“พีระพันธุ์” พร้อมทำตามมติ สมช. ห้ามส่งออกน้ำมัน 5 จุดไทย-เมียนมา

“พีระพันธุ์” ทำตามมติ สมช.ห้ามส่งออกน้ำมัน 5 จุดไทย-เมียนมา หวังสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ด้าน OR ขานรับพร้อมปฏิบัติตาม เผยปกติส่งออกน้ำมันไปเมียนมาเดือนละ 15-20 ล้านลิตรนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงกรณีสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) มีมติให้ตัดไฟฟ้า น้ำมัน และอินเทอร์เน็ต 5 จุดชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อสกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ว่า ขณะนี้มติดังกล่าวมาถึงปลัดกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างทำรายงานมายังตนเอง ซึ่งกระทรวงพลังงานก็พร้อมจะดำเนินการตามมติ สมช.จากการติดตามสถานการณ์ พบว่าช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นระยะ พบว่ายังไม่มีบริษัทน้ำมันจากฝั่งไทยส่งน้ำมันไปยังชายแดนไทย-เมียนมาทั้ง 5 จุด เพราะเป็นนโยบายของตนเองว่าถ้าใช้งานในประเทศยังไม่เพียงพอ ไม่ให้ส่งออกด้านนายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า OR พร้อมปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐ และรอคำสั่งจาก สมช.ที่ห้ามส่งออกไฟฟ้า น้ำมัน และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบริเวณ 5 จุดชายแดนไทย-เมียนมาปัจจุบัน OR มีการส่งน้ำมันผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นการขนส่งตามคำสั่งลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อ สมช.เพิ่งมีมติเมื่อค่ำวันที่ 4 ก.พ. 68 มีรถขนส่งน้ำมันออกจากคลังน้ำมันเพื่อไปชายแดนเดินทางล่วงหน้าไปแล้ว แต่ขณะนี้ยังออกไม่ได้ที่บริเวณด่าน ก็ต้องดูสถานการณ์จริง ถ้าออกไม่ได้ก็ต้องแจ้งลูกค้าต่อไปทั้งนี้ OR ส่งออกน้ำมันไปเมียนมามีทั้งกลุ่มเบนซิน และดีเซล มีปริมาณส่งออกไปรวม 15-20 ล้านลิตรต่อเดือน โดยลูกค้านำไปจำหน่ายให้กับสถานีบริการน้ำมันในเมียวดีและท่าขี้เหล็ก รวมถึง Myeik และ Kawthoung โดย OR รอดูความชัดเจนของแนวทางปฏิบัติของภาครัฐ ซึ่งบริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด