 0-7744-8888-1•Food Project (Siam) สาขาขอนแก่น 0-4300-1887•Food Project (Siam) สาขาเชียงใหม่ 0-5348-1367-9•Food Project (Siam) สาขาภูเก็ต 0-7661-7420-1หรือเข้าชมช่องทางการสื่อสารของบริษัทได้ที่•เว็บไซต์: https://www.foodproject.co.th/•Facebook: https://www.facebook.com/foodproject.co.th•Line OA: @foodprojectsiam หรือคลิ๊ก https://lin.ee/1nr4gQIโครงการสนับสนุนการใช้สินค้าอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับผู้นำเข้าในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 JAPAN PREMIUM FOOD ~สัมผัสความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้~ โดย เจโทร กรุงเทพฯ