“เดอะมอลล์” ผนึก ฮาร์เบอร์แลนด์ เปิดตัว “MEGA HARBORLAND AQUA WORLD” สวนน้ำลอยฟ้าใหญ่สุดในไทย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมกับ ฮาร์เบอร์แลนด์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการสวนน้ำและสนามเด็กเล่นในร่มรายใหญ่ในไทย เปิดตัว “MEGA HARBORLAND” บนพื้นที่กว่า 11,000 ตร.ม. ที่มี ทั้ง HARBOR ISLAND สวนน้ำลอยฟ้าใหญ่ที่สุดในไทย และ HARBORLAND สนามเด็กเล่นในร่มในระดับเวิลด์คลาส บริเวณชั้น 3 ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของ ฮาร์เบอร์แลนด์ กรุ๊ป และมาตรฐานความปลอดภัยของเครื่องเล่นชั้นนำจากยุโรป“เรามั่นใจว่า MEGA HARBORLAND จะเป็นแม็กเน็ต และแลนด์มาร์กใหม่ ที่จะมาเติมเต็มการใช้ชีวิต พร้อมสร้างประสบการณ์ความสุขและความสนุกให้กับครอบครัวคนเมืองทุกครอบครัว นอกจากนี้การเปิดสวนน้ำกลางแจ้ง HARBOR ISLAND ที่มาพร้อมกับสนามเด็กเล่นในร่ม HARBORLAND จะช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ A HAPPY PLACE TO LIVE LIFE (ชีวิตที่มีความสุขทุกครอบครัว) ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และคาดว่าจะช่วยผลักดันให้จำนวน TRAFFIC ที่จะเข้ามายังศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นได้อีกกว่า 30%”กลุ่มเดอะมอลล์ เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในประเทศไทยที่บุกเบิกสร้างสวนน้ำบนชั้นดาดฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 ภายใต้ชื่อ "สวนน้ำแฟนตาเซีย ลากูล" เปิดบริการสาขาแรกที่ เดอะมอลล์ท่าพระ และการเปิด "HARBOR ISLAND" สวนน้ำลอยฟ้ามหึมาในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอด พัฒนาสิ่งที่เดอะมอลล์มีอยู่และเป็นที่ชื่นชอบลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกระดับ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มครอบครัวในปัจจุบันสำหรับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เปิดให้บริการในพื้นที่กว่า 350,000 ตารางเมตร ร่วมกับพันธมิตรร้านค้ากว่า 2,000 ราย และมีบริการใหม่ๆ ที่พร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบครันโดยได้รับการยอมรับในด้านทำเลที่ตั้งและการคมนาคมที่สะดวก ทำให้เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตและการช้อปปิ้งในกรุงเทพฯ และยังคงเป็นโลเคชั่นที่แบรนด์ชั้นนำเลือกเปิดแฟลกชิปสโตร์หรือขยายธุรกิจในโมเดลใหม่ โดยเฉพาะหลังการปรับโฉมใหม่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เน้นกลยุทธ์ TENANT CENTRIC มุ่งเน้นการสนับสนุนและผลักดันศักยภาพของร้านค้าผ่านการจัดแคมเปญที่ช่วยเพิ่มยอดขาย สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ที่ตอบโจทย์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พร้อมเครื่องมือ CRM อย่าง M CARD ที่ช่วยเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างตรงกลุ่มและตรงตามไลฟ์สไตล์ เพื่อมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมาย และดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาร์เบอร์แลนด์ จำกัด กล่าวว่า ฮาร์เบอร์แลนด์ กรุ๊ป ได้ทุ่มงบกว่า 500-600 ล้านบาท สร้าง "HARBOR ISLAND” สวนน้ำลอยฟ้าระดับเวิลด์คลาสใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ AQUA WORLD มหานครหฤหรรษ์ มหัศจรรย์ใต้สมุทรสำหรับความพิเศษของ เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ AQUA WORLD สาขาแรกและสาขาเดียวนี้ คือ การรวมสนามเด็กเล่นในร่ม และสวนน้ำลอยฟ้าไว้ในบริเวณชั้นเดียวกัน จึงมีบริการที่ครบวงจรและมีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย ประกอบด้วย 7 โซนที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้แก่ SUPER ISLAND ตื่นเต้นไปกับ AQUA TOWER ขนาดยักษ์ พร้อมหอคอยสไลด์ลอยฟ้า มีสไลด์ถึง 18 แบบ, LITTLE ISLAND SPARY PARK ที่ออกแบบเครื่องเล่นมาให้สนุกกันได้ทั้งครอครัว โดยเฉพาะคุณหนูๆ, LAZY ISLAND ผจญภัยกับสายน้ำแห่งความสนุก พร้อม FX น้ำหลากหลายรูปแบบ, JUNGLE ISLAND สนามเด็กเล่นกลางแจ้งให้เด็กๆ ผจญภัย, SKY RIDER ท้าทายความกล้า เหินเวหาเหนือขอบฟ้า กับ ROLLING ZIPLINE บนความสูงกว่า 8 เมตร ระยะทางกว่า 100 เมตร ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย เหมาะสำหรับเด็กความสูงตั้งแต่ 120 เซนติเมตร, TOYS ISLAND โซนของเล่นน้ำ เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก และ ART ISLAND สนุกกับงานศิลปะ ที่เสริมสร้างสมาธิและความคิดสร้างสรรค์“เหตุผลหลักที่เราเลือกลงทุนสวนน้ำลอยฟ้าแห่งแรกที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ เนื่องจากเห็นศักยภาพของทำเลที่ตั้งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้ากลุ่มครอบครัวได้เป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของการขนาดพื้นที่ จึงช่วยเพิ่มโอกาสให้กับ เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์ ในการเข้าถึงและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น เตรียมพบกับ HARBOR ISLAND ที่ชั้น 3 ของเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์นี้”กล่าวเสริมว่า ฮาร์เบอร์แลนด์ หวังว่าการเปิดตัว "HARBOR ISLAND” สวนน้ำลอยฟ้ามหึมาใหญ่สุดในไทยครั้งนี้ จะช่วยยกระดับประสบการณ์ของกลุ่มครอบครัว และตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างความสุขและการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใครให้กับเด็กๆ ตั้งแต่เด็กอายุ 2 ปีขึ้นไป ที่สำคัญสวนน้ำนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกช่วงวัยสามารถเล่นสนุกด้วยกันได้ ภายใต้เครื่องเล่นความปลอดภัยสูงสุดของโลก มาตรฐาน EN – 1069 / EN-13451 ของยุโรป HARBOR ISLAND ที่ออกแบบมาให้เป็นสถานที่แห่ง "YOUR FAMILY AND FRIENDS HAPPY MOMENTS" ความสุขของทุก ๆ คน“เดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีกับ เมกา ฮาร์เบอร์แลนด์ ปัจจุบันเราเปิดสวนสนุกฮาร์เบอร์แลนด์กับกลุ่มเดอะมอลล์ทั้งหมด 5 สาขา และเตรียมพบกับ HARBOR ISLAND สาขาใหม่ที่พร้อมจะเปิดตัวต้อนรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวทุกคนในเร็วๆ นี้ ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค”