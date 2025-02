WeTV เร่งขยายฐานผู้ใช้สตรีมมิ่ง จ่อส่งบอยกรุ๊ปหน้าใหม่โกอินเตอร์

ผู้จัดการรายวัน 360 - WeTV ตอกย้ำความเป็นผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิง หลังจากประสบความสำเร็จกับ “CHUANG Asia” ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด เปิดตัว “CHUANG Asia Season 2” (ช่วง เอเชีย ซีซัน 2) รายการไอดอลเซอร์ไววัลเมกะโปรเจกต์ ระดับอินเตอร์ เฟ้นหาสุดยอดเด็กฝึกที่มีความสามารถจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับโลกผนึกกำลังกับพันธมิตรใหญ่อย่าง ‘เย็นเย็น’ ผู้นำตลาดเครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมดื่ม ที่นั่งแท่นเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ (Title sponsor) ร่วมด้วย ICONSIAM, W District และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 พร้อมชูไฮไลต์คว้า 5 ศิลปินตัวท็อปจากหลากหลายวงการมารับหน้าที่โปรดิวเซอร์และเมนเทอร์ นำโดย “Xu Minghao (THE 8)” "แบมแบม", "เจฟ ซาเตอร์", "เทีย เรย์ (Tia Ray)" และ "ญาญ่า อุรัสยา" ที่จะมาร่วมกันค้นหาสุดยอดเด็กฝึกที่จะก้าวไปสู่การเป็นบอยกรุ๊ประดับอินเตอร์ พร้อมผลักดันวงการอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ก้าวไปสู่เวทีใหญ่ระดับโลกางเจฟฟ์ ฮาน รองประธาน Tencent Video และผู้อำนวยการ WeTV กล่าวว่า “WeTV ยังคงเดินหน้ารุกตลาดวิดีโอสตรีมมิง ภายใต้กลยุทธ์ด้านออริจินัลคอนเทนต์ และกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ร่วมที่ถือเป็นสองกลยุทธ์หลักของ WeTV โดย CHUANG Asia เป็นหนึ่งในคอนเทนต์เรือธงในปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจากการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ ทั่วเอเชีย ด้วยสถิติยอดผู้ชมมากกว่า 2,500 ล้านวิว“การร่วมโหวตผ่านทางแอปพลิเคชัน WeTV โดยท็อป 9 ได้รับการโหวตรอบสุดท้ายจากแฟนๆ รวมกว่า 500 ล้านคะแนน รวมถึงแฮชแท็กรายการ CHUANG Asia ติดเทรนด์ X อันดับ 1 ในไทย และ #CHUANGAsiaGrandDebutNight มีการถูกพูดถึงมากกว่า 1 ล้านครั้ง และวง Gen1es หลังจากเดบิวต์แล้วก็มีแฟนด้อม 'Wings' ที่แข็งแกร่งทั่วเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเราในการสร้างศิลปินคุณภาพสู่วงการบันเทิงระดับโลก”เจฟฟ์ ฮาน กล่าวต่อว่า “ในปี 2568 นี้ WeTV จึงเห็นโอกาสทางการตลาดในการสานต่อรายการดังกล่าว เปิดตัว CHUANG Asia Season 2 จับมือเป็นพันธมิตรกับ “เย็นเย็น” ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ โดยนอกจากรายการ CHUANG Asia Season 2 จะเป็นคอนเทนต์เรือธงที่ช่วยสร้างการรับรู้และขยายกลุ่มผู้ใช้งานให้กับแพลตฟอร์ม WeTV แล้วยังเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตได้มีโอกาสร่วมมือกับบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ในการขยายตลาด สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆให้กับกลุ่มเป้าหมาย สร้างคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้ชมทั้งในด้านดนตรี และความบันเทิง ซึ่งเรามั่นใจว่า CHUANG Asia Season 2 จะได้การตอบรับที่ดีจากแฟนๆ และสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับเรา สปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ไปพร้อมๆกัน”จวน เซียง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ Tencent Video และหัวหน้าฝ่ายบริหาร WeTV กล่าวว่า “CHUANG Asia สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด ‘See the world, Find yourself’ สะท้อนถึงการเดินทางของการค้นหาตัวเองผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ ๆ และการเปิดโลกให้กว้างขึ้น และเป็นหัวใจสำคัญของ CHUANG Asia ซีซัน 2 ที่เน้นให้ผู้เข้าแข่งขันจากหลากหลายประเทศได้มีโอกาสแบ่งปันความสามารถและเรียนรู้จากกันและกันในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายและหลากหลายที่ผู้ชมจะได้ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันค้นหาและแสดงตัวตนของแต่ละคนผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละสเตจรวมถึงการได้รับคำแนะนำจากทีมโปรดิวเซอร์และเมนเทอร์มากประสบการณ์ ที่เป็นศิลปินระดับสากล ซึ่งจะช่วยเสริมทักษะและให้คำแนะนำแก่เด็กฝึกทุกคน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จในระดับเอเชีย นำโดย“Xu Minghao (THE 8)”, "แบมแบม", "เจฟ ซาเตอร์", "เทีย เรย์ (Tia Ray)" และ "ญาญ่า อุรัสยา” ที่จะมาช่วยผลักดันเหล่าเด็กฝึกทั้งในด้านการร้อง, แรป, เต้น และการแสดง โดยทีมโปรดิวเซอร์และเมนเทอร์เหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสีสันและช่วยดึงดูดความสนใจจากแฟนๆ ทั้งในและต่างประเทศโดยผู้เข้าแข่งขันรอบไฟนอลในซีซันนี้จะเป็นเด็กผู้ชาย 60 คนจาก 10 ประเทศ ซึ่งเรามั่นใจว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจจากแฟนๆ ในแต่ละประเทศได้มากยิ่งขึ้น และเราเชื่อมั่นว่า CHUANG Asia Season 2 จะสร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าซีซันแรก ด้วยการพัฒนารายการอย่างต่อเนื่องจากผลการดำเนินงานจากซีซันที่ผ่านมา พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพและการสนับสนุนจากสปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์สำคัญของเราได้แก่ เย็นเย็น และ ICONSIAM ซึ่งสนับสนุนด้านสถานที่ถ่ายทำและการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึง สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ที่ร่วมออกอากาศเวอร์ชั่นโทรทัศน์เพื่อให้รายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแฟนชาวไทยได้มากยิ่งขึ้นด้วยความพร้อมในทุกด้าน CHUANG Asia Season 2 จึงพร้อมที่จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ในวงการบันเทิงเอเชีย และเรามั่นใจว่าจะเป็นรายการที่สร้างกระแสความนิยมตลอดปี 2568 อย่างแน่นอน”ตัน ภาสกรนที กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และผู้ก่อตั้งแบรนด์เย็นเย็น ผู้สนับสนุนหลักของรายการ CHUANG Asia Season 2 กล่าวว่า "เย็นเย็น เครื่องดื่มสมุนไพรอันดับ 1 ของไทย เกิดจากความกล้าดิสรัปต์ตลาดเครื่องดื่มในเมืองไทย ภายใต้แบรนด์คอนเซ็ปต์ที่แข็งแรง "ร้อนๆ เผ็ดๆ สู้ด้วยเย็นเย็น" ตลอดมา “เย็นเย็น” ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์ทั้งส่วนผลิตภัณฑ์ และแคมเปญการสื่อสาร โดยหน้าร้อนปีนี้ เย็นเย็น พร้อมแล้วที่จะสร้างปรากฎการณ์ใหม่ ร่วมกับ CHUANG Asia รายการไอดอลเซอร์ไววัลระดับอินเตอร์ที่ครองใจวัยรุ่นทั่วเอเชีย! เพื่อค้นหาสุดยอดไอดอลที่มีความสามารถรอบด้านและมีพลังสร้างสรรค์ สอดคล้องกับ DNA ของแบรนด์เย็นเย็น ที่สนับสนุนให้ทุกคนกล้าทำสิ่งใหม่ๆ โดย “เย็นเย็น” พร้อมเติมความสดชื่นด้วย เย็นเย็น จับเลี้ยง, เย็นเย็น เก๊กฮวย และเย็นเย็น ถังหูลู่ ให้กับ เมนเทอร์และเด็กฝึกผ่านกิจกรรมและการประกวดตลอดทั้งซีซั่น จึงอยากชวนทุกคนมาร่วมกันเชียร์เด็กฝึกให้ได้เดบิวต์เป็นสุดยอดไอดอลใน CHUANG Asia เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งนี้กันมากๆ”รายการ CHUANG Asia Season 2 จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 16.50 น. เริ่มตอนแรก 2 กุมภาพันธ์ 2568 ทางแอปพลิเคชัน WeTV [ https://bit.ly/CHUANGAsiaS2] และ รับชมเวอร์ชั่นโทรทัศน์ได้ทางช่อง 3 แฟนๆ สามารถส่งกำลังใจร่วมเชียร์และโหวตให้เด็กฝึกที่ชื่นชอบได้ตลอดการออกอากาศในทุกสัปดาห์ รวมถึงติดตามชมไฮไลต์และข้อมูลข่าวสารของรายการ CHUANG Asia Season 2 ได้ที่โซเชียลมีเดีย CHUANG Asia และ WeTV Thailand ทุกช่องทาง