“มุ่งพัฒนา” เปิดตัว "The Book for All Moms"

ผู้จัดการรายวัน 360 - มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล ตอกย้ำแนวคิดการดำเนินธุรกิจแบบ “HEART-MADE WELL-BEING COMPANY” ผ่าน “The Book for All Moms” คลังความรู้เพื่อแม่และเด็กที่เกิดจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจด้านแม่และเด็กที่สั่งสมมากว่า 40 ปี ในการแนะนำแนวทางเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างแม่และลูกด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ ที่มุ่งใช้ความรู้และความรักไปพร้อมกัน เพื่อสร้างการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียมในยุค Diversity & Inclusionนายเมธิน เลอสุมิตรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อยู่ในอุตสาหกรรมธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กมากว่า 40 ปีมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่เคียงข้างชีวิตคนในทุกช่วงวัย ทำให้มุ่งพัฒนาฯ ยึดมั่นในแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจแบบ HEART-MADE WELL-BEING COMPANY ที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม คุณภาพของสินค้า พร้อมไปกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดกับสังคม ทำให้เราเข้าใจผู้บริโภคที่เป็นแม่เป็นอย่างดีในยุคปัจจุบัน ความเป็นแม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคม อีกทั้งการที่ประเทศไทยเพิ่งประกาศ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ชี้ให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ ให้ความสำคัญกับ Diversity & Inclusion มากขึ้น แต่หัวใจของแม่ยังคงอยู่ที่การเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด ซึ่งการเข้าถึงความรู้เป็นการสร้างความเท่าเทียมให้กับแม่มุ่งพัฒนาฯ จึงใช้กลยุทธ์การบูรณาการคอนเทนต์ “Integrated Content Marketing” สร้างความรู้ และประสบการณ์ให้แม่ผ่าน The Book for All Moms คลังความรู้เพื่อแม่ทุกคน โดยเริ่มต้นคอนเทนต์ในรูปแบบของหนังสือเป็นอย่างแรก ก่อนต่อยอดไปสู่คอนเทนต์ที่มีรูปแบบและภาษาที่หลากหลาย และขยายการเข้าถึงคอนเทนต์ไปถึงแม่ที่มีความต้องการต่อไปในอนาคต“The Book for All Moms” คลังความรู้เพื่อเสริมสร้างความรักความเข้าใจสำหรับคุณแม่ทุกคน ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับแม่ในยุค Diversity & Inclusion คือ• เนื้อหาที่ออกแบบมาแม่ยุคปัจจุบันเมื่อ “คุณแม่มุ่งซ้าย คุณลูกมุ่งขวา” แบ่งเนื้อหาเป็น 3 หมวด ครอบคลุม 14 หัวข้อที่มาจากปัญหาที่แม่ต้องเผชิญตามพัฒนาการของลูก ตั้งแต่ 0 - 6 เดือน 7 - 12 เดือน และ 1 - 3 ปี ทำให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างแม่และลูกน้อย ซึ่งสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น เช่น แม่เตรียมนมให้ลูกพออิ่ม/ลูกอิ่มนมแม่แบบพอดี, อาหารที่แม่เริ่มเตรียม/อาหารที่ลูกเริ่มกิน, แม่ดูแลฟัน/ลูกฝึกแปรงฟัน เป็นต้น• ความรู้ที่เข้าถึงแม่อย่างเท่าเทียม เริ่มต้นรูปแบบแรกด้วยหนังสือเล่ม เนื้อหาอ่านง่าย ตัวอักษรขนาดใหญ่ ภาพวาดประกอบสีสันสดใส พร้อมการใส่อักษรเบรลล์เพื่อช่วยให้คุณแม่ที่พิการทางสายตาสามารถอ่านได้ และขยายเนื้อหาไปสู่รูปแบบอื่นๆ ในอนาคต ได้แก่ หนังสือเสียง หนังสือออนไลน์ (E-Book) เพิ่มการเข้าถึงได้ง่ายผ่าน QR CODE“The Book for All Moms สะท้อนถึงการเป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็กของมุ่งพัฒนาฯ ที่ไม่เพียงแต่ก้าวเข้าสู่บริษัทระดับมหาชนที่มีการเติบโตทางธุรกิจผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงวัยแบบครบวงจร แต่ยังเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจแบบ HEART-MADE WELL-BEING COMPANY ที่มุ่งขับเคลื่อนเจตนาที่ดีผ่านธุรกิจของเรา มุ่งจะเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกครอบครัว” นายเมธิน กล่าว