AiStudio.wedding จัดโปรโมชั่นพิเศษฉลองเดือนแห่งความรัก

AiStudio.wedding ผู้ให้บริการด้านการถ่ายภาพแบบครบวงจร ฉลองเดือนแห่งความรักชวนคู่รักทุกคู่เก็บบันทึกภาพโมเมนต์แห่งความหวาน ไม่ว่าจะเป็น Pre-Wedding, Love Private Trip, Anniversary celebration, จดทะเบียนสมรสเท่าเทียม และกิจกรรมแห่งความรักทุกรูปแบบ ด้วยโปรโมชั่นถ่ายภาพสุดพิเศษ “Ai studio present : the moment of your love” บริการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ (Photography and Cinematography) ด้วยช่างภาพเวดดิ้งระดับท็อปคลาสของเมืองไทย ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง เช่น หัวหิน ชะอำ เขาใหญ่ พัทยา เป็นต้น ราคาสุดคุ้มเพียง 25,000 บาท จากราคาปกติ 35,000 บาทสำหรับคู่รักที่สนใจสามารถจองรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 085-355-4449, 098-449-9992 หรือ Line ID : @aistudio.wedding ติดตามโปรโมชั่นและผลงานได้ที่ IG : aistudio.wedding