มหัศจรรย์ว่าวลอยฟ้า! “Pattaya International Kite on the Beach 2025” จัดใหญ่ที่เซ็นทรัล พัทยา พบ Snoopy 12 ม. และพาเหรดว่าว 1 กม. ต้อนรับซัมเมอร์ 26 ก.พ.–2 มี.ค. นี้

•ตอกย้ำ “พัทยา เมืองท่องเที่ยวระดับโลก” ด้วยการแสดงว่าวสุดตระการตาเต็มท้องฟ้ากว่า 150 ตัว จาก 5 ชาติ พร้อมการแสดงโชว์ Spot Kite สุดพิเศษ•ชมความยิ่งใหญ่ของว่าวแฟนซีหลากรูปแบบ โดยทีมว่าวยักษ์ไทย ยักษ์ยิ้ม Thaitan Kite Team Thailandชลบุรี – อีกครั้งที่เทศกาลว่าวนานาชาติสุดตระการตา จะโบยบินเหนือท้องฟ้าริมชายหาดเมืองพัทยา บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทย และผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา ร่วมกับ เมืองพัทยา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา, กรมเจ้าท่า และ Thaitan Kite Team Thailand ทีมว่าวยักษ์ไทย ยักษ์ยิ้ม จัดงาน “Pattaya International Kite on the Beach 2025” เทศกาลว่าวนานาชาติ ต้อนรับแคมเปญ “Summer Invitation” ท้าลมร้อนแบบ Sun-Fun-Fest ไปกับขบวนว่าวยาวที่สุดในไทย ระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 68 หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยาครั้งเดียวของปี ที่ริมชายหาดพัทยาหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา จะเต็มไปด้วยความงดงามของขบวนว่าวสุดอลังการที่เติมความน่ารักให้เต็มท้องฟ้า นำโดยไฮไลต์ คาแรกเตอร์สุดเฟมัสที่ทุกคนหลงรักอย่าง Snoopy and the Peanuts มาสร้างสรรค์เป็นว่าวสุดคิวท์ ขนาดใหญ่กว่า 12 เมตร ได้แก่ สนูปี้ (Snoopy), ชาร์ลี บราวน์ (Charlie Brown) และ วู๊ดสต๊อก (Woodstock) สร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีพาเหรดว่าวนานาชาติสุดตระการตากว่า 150 ตัว สร้างสรรค์โดยช่างทำว่าวมืออาชีพจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, กัมพูชา, เยอรมนี และ ประเทศไทย ที่จะมาแต่งแต้มท้องฟ้าให้เต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ โดยมีฉากหลังเป็นทัศนียภาพอันงดงามของชายฝั่งพัทยา ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. พร้อมการแสดง Sport Kite จากไต้หวัน เวลา 16.00 น.นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายรับซัมเมอร์ ทั้งจุดถ่ายรูปสุดชิคกับเหล่า Snoopy และ Kite ทั่วศูนย์การค้าฯ และ Kite Food Market รวมร้าน Street Food รสเด็ดกว่า 50 ร้านค้า และพิเศษสำหรับลูกค้า Central X ร่วมกิจกรรมสุดว้าว Workshop Kite Painting ลาย Snoopy สุดพิเศษฟรี! เมื่อช้อปในศูนย์การค้าฯ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (จำนวนจำกัด)งาน "Pattaya International Kite on the Beach 2025" เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของเมืองพัทยาในช่วงหน้าร้อน ที่ไม่เพียงแต่สร้างสีสันให้กับการท่องเที่ยว แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั้งในและต่างประเทศ งานนี้ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ผ่านการแสดงว่าวที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของพัทยาในฐานะ “เมืองท่องเที่ยวระดับโลก” ที่มีทั้งกิจกรรมทางบกและกีฬาทางน้ำสำหรับทุกคน อีกทั้งพัทยายังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากไปมากที่สุดในปี 2024 จากการสำรวจของ TripAdvisorปล่อยใจไปกับสายลมในเฟสติวัลประจำปีที่ไม่ควรพลาด เทศกาลว่าวนานาชาติ “PATTAYA INTERNATIONAL KITE ON THE BEACH 2025” ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2568 ณ บริเวณริมชายหาดเมืองพัทยา หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา