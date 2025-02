“พิชัย” เดินตลาดล้านเมือง ติดตามโครงการชูใจ วัยเก๋า 60+ พร้อมนำผู้ประกอบการซื้อหอมหัวใหญ่-สับปะรดภูแล

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำทีมพาณิชย์ ประกอบด้วย นายคุณากร ปรีชาชนะชัย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ตลาดล้านเมือง ซึ่งเป็นตลาดกลางที่อยู่ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า ภายใต้โครงการชูใจ วัยเก๋า 60+ ร่วมกับนายไพโรจน์ หาญพิทักษ์วงศ์ ผู้จัดการตลาด โดยพบว่า พี่น้องประชาชน และกลุ่มผู้สูงวัย ที่ได้รับเงินหมื่นจากรัฐบาล ให้การสนใจเข้ามาซื้อสินค้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผักสด ที่เป็นสินค้าหลักของตลาด เนื่องจากมั่นใจว่าจะได้บริโภคผักปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสมทั้งนี้ ยังได้ติดตามการรับซื้อสับปะรดภูแล และหอมหัวใหญ่ ที่กรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชน 23 ราย ประกอบด้วย ตลาดสด ตลาดกลาง ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก ผู้แปรรูป และห้างค้าปลีก-ค้าส่ง อาทิ Tops, Go wholesale, The mall, Makro, Lotus’s, Big C สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ PT, OR, Bangchak, Shell และ Susco เข้ารับซื้อสับปะรดภูแลและหอมหัวใหญ่ จากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือ ทั้งจาก จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และ จ.แม่ฮ่องสอน ในราคานำตลาด รวมทั้งได้ปล่อยขบวนคาราวานสินค้าสับปะรดภูแล 60 ตัน เพื่อนำไปแปรรูปเพื่อการส่งออก และส่งออกไปจำหน่ายยังมาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และจีนโดยหอมหัวใหญ่ ได้เริ่มเข้ามารับซื้อจากสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 100 ตัน และจะทยอยเข้าซื้อสินค้าทั้ง 2 ชนิด ทั้งหอมหัวใหญ่และสับปะรดภูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลราคาให้กับเกษตรกร และมั่นใจว่าราคาจะอยู่ในเกณฑ์ดีจนจบฤดูกาล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกรายที่เข้ามาช่วยเหลือรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อเป็นการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงสำหรับสับปะรดภูแล จะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย และ ธ.ค.-ก.พ. ส่วนหอมหัวใหญ่ ออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.“ได้สั่งการให้กรมการค้าภายใน ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิต การตลาดสินค้าหอมหัวใหญ่และสับปะรดภูแล ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอย่างต่อเนื่อง และขอให้ช่วยเร่งระบายผลผลิตออกจากพื้นที่ นำไปขายให้ผู้บริโภคในพื้นที่อื่น กระจายผ่านร้านธงฟ้าและโมบายธงฟ้า ผลักดันแปรรูป และส่งออก เพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านราคา และช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ขายผลผลิตได้ราคาดี”นายพิชัยกล่าว