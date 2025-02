สยามพิวรรธน์ ย้ำจุดยืน Creative Powerhouse ร่วมสนับสนุน Bangkok Design Week 2025 จัดโชว์เคสผลงานสุดสร้างสรรค์ในทุกโครงการ

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำร่วมสนับสนุนการจัดงานจัดโชว์เคสผลงานศิลปินและนักออกแบบทั้งชาวไทยและระดับโลก รวมทั้งกิจกรรมมากมายในพื้นที่ศูนย์การค้าที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ทั้งสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และไอคอนสยาม สร้างปรากฏการณ์งานอาร์ตและดีไซน์ ที่สะท้อนการเป็นขุมพลังความคิดสร้างสรรค์ (Creative Powerhouse) บุกเบิกการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่เหนือระดับและแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือน ร่วมส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของโลกกล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกตื่นตาตื่นใจ (Be Amazed), ได้รับแรงบันดาลใจ (Be Inspired) และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติวงการ (Be Revolutionary) มาโดยตลอดทุกยุคทุกสมัย เราเป็นศูนย์การค้าแรกที่เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้ศิลปะกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันและ เป็นผู้บุกเบิกประสบการณ์ใหม่ที่ผสานศิลปะ วัฒนธรรม นวัตกรรม และสุนทรียศาสตร์เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับทุกคนศูนย์การค้าของสยามพิวรรธน์เป็นศูนย์รวมของความคิดสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจ โดยได้ร่วมงานกับศิลปินไทยและศิลปินระดับโลก ดีไซเนอร์ และศิลปินรุ่นใหม่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานระดับโลกภายในศูนย์การค้า นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมให้เกิดคอมมูนิตี้ของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาไปสู่ Art Community ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย”ในปี 2568 สยามพิวรรธน์ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA พร้อมพันธมิตร เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานหรือภายใต้ธีม “Design Up+Rising: ออกแบบพร้อมบวก+” ในวันที่ 8-23 กุมภาพันธ์ 2568 โดยสยามพิวรรธน์ เปิดพื้นที่ให้กับศิลปินชาวไทยนักออกแบบรุ่นใหม่ และศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกได้แสดงศักยภาพ ทั้งย่านสยาม คือ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่และย่านคลองสานไอคอนสยามโดยมีกิจกรรมสำคัญดังนี้เวทีของผลงานศิลปะร่วมสมัยสุดเอ็กซ์คลูซีฟเวทีนำเสนอ ผลงานศิลปะร่วมสมัยสุดเอ็กซืคลูซีฟผ่านแนวคิด Luxury for all ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เป็นเวทีที่ศิลปินทั่วโลกสามารถมาแสดงผลงานได้เต็มที่และหมุนเวียนกันตลอดเวลา ผลงานไฮไลต์สำคัญ อาทิครั้งแรกในประเทศไทย กับผลงานศิลปะ Sculpture ที่มีเพียงหนึ่งเดียว “The Future in Our Hand”ชั้น 1 สยามพารากอน โดยจับมือกับ Jaime Hayon (ไฮเม่ ฮายอน) ศิลปินนักออกแบบระดับโลกผู้ทรงอิทธิพลแห่งยุค Co-Create รังสรรค์สุดยอดผลงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อสยามพารากอนโดยเฉพาะประติมากรรมร่วมสมัย โดย Donghoon Oh ศิลปินเกาหลีใต้ ถ่ายทอดรูปร่างคนโดยเล่นกับรูปทรงกลม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟองสบู่ที่เด็กๆ เป่าลอยอยู่ในอากาศได้ไม่นาน แล้วหายไป ราวกับความจริงและภาพลวงตาใกล้กันนิดเดียวผลงานของ Cheese Arnon หรือ อานนท์ เนยบุญสูง ศิลปินกราฟิติ ที่มีผลงานมากมายทั้งในและต่างประเทศกับตัวคาแรคเตอร์สุนัขจิ้งจอก นำเสนอผลงานจัดวางที่สะท้อนตัวตนในมุมมองหลากหลายผ่านภาพสะท้อนภายในกล่องลูกบาศก์ สร้างความตื่นเต้น เคลื่อนไหวด้วยเนื้อหาภาพที่สร้างมิติและเสนอสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมผลงานสร้างสรรค์เพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ในธีม Harmony of Prosperity ; A New Year’s Awakening นำเสนอสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมผนวกกับความออกแบบสมัยใหม่ ตั้งอยู่หลายพื้นที่ในสยามพารากอน อาทิ Origami Serpent of Light บริเวณ Jewel Area ประติมากรรมงูในสไตล์ที่ทันสมัยออกแบบด้วยเทคนิคพับกระดาษแบบญี่ปุ่น และ Reflective Serpent of Fortune ชิ้นงาน Installation รูปงูที่ตระการตา ยาวตลอดพื้นที่ Cascadeผลงานสร้างสรรค์ที่สะท้อนความเป็นเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ของสยามเซ็นเตอร์ ในธีม Harmony of Prosperity: A New Year’s Awakening นำเสนอความหมายของการเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีน ออกแบบด้วยการสร้างงูในสไตล์สนุกสนาน มีชีวิตชีวา เพิ่มการเคลื่อนไหว และตกแต่งสีสันที่สุดใส นำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุดยอดการออกแบบที่สั่นสะเทีอนวงการ Art Toy ด้วยนวัตกรรม 3D ฟิกเกอร์โมเดลเสมือนจริงครั้งแรกในประเทศไทยจาก MEMORI STUDIO ยกระดับความเหมือนจริงด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดมุมมองของบุคคลได้อย่างล้ำสมัยด้วยดีเทลถึง 90% ผ่านเครื่องสแกน 360 องศา และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่ใช้วัสดุพรีเมียมคุณภาพสูง สร้างความทรงจำพิเศษกับของขวัญที่มีชิ้นเดียวในโลกนิทรรศการที่ผสมผสานผ่านสีสันและฟังก์ชั่นการใช้งาน เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ในบรรยากาศของบ้านสีขาวที่เรียบง่ายและสะอาดตา ทุกชิ้นงานในนิทรรศการไม่ใช่แค่ของตกแต่ง แต่เป็นงานศิลปะและออกแบบที่ใช้งานได้จริงพื้นที่เปิดกว้างให้ทุกคนมาตามหาเอกลักษณ์ความเป็นตัวเอง นำเสนอปรากฏการณ์ Co-Create & Collaborate แห่งปี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร Yuedpao – ยืดเปล่า, ODS และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมมือกับศิลปิน PatPixels เพื่องาน Bangkok Design Week 2025 โดยเฉพาะ สร้างสรรค์เป็นนิทรรศการนำเสนอผ่าน Lab สะท้อนแนวคิด Design Culture ด้วยลวดลายแตกต่างแบบชิ้นเดียวในโลกในแบบ Hyper Personalizedผลงานศิลปะจัดวางสะท้อนตัวตนในมุมมองหลากหลายผ่านภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นภายในกล่องทรงลูกบาศก์ที่น่าตื่นเต้น เคลื่อนไหวด้วยเนื้อหาภาพที่สร้างมิติ และเสนอสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในตัวตน โดยมีคาร์แรคเตอร์สุนัขจิ้งจอก สัญลักษณ์ของความเจ้าเล่ห์แสนกลของศิลปินสุดฮอตอย่าง Cheese Arnon (อานนท์ เนยสูงเนิน) ที่อยู่ในท่าทางต่างๆ มาช่วยสร้างสีสันความสนุก และเชื่อมต่อพื้นที่จากสยามพารากอน จนถึงสยามดิสคัฟเวอรี่ นำเสนอปฎิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับความหลากหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอบทุกความต้องการและไลฟสไตล์ให้กับผู้คน ที่ไม่ใช่แค่เพียงแต่การช็อปปิ้งเพียงอย่างเดียวแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตอกย้ำผู้นำในการสร้างประสบการณ์ Art in Mall แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุด ด้วยการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ งานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีพ และกิจกรรม จับมือองค์กรพันธมิตร คัดสรรงานศิลปะสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทินิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของท้องฟ้า ดวงดาว จักรราศี ที่ส่งผลต่อชีวิต ความเชื่อ ศรัทธา ที่มีต่อโชคชะตา โดยจะพาคุณออกเดินทางไปในโลกของงาน Craft งานศิลปะที่รังสรรค์อย่างประณีตบรรจง ผ่านปลายพู่กันอย่างประณีตบรรจงของช่างฝีมือลงบนเครื่องปั้นเซรามิกจากแบรนด์ Thaniya1988 พร้อมผสานกลิ่นที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อสร้างสรรค์เรื่องราว พร้อมพาคุณไปสู่เรื่องราวของกลิ่น และดวงดาวไปด้วยกัน จาก MN Formula ออกเดินทางค้นพบความเชื่อมโยงของโลกพบกับไฮไลต์งานศิลป์ไทยระดับมาสเตอร์พีซอันทรงคุณค่า เชิดชูศิลปะไทยสู่งานอาร์ตระดับโลก ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่ไอคอนสยามมุ่งมั่นสร้างให้เป็นศูนย์กลางศิลปะระดับโลก ส่งเสริมและสนับสนุนผลงานของศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงและสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดได้ทุกวัน อาทิ- - เสาจารึกสีทอง ณ ประตูบานแรกแห่งเมืองไอคอนสยาม ชั้น G โซน ICONLUXE- - พลังแห่งสายน้ำที่เคลื่อนไหวสู่แรงบันดาลใจของประติมากรรมกนกเปลวสามมิติโซน- - แชนเดอเลียร์พวงมาลัยแก้วแสนพิเศษขนาดใหญ่ชิ้นเดียวในโลก ออกแบบโดย Petra Junova ดีไซเนอร์แห่ง LASVIT บริษัทออกแบบชื่อดังจากสาธารณรัฐเช็ก- - ลวดลายโอ่งและผนังที่แฝงวัฒนธรรมไทยจากภาคต่างๆ ชั้น G สุขสยาม- - ประติมากรรม “ทองหยอด” ศิลปะร่วมสมัยสีทองเหลืองรูปทรงทองหยอด ที่เคยนำไปแสดง งานทิทรรศกาลระดับโลกอย่าง Venice Biennale มาแล้ว- - ลวดลายพิมพ์ใบไม้ผ่าน “เสาแห่งมงคล” สีทองสุกสกาว ทองอร่ามทั้ง 8 ต้น สร้างสรรค์โดยศาสตราจารย์ถาวร ไกอุดมวิทย์ ศิลปินไทยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ- - กำแพงศิลป์สไตล์อิมเพรสชันนิสม์ “แสงสยาม” สร้างสรรค์ความงามด้วยกระจกสี Art Wall ขนาดใหญ่ที่ทอดยาว 60 เมตร ที่คุณ คุณสิทธิ์วุธ ยาวิชัย ศิลปินรุ่นใหม่ได้หยิบยกเอา “กระจกสี” หนึ่งในงานของช่างสิบหมู่ของไทย งานพุทธศิลป์ที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน มาสร้างสรรค์ผลงานสไตล์อิมเพรสชันนิสม์ด้วยเทคนิคร่วมสมัย- -“รวมพลังความเป็นไทย” รังสรรค์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป สุธาทองไทย ผู้มีชื่อเสียงด้านศิลปะภาพพิมพ์และ Photo Collage ระดับแถวหน้า สร้างสรรค์งานศิลป์สุดไอคอนนิกด้วยเทคนิคคอลลาจ (Collage) ผ่านภาพที่รวบรวมทุกมิติของความเป็นไทยในแง่มุมต่างๆ ที่รวบรวมองค์ประกอบของไอคอนสยามที่แฝงเอกลักษณ์ของไทย พร้อมภาพจากผู้คนที่บอกเล่าถึงวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศในมิติต่างๆ กว่า 35,000 ภาพ มารวมหลอมไว้เป็นภาพขนาดใหญ่ยักษ์ 10 x 27 เมตร จารึกด้วยคำว่า ‘ไทย’ ถือเป็นแลนด์มาร์กที่หลอมรวมทุกอณูของไอคอนสยามไว้ด้วยกัน บริเวณสุราลัย ฮอลล์ชั้น 7เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีนผ่านงานนิทรรศการระดับโลก โดยจัดผลงานประติมากรรมชุดพิเศษ Chubby Woman with Dragon & Naga นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกระหว่าง ศิลปินแห่งชาติของไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง และศิลปินชาวจีนชื่อดัง มิสเตอร์ ซูหวงเฟย ที่ได้รังสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เป็นการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างสมบูรณ์ร่องรอยของแสงแดดและกุมภาพันธ์ โดย Chlorophyll Gang นิทรรศการศิลปะที่สะท้อนถึงความงดงามและความทรงจำที่แสงตะวันทิ้งไว้ รังสรรค์โดย 5 ศิลปิน ได้แก่ ORON (จักรกฤษณ์ โสมหิรัญ), TOMATO HEAD (พรพพิน หล้าทา), 29 Art-Studio (วุฒิภัทร วงศ์ดี), Captain Mozmo (ณัฐชา ลีวันแสงทอง), Lookplu8 (อรญา ลัดดากลม) และแขกพิเศษ นริศรา เพียรวิมังสา ณ ICON Art & Culture Space ชั้น 8 ไอคอนสยาม Traces of Sunlight เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้น สะท้อนถึงขบวนการเติบโตของดอกไม้ทั้ง 5 สายพันธุ์ ที่ศิลปินออกแบบขึ้นโดยใช้แสงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์ที่งอกเงยไปจนถึงช่วงเวลาที่ผลิบานอย่างเต็มที่จัดขึ้นในพื้นที่ย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ที่จะพาทุกคนร่วมสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายในทุกมิติ ผ่านงานศิลปะ และการออกแบบจากแนวคิดการผสมผสาน Art & Culture ของศิลปินไทยและต่างชาติ ติดตามรายละเอียดการจัดแสดงในพื้นที่ศูนย์การค้าในเครือสยามพิวรรธน์ ผ่านช่องทาง FB Page Siam Piwat และ ศูนย์การค้าในเครือได้ที่ https://www.siampiwat.com/assets/bangkokdesignweek2025