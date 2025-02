Blue Café by Alain Ducasse เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย สัมผัสรสชาติและศิลปะแห่งขนมอบฝรั่งเศส และชวนสนุกไปกับแคมเปญ “Blue Café’s Dipping Culture

Blue Café by Alain Ducasse (บลู คาเฟ่ บาย อลัง ดูคาส) เปิดประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการนำเสนอศิลปะขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสและเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ อีกหนึ่งประสบการณ์ใหม่ที่รังสรรค์ขึ้นโดยร้าน Blue by Alain Ducasse (บลู บาย อลัง ดูคาส) ร้านอาหารฝรั่งเศสร่วมสมัย ที่ได้รับรางวัล ดาวมิชลินติดต่อกันถึง 5 ปีซ้อน โดยเชฟ Alain Ducasse เชฟชาวฝรั่งเศสชื่อดังระดับโลก หนึ่งในเชฟ ผู้ครอบครองดาวมิชลินมากที่สุดในโลกถึง 24 ดวง โดย Blue Café by Alain Ducasse เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ที่ชั้น GสยามพารากอนBlue Café by Alain Ducasse ถ่ายทอดสุนทรียศาสตร์แห่งการรังสรรค์ขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสแท้ๆ อันเลื่องชื่อไปทั่วโลก ในแบบฉบับของเชฟ Christophe Grilo (คริสตอฟ กรีโล) Executive Pastry Chef และ Artisan Baker แห่ง Blue by Alain Ducasse เชฟชาวฝรั่งเศส ที่มีประสบการณ์ด้านขนมอบมายาวนานกว่า 20 ปี กับเมนูขนมอบแสนอร่อยหลากหลาย ที่โดดเด่นทั้งเรื่องรสชาติ เนื้อสัมผัส ความหอมกรุ่น และรูปลักษณ์สไตล์มินิมอลอย่างมีรายละเอียด รังสรรค์ด้วยความใส่ใจและพิถีพิถันแบบ Artisan อย่างแท้จริง เพื่อคุณภาพอันเป็นเลิศในทุกๆคำที่ได้ลิ้มลองChef Christophe Grilo, Executive Pastry Chef แห่ง Blue By Alain Ducasse และ Blue Café by Alain Ducasse กล่าวว่า “Blue Café by Alain Ducasse มุ่งเน้นที่จะสร้างประสบการณ์เบเกอรี่สไตล์ ฝรั่งเศสที่เป็นเสมือน ‘เพชรเม็ดงาม’ นำเสนอขนมอบที่สดใหม่ทุกวัน ซึ่งผลิตในจำนวนจำกัดเพื่อรักษาคุณภาพสูงสุด และขนมอบที่เราภูมิใจนำเสนอคือ Madeleine (มาเดอแลง) ซึ่งเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของ เราเองเราขอต้อนรับทุกท่านให้มาสัมผัสประสบการณ์ของขนมอบฝรั่งเศสที่ดีที่สุดและเครื่องดื่มชั้นเยี่ยมท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นไปกับ Blue Café by Alain Ducasse”สัมผัสมนต์เสน่ห์ของขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสและเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ระดับโลกเพลิดเพลินไปกับขนมอบสไตล์ฝรั่งเศสที่รังสรรค์ขึ้นอย่างประณีต ไม่ว่าจะเป็น ครัวซองต์คลาสสิก, แฟลนวานิลลา และที่พลาดไม่ได้กับเมนูซิกเนเจอร์อย่าง "Madeleine" อบสดใหม่จากเตา โดยมีการผลิตขนมในจำนวนจำกัดเพื่อคงคุณภาพ และยังเติมเต็มประสบการณ์ด้วยเมนูเครื่องดื่มซิกเนเจอร์หลากหลาย ทั้งช็อกโกแลตเย็นและร้อน ที่ส่งตรงวัตถุดิบจาก Le Chocolat Alain Ducasse ที่มีขั้นตอนการผลิตอย่างพิถีพิถัน ให้รสชาติเข้มข้นกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมครีมหอมมันในแบบฉบับฝรั่งเศส รวมถึงกาแฟจาก Alain Ducasse Manufacture ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพจากแหล่งปลูกชั้นนำทั่วโลกที่เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์แห่งรสชาติในแบบเฉพาะตัว นอกจากนี้ยังมีชาหลากหลายรสชาติและเครื่องดื่มโทนสดชื่นอีกมากมายBlue Café’s Dipping Culture: นิยามใหม่ของการดื่มกาแฟและช็อกโกแลตเพื่อเป็นการฉลองการเปิด Blue Café by Alain Ducasse พบกับแคมเปญพิเศษ "Blue Café’s Dipping Culture" นำเสนอประสบการณ์ใหม่ด้วยการจุ่มขนมอบสดใหม่ลงในช็อกโกแลตหรือกาแฟ เพื่อเพิ่มรสสัมผัสที่กลมกล่อม เพียงซื้อสินค้าภายในร้านและร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย ด้วยการโพสต์ภาพหรือวิดีโอพร้อมแฮชแท็ก #DipWithBlue #BlueCafeBangkok #BlueCafebyAlainDucasse หรือทำ Google Review รับฟรี Madeleine 1 ชิ้น (ต่อโพสต์, ต่อคน) ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 – 31 มีนาคม 2568เฉลิมฉลองเดือนแห่งความรักกับครัวซองต์ "La Vie En Blue"ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ Blue Café ขอเชิญทุกท่านมอบของขวัญวาเลนไทน์สุดพิเศษ "ครัวซองต์บูเก้ La Vie En Blue" ที่จะเปิดให้สั่งจองแบบพรีออเดอร์ในจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 และสามารถรับสินค้าได้ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2568พบกับเราที่สยามพารากอน ชั้น Gร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ Blue Café by Alain Ducasse ที่สยามพารากอน ชั้น G สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ โทร. +66(0)6-1267-2775 หรือผ่าน Line Official @blue.cafe และติดตามข่าวสารผ่าน Facebook และ Instagram: Blue by Alain Ducasse