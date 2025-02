เซเบิล (SABLE) เผยนวัตกรรม AI Data Driven Solution คว้ารางวัล ‘Best in Data Driven Solution’ ณ Martech Integration Day 2024

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2024 ที่ True Digital Park Grand Hall งาน Martech Integration Day 2024 ได้เปิดเวทีให้กับบริษัท Marketing Agency และ MarTech Platform ชั้นนำกว่า 30 แห่ง มาร่วมประลองความคิดสร้างสรรค์ พร้อมรับการตัดสินจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทนแบรนด์ชั้นนำกว่า 500 รายนอกจากการแข่งขันที่ดุเดือดแล้ว งานในครั้งนี้ยังมีช่วงบรรยายที่น่าจดจำ โดยคุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ได้มอบแนวคิดในหัวข้อ “The Future of MarTech: Navigation the path ahead with Prediction” ซึ่งเผยให้เห็นวิสัยทัศน์และแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในยุคการตลาดดิจิทัลอย่างชัดเจนแนวคิดหลักของการแข่งขันในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การยกระดับ “Shopping Experience” ผ่าน Personalization และการใช้กลยุทธ์ OmniChannel โดยแบ่งออกเป็นสองมิติหลักคือ:● Online: ใช้ข้อมูลลูกค้าที่มีการติดตามได้เพื่อสร้างประสบการณ์ครบวงจร● Offline: แม้ข้อมูลจะไม่ชัดเจนเท่าออนไลน์ แต่สามารถมอบ “Full-Sense Experience” ให้กับผู้บริโภคได้นอกจากนี้ แนวคิด OmniCXM “รู้จัก – รู้ใจ – รู้แจ้ง” ได้ถูกนำมาผสมผสานกับเทคโนโลยี AI ภายใน Ecosystem ที่เชื่อมโยง Data, Marketing Automation และ Customer Data Platform (CDP) เพื่อวิเคราะห์ Journey ของลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการซื้อซ้ำอย่างละเอียดและแม่นยำจุดเด่นของงานคือการประกาศผลการแข่งขันในหมวด “Best in Data Driven Solution” โดยทีม Automix จากบริษัท เซเบิล จำกัด (SABLE - AI Customer Data Platform & Marketing Automation) ที่สร้างความประทับใจด้วยการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและตอบโจทย์การให้บริการแบบ “ถูกที่ ถูกเวลา” ผลงานนวัตกรรมนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นแนวทางใหม่ในการนำเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าในยุคดิจิทัลงาน Martech Integration Day 2024 ถือเป็นเวทีสำคัญที่รวบรวมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จากผู้เชี่ยวชาญในวงการ MarTech พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจต่างๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดสู่อนาคตที่มีความยั่งยืนและตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท เซเบิล จำกัด: https://sable.asia