“อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์” ลุยจัด JGAB 2025 ปีที่ 3 หวังดันงานจิวเวลรี่ไทยและอาเซียนขึ้นท็อปเวทีโลก

ที่มาของความสำเร็จครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากการที่ทางสมาคมฯ และ Informa Markets ได้เล็งเห็นถึงวิสัยทัศน์ในการร่วมเป็นพันธมิตรทางยุทธ์ศาสตร์ในการขับเคลื่อนเป้าหมายในการวางเป้าหมายให้ประเทศไทยและอาเซียนเป็นศูนย์กลางของการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก โดยใช้งานจัดแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจอย่าง Jewellery & Gem ASEAN Bangkok 2025 เป็นเวทีและบันไดความสำเร็จ ผ่านความร่วมมือในทุกระดับ ซึ่งทางผู้จัดงานอย่าง Informa Markets ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในการบรรลุวัตถุประสงค์ทุกด้านดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

นายสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล ประธานสมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับอาเซียน กล่าวถึงความสำคัญของงานนี้ว่า “ฃความพิเศษของการประชุม Jewellery & Gem ASEAN Summit ในครั้งนี้ นี่คือนับเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมระดับนี้ในประเทศไทย ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยและอาเซียน กับชุมชนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่มีตลาดอัญมณีศักยภาพสูงอย่าง จีน อินเดีย และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ในการแสวงหาความร่วมมือในมิติต่างๆ ทั้งด้านการค้า การแลกเปลี่ยนความรู้ และในด้านอื่นๆ โดยการประชุมจะเป็นการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับจากนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศสมาชิกของ AGJA ทั้งในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน รวมถึงจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ตุรกี ฮ่องกง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ กว่า 150 ราย เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้แนวคิด ‘Collaboration Across Borders: Building ASEAN’s Jewelry Network’ เป็นการย้ำถึงความสำคัญในเรื่องการแสวงหาความร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรการค้าในระดับภูมิภาคเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่อุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความท้าทายของตลาดโลกในอนาคตนายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ความมุ่งมั่นหลักของอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ คือการส่งเสริมสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทยและอาเซียน ที่เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าให้เข้าถึงตลาดซื้อขายในระดับนานาชาติ ล่าสุดปีนี้พร้อมจัดงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok (JGAB) 2025 ขึ้น ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในไทย โดยต้องการที่จะให้ JGAB เป็นศูนย์กลางในการสร้างคอนเน็กซ์ที่แข็งแรงให้กับผู้ประกอบการด้าน Jewellery & Gem ของอาเซียน และเป็นเวทีโชว์ศักยภาพธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับชั้นนำของไทยและอาเซียนให้ทั่วโลกได้เห็น และเข้ามาร่วมลงทุนซื้อขายในงานนี้ ซึ่งมั่นใจว่าไทยและอาเซียนมีศักยภาพมากพอในการเป็นฮับด้าน Jewellery & Gem ระดับโลกได้ในอนาคต“การจัดงาน JGAB 2025 ครั้งนี้ เราได้สร้างกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจมากมาย ให้เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยผลักดันศักยภาพทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทย ให้มีความพร้อมสำหรับโอกาสการเติบโตในตลาดโลก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น มีการจัดแสดง The ASEAN’s Masterpieces Gallery ที่นำเสนอผลงานอัญมณีและเครื่องประดับซึ่งสะท้อนเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียน และ ASEAN Pavilion โซนจัดแสดงสินค้าที่รวมผู้ประกอบการชั้นนำในอาเซียน รวมถึงอีกหนึ่งโซนจัดแสดงไฮไลต์ The Gallery of Thai Silver ที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของเครื่องประดับเงินไทยอย่างแท้จริง ทำให้ผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกได้เห็นศักยภาพและความสำคัญของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน ซึ่งต้องขอบคุณความร่วมมือกับองค์กรระดับสากลอย่าง AGJA ในครั้งนี้ ที่เป็นสำคัญในการช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจเครื่องประดับของไทยและอาเซียนต่อเข้าด้วยกัน” นายสรรชาย กล่าวสำหรับการประชุม Jewellery & Gem ASEAN Summit ครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมเครื่องประดับในภูมิภาคได้เท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงบทบาทเป็นเวทีให้ผู้นำในอุตสาหกรรมได้พบปะพูดคุยกัน รวมถึงเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกมิติ ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในแง่การแข่งขันและการขยายตลาดของผู้ประกอบการอาเซียนเพื่อก้าวสู่มาตรฐานการค้าระดับสากล โดยสำหรับงาน Jewellery & Gem ASEAN Bangkok (JGAB) 2025 จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 23-26 เม.ย. 68 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายในงานประกอบด้วยโซนจัดแสดงสินค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น โซนจัดแสดงสินค้าเครื่องประดับสำเร็จรูป (Fine Jewellery), พลอยสี (Gemstone), เพชรสังเคราะห์ (Lab-Grown Diamond), เครื่องประดับเงิน (Silver), เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยี (Tools & Equipment) บรรจุภัณฑ์ (Packaging), เพชรแท้ (Diamond) และอื่นๆ อีกมากมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจน่าสนใจมากมาย อาทิ เวทีสัมมนาส่งเสริมการตลาดและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับแนวหน้าทั้งไทยและต่างประเทศ,โซนจัดแสดงสินค้างานออกแบบจากดีไซเนอร์, เวิร์คช้อปสาธิตการทำเครื่องประดับจากสมาคมและหน่วยงานในอุตสาหกรรม พร้อมชมเครื่องประดับ และอัญมณีสุดหายากแบบใกล้ชิด รวมถึงเวทีงานประกวดเครื่องประดับสำหรับนักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่พร้อม Showcase จัดแสดงผลงานในโซน The Next Gem Contest 2025 เพื่อโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพในการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับ ผ่านผลงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่จะนำพาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยไปสู่ระดับสากลอีกด้วย พร้อมโอกาสทางธุรกิจกับผู้ซื้อนานาชาติในกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ ร่วมผลักดันให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียนก้าวเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคง“การจัดงานในปีนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจากนานาประเทศมารวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทรนด์ เทคโนโลยี การตลาด ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับแบบครบวงจร พร้อมพบกับผู้จัดแสดงสินค้าจากไทยและนานาชาติกว่า 400 บริษัท หรือคิดเเป็นต่างประเทศ 45% จาก 15 ประเทศ และไทยอีก 65% บนพื้นที่จัดแสดงสินค้า 15,500 ตารางเมตร เชื่อว่าการร่วมมือครั้งนี้จะสามารถนำผู้เยี่ยมชมงานและผู้ซื้อคุณภาพจากกลุ่มเป้าหมายของเราคือ ASEAN plus อินเดีย จีน และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เข้าร่วมงานกว่า 10,000 ราย จาก 70 ประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผู้เข้าร่วมงานราว 8,000 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจอย่าง Hosted Buyer Programme ที่เชิญผู้ซื้อคุณภาพเพิ่มเติมอีกกว่า 300 ราย ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานอีกด้วย จึงมองว่าตลอดการจัดงานจะก่อให้เกิดการซื้อขายขึ้นมากกว่าปีก่อนไม่ต่ำกว่า 20% จากปีก่อนอยู่ที่ราวๆ 1,000 ล้านบาท” นายสรรชาย กล่าวสรุป.