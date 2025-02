ส.อ.ท.จับมือคลังร่วมปลุกพลังสินค้าไทยในงาน “ FTI Expo 2025 “ หวังภาครัฐเพิ่มสัดส่วนMiT ลดการนำเข้า-กระตุ้นศก.

ส.อ.ท.ผนึกก.คลัง ผลักดันสินค้าไทยในงาน FTI Expo 2025 “ปลุกพลังสินค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย MiT” หนุนภาครัฐและเอกชนเพิ่มสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า Made in Thailand (MiT) ช่วยลดการพึ่งพาสินค้านำเข้า สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับกระทรวงการคลัง จัดกิจกรรม “ปลุกพลังสินค้าและเศรษฐกิจไทยด้วย MiT” ภายใต้งาน FTI Expo 2025 มหกรรมแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยเพื่อ อนาคตที่ยั่งยืน ส่งเสริมสินค้า Made inค Thailand (MiT) และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดทั้งในประเทศและแสากล เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 256 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเปิดงานและการผลักดันการใช้สินค้า Made in Thailand ของภาครัฐว่า งาน FTI Expo 2025 เป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะโครงการ Made in Thailand (MiT) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ การสนับสนุนสินค้าไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ จะช่วยลดการพึ่งพาสินค้านำเข้า สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย และกระจายรายได้สู่ประชาชนในทุกระดับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยส.อ.ท. เร่งขับเคลื่อนโครงการ Made in Thailand หรือ MiT เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงเสริมความเชื่อมั่นในตลาดโลก คาดหวังว่าหากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับขับเคลื่อนฯ โดยเฉพาะการเพิ่มการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มากขึ้น เช่น การส่งเสริมให้ภาคเอกชนซื้อสินค้า MiT และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งออกสินค้า MiT ช่วยกระตุ้น GDP ของประเทศให้เติบโต สร้างงานและรายได้ให้กับกลุ่ม SMEs และที่สำคัญจะทำให้เกิดการไหลเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยต่อไปนางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะกรรมการกำกับหลักเกณฑ์ MiT กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน MiT แล้วกว่า 5,000 กิจการ ครอบคลุมมากกว่า 60,000 รายการสินค้า โดยกลุ่มสินค้าที่ได้รับการรับรองมากที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์งานก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เหล็ก เครื่องปรับอากาศ และปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ โครงการ MiT ยังช่วยกระจายเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอีกด้วยภายในงาน นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ 10 หน่วยงานรัฐ ที่สนับสนุนการจัดซื้อสินค้า MiT ด้วยวิธี e-bidding มากที่สุด ได้แก่ 1.กรมชลประทาน 2.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3.การไฟฟ้านครหลวง 4.การประปานครหลวง 5.กองทัพบก 6.กรมทางหลวง 7.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 8.การประปาส่วนภูมิภาค 9.กรมธนารักษ์ และ 10.กองทัพเรือสำหรับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันสินค้าไทยให้เติบโต ได้แก่ 1. กรมบัญชีกลาง และ 2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนงาน FTI Expo 2025 เป็นเวทีที่รวบรวมภาคอุตสาหกรรมไทยทุกสาขาเพื่อแสดงศักยภาพและสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 10:00 – 19:00 น. ณ Hall 5 – 8 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์