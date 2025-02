เตรียมจ่ายเพิ่ม!กบร.ไฟเขียวขึ้นค่า PSC สนามบินทย. 7 แห่งอีก 25 บาท พร้อมเคาะยกเลิกกิจการ”ไทยสมายล์”

กบร.เคาะขึ้นค่าบริการสนามบิน (PSC) สนามบินกรมท่าอากาศยาน 7 แห่งอีก 25 บาท ผู้โดยสารอินเตอร์จ่าย425 บาท ในประเทศขยับ 75 บาท พร้อมอัปเกรดบริการผู้โดยสาร แจ้งล่วงหน้า 4 เดือนก่อนใช้ และเห็นชอบยกเลิกกิจการ”ไทยสมายล์แอร์เวย์” พร้อมอนุมัติปรับแผนอำนวยความสะดวกการบินนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะรองประธานกรรมการการบินพลเรือน เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน 6 ประเด็น ดังนี้1. อนุมัติให้แก้ไขปรับปรุงแผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ และปรับปรุงนิยามศัพท์ในแผนอำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 25622. เห็นชอบอนุมัติให้กรมท่าอากาศยาน ปรับเพิ่มค่าบริการผู้โดยสารขาออก (Passenger Service Charge :PSC) อีก 25 บาท สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ จาก 400 บาท เป็น ครั้งละไม่เกิน 425 บาท และสำหรับเส้นทางภายในประเทศ จาก 50 บาท เป็นครั้งละไม่เกิน 75 บาท โดยจะสามารถเริ่มจัดเก็บได้เฉพาะท่าอากาศยานที่มีการให้บริการจำนวน 3 ระบบ คือ Common Use Terminal Equipment: CUTE, Common Use Self Service: CUSS และ Common Use Bag Drop: CUBD ซึ่งมี 7 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช และท่าอากาศยานพิษณุโลกโดย ทย. ต้องแจ้งให้ กพท. เข้าตรวจสอบความพร้อมของระบบก่อนเรียกเก็บค่าบริการด้วย และต้องแจ้งให้ผู้โดยสารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่พร้อมให้บริการทั้ง 3 ระบบดังกล่าว3. เห็นชอบการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนคณะกรรมการการบินพลเรือนพิจารณาให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจำมีกำหนด จำนวน2 ราย ได้แก่ บริษัทสยามวิงส์ แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัทอินทิรา (2009)แอร์ จำกัด4. เห็นชอบยกเว้นขยายระยะเวลาการยกเว้นการเริ่มประกอบกิจการโดยการทำการบินจริง (Actual Flight Operation) ให้แก่ บริษัทเอ็ม-แลนดาร์ช จำกัด จากเดิมที่กำหนดให้ต้องเริ่มทำการบินจริง ภายในวันที่27 มกราคม2568 เป็นภายในวันที่30 มิถุนายน 25685. เห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ให้แก่ บริษัทเอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด ประเภทการทำงานทางอากาศ (การถ่ายภาพทางอากาศและการบินทดสอบเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ)6. เห็นชอบการอนุญาตให้บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เลิกกิจการ ก่อน กพท. เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาอนุญาต