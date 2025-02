DITP นำทัพ 3 แพลตฟอร์มพันธมิตรยักษ์ใหญ่โครงการ TOPTHAI ปี 68 บุกภาคตะวันออก พร้อมดันศักยภาพผู้ประกอบการไทยขายสินค้าไทยผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ไปตลาดโลก

เพื่อสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าออนไลน์โลกไปกับโครงการ TOPTHAI และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพันธมิตรชั้นนำ อาทิ Amazon Alibaba.com และ Douyin คาดสามารถสร้างมูลค่ากว่า

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้าติดอาวุธการค้าให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยในภาคตะวันออก ผ่านการจัดกิจกรรม “Cross-Border e-Commerce : TOPTHAI ขายสนุกบุกตลาดโลก 2025 Think Beyond Borders ครั้งที่ 1” เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรีการจัดกิจกรรม “Cross-Border e-Commerce TOPTHAI ขายสนุกบุกตลาดโลก 2025 Think Beyond Borders” ในครั้งนี้ เป็นการเน้นย้ำความสำเร็จในการเดินหน้าภารกิจสำคัญของกรมฯ ในการส่งเสริมศักยภาพและผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้สามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ ผ่านการจัดเสวนาให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และจับคู่เจรจาจับคู่ธุรกิจกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพันธมิตรเพื่อคัดเลือกสินค้าไทยวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินการซึ่งเป็นการขานรับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งผลักดันการส่งออกผ่านช่องทางตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือช่องทางออนไลน์ เพื่อขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้สามารถก้าวไปสู่เวทีการค้าโลกผ่านช่องทางสมัยใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2568 กรมฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวใน 4 จังหวัด ใน 4 ภูมิภาคของไทย และจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดแรกที่กรมฯ เล็งเห็นศักยภาพของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการส่งออก โดยกรมฯได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรีในการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและติดอาวุธการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าผลไม้แปรรูปและอาหารแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม ไลฟ์สไตล์ สมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้สามารถขยายตลาดสู่ต่างประเทศผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนบนแพลตฟอร์มออนไลน์พันธมิตรชั้นนำของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในกิจกรรมฯ ครั้งนี้ กรมฯ ได้จับมือกับ 3 แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซพันธมิตร ได้แก่ Amazon แพลตฟอร์มอันดับ 1 ในตลาดอเมริกา Alibaba.com และ Douyin แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากประเทศจีน มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับเทรนด์สินค้าเพื่อเตรียมความพร้อมกับการขายออนไลน์บนแพลตฟอร์มพันธมิตรชั้นนำ รวมทั้งให้คำปรึกษาและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อนำสินค้าขึ้นขายบนแพลตฟอร์ม นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่สำคัญ ได้แก่ Exim Bank, LianLian Global, Thailand Post Mart, Pingpong Payments, Fastship, Yun Express และ World first มาร่วมให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเงิน การลงทุน และ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมถึงสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 120 ราย และมีการจับคู่ธุรกิจในกลุ่มสินค้าต่าง ๆ รวมกันกว่า 70 คู่ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยที่ต้องการจะขยายการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์เป็นอย่างมาก และคาดว่าจะมีมูลค่าการส่งออกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้ง 3 แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมกว่า 58 ล้านบาท ภายใน 1 ปีทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายโอกาสในการส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าร่วมงาน“Cross-Border e-Commerce : TOPTHAI ขายสนุกบุกตลาดโลก 2568” ครั้งต่อไป ในเดือนมีนาคม 2568 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลกิจกรรม ได้ทาง Facebook : TopThai by DITP และwww.thaitrade.com/topthai หรือโทร 1169