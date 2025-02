บ้านปู เน็กซ์ ติดตั้งโซลาร์ 4 MWให้ไบเทคบุรีของภิรัชบุรีกรุ๊ป

บ้านปู เน็กซ์ ขยายความร่วมมือกับภิรัชบุรีกรุ๊ป ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์คาร์พอร์ตในไบเทคบุรี บางนา ขนาด 4 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ 40,000 ตารางเมตรของไบเทคบุรี ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในย่านกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนายสมิทธิพร เศรษฐปราโมทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบ้านปูให้บริการ Net Zero Solutions เปิดเผยว่า บ้านปู เน็กซ์ได้ขยายความร่วมมือกับภิรัชบุรีกรุ๊ป ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์คาร์พอร์ตที่ไบเทคบุรี บางนา สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองบริษัทที่จะลดการปล่อยคาร์บอนในพื้นที่ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนับเป็นการพลิกโฉมไบเทคบุรี คอมมูนิตี้สเปซชั้นนำที่รวมสถานที่จัดงานนิทรรศการ งานแสดงโชว์ คอนเสิร์ต และศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ครบวงจร โดยภิรัชบุรีกรุ๊ปเดินหน้าพัฒนาโครงการและตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน ได้ร่วมกับบ้านปู เน็กซ์ ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์คาร์พอร์ตขนาด 4 เมกะวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ 40,000 ตารางเมตรของไบเทคบุรี นับเป็นการติดตั้งโซลาร์ที่ใหญ่ที่สุดให้กับโครงการของภิรัชบุรีกรุ๊ป และคาดว่าจะช่วยให้ไบเทคบุรี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 20 ล้านบาทต่อปีซึ่งความร่วมมือข้างต้นเป็นการสานต่อความสำเร็จของการติดตั้งระบบโซลาร์ให้กับซัมเมอร์ ลาซาล ออฟฟิศแคมปัสของภิรัชบุรีกรุ๊ปทั้งสามเฟสรวม1เมกะวัตต์ทั้งนี้ บ้านปูเน็กซ์มีแผนที่จะนำเสนอ Net Zero Solutions เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความยั่งยืนของไบเทคบุรี ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานและบริการด้านการจัดการพลังงาน อาทิ ระบบทำความเย็น โดยโซลูชันเหล่านี้สามารถช่วยให้ไบเทคบุรี ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและช่วยลดการปล่อย CO2 ได้มากขึ้นในอนาคตนายปิติภัทร บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภิรัชบุรีกรุ๊ป กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างบ้านปู เน็กซ์ และภิรัชบุรีกรุ๊ป ในโครงการไบเทคบุรีเป็นบทพิสูจน์ที่สะท้อนว่า Net Zero Solutions สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสำคัญให้กับการพัฒนาเมือง โดยการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจหลักของทั้งสองบริษัท สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ช่วยให้กรุงเทพฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น เนื่องจากระบบโซลาร์ที่ไบเทคบุรี และซัมเมอร์ ลาซาล จะช่วยลดการปล่อย CO2 ประมาณ 3,700 ตันต่อปี