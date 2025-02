สยามพารากอนมอบโมเมนต์สวีทประทับใจ ประสบการณ์สุดพิเศษต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์

เทศกาลวาเลนไทน์ปีนี้ตอกย้ำโกลบอลเดสติเนชั่น ที่ครองอันดับ 1 ในใจลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับทุกคู่รักและทุกสายสัมพันธ์ กับกิจกรรมสุดโรแมนติกที่อบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้ร่วมสร้างความทรงจำแสนหวานกับดอกกุหลาบสีแดงสดใส แทนความรักที่มั่นคงและจริงใจที่สยามพารากอนพร้อมมอบให้ทุกท่าน ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2568 ในรอบเวลา 13.00 / 15.00 / 17.00 น. เพียงแสดงใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์การค้า มูลค่า 500 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ท่าน 1 สิทธิ์) พิเศษ! และโพสต์ภาพถ่ายคู่กับบอลลูนหัวใจวาเลนไทน์ที่สยามพารากอน พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ และติดแฮชแท็ก #SIAMPARAGONVALENTINE’SDAY บน Facebook และแชร์โพสต์ของคุณ 50 ท่านแรก รับฟรี! Summer Blazing จากร้าน Bakehaus ชั้น 3 สยามพารากอน (จำกัด 1 ท่าน 1 สิทธิ์) สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 เท่านั้นตื่นตากับนิทรรศการสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนโลกของขวัญวาเลนไทน์ให้คงอยู่ตลอดกาล กับ LEGO® Valentine's Blooms For All ณ แฟชั่นแกลลอรี่ ชั้น 1 สยามพารากอน โดยเลโก้ได้เนรมิตดอกไม้ให้บานสะพรั่งทั่วบริเวณ ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2568 พร้อมเชิญชวนทุกคนร่วมสร้างสรรค์ช่อดอกไม้เลโก้ที่ไม่เหมือนใครให้คนที่คุณรัก ในราคา 1,999 บาท (จำกัด150 ช่อแรก ตลอดแคมเปญ) ตั้งแต่วันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2568 นอกจากนี้สำหรับลูกค้าที่ช้อปเลโก้ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด รับฟรีของที่ระลึกจากเลโก้ พร้อมส่วนลดพิเศษอีกมากมาย พิเศษวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ พบกับแขกคนพิเศษและ Modelbuilder ที่จะมาร่วมรังสรรค์ดอกไม้เลโก้กับผู้โชคดีจำนวน 40 ท่าน ใครที่กำลังมองหาของขวัญเพื่อเป็นตัวแทนความรักและความสัมพันธ์ในทุกรูปแบบมาสร้างสรรค์ช่อดอกไม้ที่ไม่มีวันเหี่ยวเฉาได้ในงาน LEGO® Valentine's Blooms For All ณ แฟชั่นแกลลอรี่ ชั้น 1ซีไลฟ์ แบงคอกอควาเรียมระดับโลกใจกลางสยามพารากอน ต้อนรับเดือนแห่งความรักด้วยกิจกรรมสุดพิเศษที่มาพร้อมกับความร่วมมือครั้งแรกกับSpotify เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้มาเยือนระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2568 พบกับเพนกวินเจนทู คู่ชาย-ชาย และ เพนกวินแจ๊คแอส คู่หญิง-หญิงที่จะมาสร้างสีสันความน่ารักให้เทศกาลแห่งความรักนี้พร้อมทั้งมอบโอกาสให้คุณได้ถ่ายภาพสุดคิ้วในมุมต่างๆ ภายในอควาเรียมที่จัดไว้เพื่อสร้างบรรยากาศโรแมนติกและอบอุ่น นอกจากนี้ ยังมี Photo Booth ที่พร้อมให้บริการถ่ายภาพฟรี โดยเลือกธีมสุดพิเศษมาเสิร์ฟในช่วงนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณได้เก็บภาพความประทับใจในบรรยากาศที่แสนพิเศษและน่ารักเฉพาะตัวนอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกกับประสบการณ์การฟังเพลงในทุกโซนของอควาเรียมแบบไม่มีข้อจำกัด พร้อมความเป็นส่วนตัวในแต่ละโซน เพื่อให้คุณได้ดื่มด่ำกับการชมสัตว์ทะเลในมุมมองใหม่ โดยการผสมผสานเสียงเพลงและบรรยากาศใต้ท้องทะเลที่จะเพิ่มอรรถรสมากยิ่งขึ้น คุณสามารถรับหูฟังไร้สายได้ที่บริเวณทางเข้า และเพลิดเพลินกับการรับชมและฟังได้อย่างเต็มอรรถรส หรือสามารถเข้าฟัง playlist ผ่าน Spotify ได้เพียง search : SEA LIFE Bangkok Ocean Harmony กิจกรรมนี้เปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่านั้นอย่าพลาดโอกาสในการสร้างความทรงจำสุดพิเศษกับคนที่คุณรักในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ที่ ซีไลฟ์แบงคอก!สามารถ สำรองตั๋วก่อนใคร ได้ที่ www.visitsealife.com/bangkok/tickets/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 687 2000ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความรักพร้อมเติมเต็มความหวานให้กับคนที่คุณรักได้ตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้ที่ สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SIAMPARAGON