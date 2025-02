GPSCเจาะตลาดREC ซื้อขายไฟฟ้าสะอาดให้ลูกค้าอุตสาหกรรม

GPSC เปิดเกมรุกปี 68 เจาะตลาด REC ซื้อ-ขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ลูกค้าผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รับกระแสการค้าโลกเปลี่ยนแปลง มุ่งสู่ Net Zero Emissionsนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เปิดเผยว่า แนวโน้มของความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด สอดรับกับกระแสโลกที่มุ่งสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปัจจุบัน GPSC ได้พัฒนาการเสนอขายใบรับรองการผลิตไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate : REC) จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับลูกค้าเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนในภาคอุตสาหกรรมล่าสุด GPSC ได้มีการลงนามในสัญญาการซื้อขาย REC กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็นสัญญาการรับซื้อ REC จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในจังหวัดระยอง ระยะเวลา 3 ปี ถือเป็นก้าวสำคัญในการรุกตลาด REC ภายใต้มาตรฐาน I-REC (International Renewable Energy Certificate) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถนำไปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน (Scope 2) และเป็นกลไกที่สำคัญช่วยผลักดันการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมความร่วมมือในการซื้อขาย REC ครั้งนี้ จะนำไปสู่แนวทางการขยายปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งการซื้อขายในปัจจุบันกับกลุ่มลูกค้าของ GPSC ไปสู่การขยายตลาดไปยังลูกค้าในกลุ่มอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น และยังคงรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันผลิตสินค้าและการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคที่มีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป (Carbon Border Adjustment Mechanism : CBAM)สำหรับแนวทางของการพัฒนาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่มีการรับรอง REC เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ S4 ของ GPSC ในด้าน Shift to Customer-Centric Solutions ที่มุ่งการให้บริการโซลูชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภายใต้กฎทางการค้าโลกที่มุ่งสู่ Net Zero Emissions โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ 4S ซึ่งประกอบด้วย S1 สร้างความแข็งแกร่งพร้อมขยายการให้บริการให้ธุรกิจหลัก (Strengthen and Expand the Core) S2 การพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน (Scale-Up Green Energy) S3 การลงทุนด้านนวัตกรรมจากธุรกิจใหม่ (New S-curve) และ S4 บริการโซลูชั่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Shift to Customer-Centric Solutions)GPSC แกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภคของกลุ่ม ปตท. ดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และสาธารณูปโภคต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และอื่นๆ โดยปัจจุบัน มีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติแล้วตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity MW) รวมประมาณ 11,852 เมกะวัตต์ ไอน้ำรวมประมาณ 3,294 ตันต่อชั่วโมง น้ำเย็นรวมประมาณ 15,400 ตันความเย็น และน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมรวมประมาณ 7,472 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง