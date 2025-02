“ไบเทคบุรี” ลดคาร์บอน กทม.ตะวันออก ผนึกบ้านปู เน็กซ์ ผุดโซลาร์ 4 เมกะวัตต์

ผู้จัดการรายวัน 360 - บ้านปู เน็กซ์ ผู้ให้บริการ Net Zero Solutions ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขยายความร่วมมือกับภิรัชบุรีกรุ๊ป ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์คาร์พอร์ต ณ ไบเทคบุรี บางนา สานต่อความสำเร็จของการติดตั้งระบบโซลาร์ให้กับซัมเมอร์ ลาซาล ออฟฟิศแคมปัสของภิรัชบุรีกรุ๊ปทั้งสามเฟส การติดตั้งระบบโซลาร์ให้กับคอมมูนิตี้สเปซไบเทคบุรี สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทที่จะลดการปล่อยคาร์บอนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก โดยระบบโซลาร์ที่ไบเทคบุรี และซัมเมอร์ ลาซาล จะช่วยลดการปล่อย CO2 ประมาณ 3,700 ตันต่อปี ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย Net Zeroย่านบางนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและธุรกิจของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกซึ่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะและเมกะโปรเจกต์ต่างๆ ภิรัชบุรีกรุ๊ปมีบทบาทสำคัญที่ช่วยยกระดับย่านนี้ โดยพลิกโฉมไบเทคบุรี คอมมูนิตี้สเปซชั้นนำที่รวมสถานที่จัดงานนิทรรศการ งานแสดงโชว์ คอนเสิร์ต และศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ครบวงจร โดยภิรัชบุรีกรุ๊ปเดินหน้าพัฒนาโครงการและตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ได้ร่วมกับบ้านปู เน็กซ์ ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์คาร์พอร์ตขนาด 4 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ 40,000 ตารางเมตรของไบเทคบุรี นับเป็นการติดตั้งโซลาร์ที่ใหญ่ที่สุดให้กับโครงการของภิรัชบุรีกรุ๊ป และคาดว่าจะช่วยให้ไบเทคบุรี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 20 ล้านบาทต่อปี สะท้อนถึงความไว้วางใจที่ภิรัชบุรีกรุ๊ปมีต่อบ้านปู เน็กซ์ อย่างต่อเนื่องหลังจากติดตั้งระบบโซลาร์ให้กับโครงการซัมเมอร์ ลาซาลทั้งสามเฟสรวม 1 เมกะวัตต์นายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด กล่าวว่า “บ้านปู เน็กซ์ เป็นบริษัทลูกของบ้านปู ให้บริการ Net Zero Solutions ที่ช่วยลดการปล่อย CO2 ทั้งสามขอบเขต เราเข้าใจลูกค้าดีว่า โครงการมิกซ์ยูสมีความต้องการใช้พลังงานสูง และจำเป็นต้องมีระบบจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ จึงนำเสนอบริการแบบครบวงจรตั้งแต่ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการขาย เพื่อช่วยให้ภิรัชบุรีกรุ๊ปสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดค่าไฟฟ้า และบรรลุเป้าหมายการลดคาร์บอนในขอบเขตหนึ่งและขอบเขตสอง โดยเรามีแผนที่จะนำเสนอ Net Zero Solutions เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความยั่งยืนของไบเทคบุรี ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานและบริการด้านการจัดการพลังงาน อาทิ ระบบทำความเย็น โดยโซลูชันเหล่านี้สามารถช่วยให้ไบเทคบุรี ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยลดการปล่อย CO2 ได้มากขึ้นในอนาคต”นายปิติภัทร บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภิรัชบุรีกรุ๊ป กล่าวว่า “ไบเทคบุรี มุ่งจัดสรรพื้นที่ที่ยั่งยืนและประหยัดพลังงานสำหรับธุรกิจและการจัดงานต่างๆ การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปกับบ้านปู เน็กซ์ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในภารกิจด้านความยั่งยืนของเรา เราเชื่อมั่นว่าความเชี่ยวชาญและโซลูชันล้ำสมัยของบ้านปู เน็กซ์ จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย Net Zero ซึ่งไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ย่านบางนา แต่ยังเสริมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน”ความร่วมมือระหว่างบ้านปู เน็กซ์ และภิรัชบุรีกรุ๊ป ในโครงการไบเทคบุรีเป็นบทพิสูจน์ที่สะท้อนว่า Net Zero Solutions สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญให้กับการพัฒนาเมือง โดยการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจหลักของทั้งสองบริษัทตอกย้ำว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรุงเทพฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น นำไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนในท้ายที่สุด8)เกี่ยวกับไบเทคบุรีไบเทคบุรี เป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาด 169 ไร่ ของภิรัชบุรีกรุ๊ป ที่พลิกโฉมศูนย์นิทรรศการไบเทคเดิมให้กลายเป็นคอมมูนิตี้สเปซที่มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น ไบเทคบุรี ไม่เพียงเป็นสถานที่จัดนิทรรศการและการประชุมระดับโลก แต่ยังผสมผสานองค์ประกอบด้านการพักผ่อนหย่อนใจ ไลฟ์สไตล์ และการทำธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกพื้นที่โครงการประกอบด้วย• BITEC EVENT (ไบเทค อีเวนท์) พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการระดับเวิลด์คลาส บนพื้นที่กว่า 41,000 ตร.ม.• BITEC CONNECT (ไบเทค คอนเน็คท์) สถานที่จัดประชุมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ ประกอบด้วยห้องประชุมตั้งแต่ 50 ถึง 3,500 ท่าน• BITEC Live (ไบเทค ไลฟ์) พื้นที่สำหรับอีเวนท์ทุกประเภทที่สร้างสรรค์ไอเดียหลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ• ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค อาคารสำนักงานสูง 29 ชั้น เป็นออฟฟิสมัยใหม่ พร้อมสวนลอยฟ้าที่มีลู่วิ่งยาว 200 เมตร เพื่อสุขภาวะการทำงานที่ดี• BEAT Active (บีท แอคทีฟ) Sports Entertainment Park เปิดประสบการณ์ความสนุกสนาน จุใจกับ 55 กิจกรรมสำหรับคนทุกวัย• SAMA Garden (สมา การ์เด้น) พื้นที่สีเขียวที่ต้อนรับทุกคนมาใช้เวลาร่วมกัน แหล่งรวมพันธุ์ไม้หลากหลาย สินค้าตกแต่งสวน บริการดูแลต้นไม้จากผู้เชี่ยวชาญ และร้านอาหารภายใต้แนวคิดการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน (เปิดให้บริการปี 2568