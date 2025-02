ห้างเซ็นทรัล จัดแคมเปญเด็ดรับวาเลนไทน์

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำรีเทลออมนิชาแนลที่เชื่อมต่อประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ ลุยมัดใจลูกค้าด้วยกลยุทธ์ “EMOTIONAL MARKETING” ผ่านแคมเปญสุดอบอุ่นรับเทศกาลวาเลนไทน์ ที่ตอบโจทย์สายช้อป ทั้งคนโสด มีแฟน หรือมีครอบครัว กับแคมเปญ "CENTRAL LOVE AT FIRST SALE" รักแรกช้อป! สนับสนุนความรักในทุกรูปแบบและทุกความสัมพันธ์ด้วยการคัดสรรสินค้าอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ทุกท่านได้มาช้อปปิ้งของขวัญชิ้นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญให้คนรัก เพื่อนสนิท หรือ ให้ตัวเอง พร้อมจัดโปรแรงสินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, ดีลคู่รักสุดคุ้ม สินค้าคอลเลกชันพิเศษลิมิเต็ด เอดิชัน และพลาดไม่ได้กับ กับ เดอะเลิฟ แชมเบอร์ (THE LOVE CHAMBER) ห้องแห่งความรักที่ประดับด้วยผนังดอกกุหลาบ เป็น VALENTINE PHOTO SPOT ที่จะสร้างโมเม้นต์ประทับใจของคุณ และยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ร่วมสนุกตลอดเทศกาลวันแห่งความรัก ระหว่างวันที่ 7 ก.พ. 68 – 4 มี.ค. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ, CENTRAL APP, โซเชียลคอมเมิร์ซ และทุกช่องทางช้อปปิ้งของห้างเซ็นทรัลนางสาว รวิศรา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้า ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ห้างเซ็นทรัลมุ่งเน้นในการทำการตลาดอย่างสร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เพียงตอบโจทย์ในสินค้าคุณภาพและโปรโมชันสุดพิเศษ แต่ยังเชื่อมโยงอารมณ์-ความรู้สึกร่วมกับลูกค้าเป็นการสร้าง EMOTIONAL SHOPPING EXPERIENCE ที่เน้นความประทับใจโดยเฉพาะเทศกาล วาเลนไทน์ที่กำลังจะมาถึงนี้ เรารู้ว่าลูกค้ากำลังมองหาของขวัญชิ้นพิเศษเราจึงตั้งใจทำให้ห้างเซ็นทรัลเป็นจุดหมายปลายทางความรักในทุกความสัมพันธ์ ผ่านแคมเปญ "CENTRAL LOVE AT FIRST SALE" ชวนทุกคนนึกถึงรักครั้งแรกและช้อปสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำที่เราคัดสรรมาอย่างดี มีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกไลฟ์สไตล์ ซึ่งเทศกาลวาเลนไทน์เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ทำยอดขายดีมาโดยตลอด สินค้าขายดีจะเป็นสินค้าคู่รัก เสื้อคู่ แหวนคู่ สินค้าบิวตี้ แฟชั่นสีแดง ชมพู คอลเลกชันที่เป็นรูปหัวใจและกลุ่มเครื่องประดับห้างเซ็นทรัล เน้นการมอบ “ประสบการณ์” มากกว่าการช้อป ขับเคลื่อนการช้อปปิ้งด้วยฟีลลิ่งความรู้สึกอินเลิฟ โดยยึด 3 สิ่งสำคัญ1. PRODUCT CURATION – ห้างเซ็นทรัลเชี่ยวชาญในการคัดสรรของขวัญที่สื่อความหมายที่ตอบโจทย์สำหรับทุกความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นของขวัญให้คนรัก เพื่อนสนิท ครอบครัว หรือแม้แต่ของขวัญให้ตัวเอง โดยมีสินค้าครบครันทุกหมวดหมู่ ทั้งกลุ่มสินค้าลักชัวรี สินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟโทนสีแห่งความรัก แดง ขาว ชมพู อาทิ กลุ่มสินค้าบิวตี้ อย่าง เครื่องสำอาง สกินแคร์ และน้ำหอมสุดพรีเมียม จากแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น DIOR, NARS, GIORGIO ARMANI, DOLCE&GABBANA, YSL BEAUTY, DIPTYQUE, NARCISO RODRIGUEZ, CLARINS หรือกลุ่มสินค้าเครื่องประดับและทองคำแท้จากแบรนด์ PRIMA, MES CHERIES, GOLD MASTER และสินค้าแฟชั่นแบรนด์ดังที่ทำขึ้นเพื่อเทศกาลวาเลนไทน์โดยเฉพาะ อย่าง V-DAY OUTFIT & APPAREL และอีกมากมาย2. SPECIAL DEALS AND OFFERS – ดีลพิเศษกระตุ้นการช้อป พบกับโปรโมชันที่จะทำให้ลูกค้าตกหลุมรักไปกับข้อเสนอที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, รับสิทธิประโยชน์จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 30%, รับคูปองแทนเงินสดจากห้างฯ และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และคูปองลดเพิ่มจาก Central App รวมสูงสุด 15% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข และดีลอีกมากมาย3. TAILORED EXPERIENCE – สร้างบรรยากาศในห้างเซ็นทรัลให้เต็มไปด้วยกิจกรรมและอีเว้นต์ที่สร้างแรงบันดาลใจ มอบประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มีความเฉพาะตัวเพื่อลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างตรงจุด ให้ลูกค้าได้ทั้งการช้อปปิ้งที่สนุกและยังได้ลุ้นสนุกไปด้วย โดยมีกิจกรรมจากแคมเปญ “CENTRAL LOVE AT FIRST SALE”ที่จะเติมเต็มหัวใจ พร้อมแชร์โมเมนต์แห่งรักผ่านแฮชแท็ก #CENTRALLOVEATFIRSTSALE ไม่ว่าจะเป็น...ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ• LOVE CHAMBER : พลาดไม่ได้กับห้องแห่งความรักที่จะสร้างโมเม้นต์สุดประทับใจด้วยการประดับด้วยผนังดอกกุหลาบสุดอลังการให้ทุกคนได้มาเก็บภาพแห่งความประทับใจ และยังมีกิจกรรมสุดน่ารัก อย่าง เลิฟ แมสเสจส่งข้อความบอกรัก ตู้ถ่ายรูปสุดชิค ช็อคโกแลตแสนอร่อย ให้ลูกค้าแบ่งปันความรู้สึกดีดีต่อกันในเทศกาลวันแห่งความรัก ณ ชั้น 1 RECIDENCE SPACE• ‘LOCK YOUR LOVE’ GAME : ชวนนักรักมาลงสนาม เล่นเกมให้ทันภายในเวลา รับฟรี Nam Joo Hyuk Box Set เซ็ตของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์แอมบาสเดอร์ห้างเซ็นทรัลชิดลม (โชว์ใบเสร็จไม่จำกัดยอดซื้อ, จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน , 120 สิทธิ์/วัน) ระหว่างวันที่ 12 -16 ก.พ. 68• LOVE HOROSCOPE PHOTO BOOTH : ถ่ายรูปจอยๆ พร้อมรับดวงความรักเริ่ดๆ แม่นมั้ย ไม่รู้ ลองมาถามตู้คำทำนายดูก่อน ระหว่างวันที่ 12 -16 ก.พ. 68ที่ห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ• LOVE WITH A KISS : ฟรี! โปสการ์ดเพื่อประทับรอยจูบสำหรับวาเลนไทน์ของคุณ เมื่อช้อปสินค้าแผนกบิวตี้ แกลเลอรี ระหว่างวันที่ 12 -16 ก.พ. 68 ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา• LOVE IS UNIVERSAL’ PLAYLIST AT CENTRAL : สัมผัสเพลงรักฟีลอินเลิฟ และกิจกรรมพิเศษจาก Universal Music Thailand วันที่ 14 ก.พ. 68 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ• ‘LOVE ON ICE’ WORKSHOP : D.I.Y ไอศกรีมวาเลนไทน์ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข (จำกัด 50 ท่าน/วัน)ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.พ. 68 เฉพาะสาขาเซ็นทรัลชิดลม บางนา ปิ่นเกล้า‘ROSES SO SWEET’ WORKSHOP : พบกับ D.I.Y ช็อกโกแลตกุหลาบ เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข (จำกัด 50 ท่าน/วัน) ระหว่างวันที่ 12 -14 ก.พ. 68 เฉพาะที่ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ และ ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว• BE MY VALENTINE : เติมเต็มวันแห่งความรัก รับฟรี! ดอกกุหลาบ พร้อมแนะนำกลิ่นน้ำหอมจากวาเลนไทน์บอย เฉพาะวันที่ 14 ก.พ. 68 เวลา 13.00 น. / 15.00 น. / 17.00 น. และ 19.00 น. เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ• SHOW ME YOUR LOVE : ถ่ายรูปแสดงความรักของคุณ พร้อมโชว์ทะเบียนสมรส (จดตั้งแต่ 23 ม.ค. – 14 ก.พ. 2568) check in ติด #CentralLoveatFirstSale ลุ้นรับรางวัลพิเศษ ระหว่างวันที่ 14-16 ก.พ. 68 เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการช้อปเพลินกับแคมเปญ “CENTRAL LOVE AT FIRST SALE” เพลิดเพลินไปกับไอเทมมากมาย และยังสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-TAX INVOICE) เพื่อร่วมโครงการ “CENTRAL EASY E-RECEIPT” ช้อป…ลดหย่อนภาษีได้ (วันนี้ – 28 ก.พ. 68) ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และทุกช่องทางช้อปสุดสะดวกของห้าง อาทิ CENTRAL APP, เว็บไซต์ WWW.CENTRAL.CO.TH, บริการ CENTRAL CHAT & SHOP ทางไลน์ @CENTRALOFFICIAL และเฟซบุ๊กห้างเซ็นทรัล FACEBOOK.COM/CENTRALDEPARTMENTSTORE และทุกแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งของห้างเซ็นทรัล