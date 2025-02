EBM-NBM ชวนร่วมเรียนรู้ความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้า "ชมพู-เหลือง"

EBM-NBM เชิญชวนประชาชนร่วมงาน Safety Week : Pink and Yellow Line สร้างการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยระบบรถไฟฟ้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนของบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู และรถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง) เป็นประธานเปิดพิธี “สัปดาห์ความปลอดภัย ในโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู และสายนัคราพิพัฒน์” (Safety Week : Pink and Yellow Line) ณ อาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถ รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู โดยมีนายมนัส ศรีสันต์ ผอ.สถาบันการรักษาความปลอดภัยและดับเพลิง-กู้ภัย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีการจัดงานในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน และผู้รับเหมา รวมถึงประชาชนผู้ใช้บริการ เกิดความตระหนักรู้ ด้านความปลอดภัย ทั้งในเวลาปฏิบัติงาน และการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้า สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย ในการทำงานตามกฎหมาย และมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน พร้อมเรียนรู้การสร้างความปลอดภัยในเชิงรุก และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยมีเป้าหมายให้การเกิดอุบัติเหตุเป็นศูนย์โดยได้มีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่พนักงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลชมเชย จากการประกวดภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “Safe & Well Through the Lens ความปลอดภัยในมุมมองของคุณ” พร้อมได้จัดบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ ได้แก่ เรื่อง “สิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน” โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 10 และเรื่อง “การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน” โดยผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)สำหรับประชาชนที่สนใจงาน Safety Week : Pink and Yellow Line สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวัน และเวลาดังนี้1. รถไฟฟ้ามหานคร สายสีชมพู• วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ (PK16) เวลา 15.00-17.00 น.• วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ที่สถานีหลักสี่ (PK14) เวลา 15.00-17.00 น.2. รถไฟฟ้ามหานคร สายนัคราพิพัฒน์ (สายสีเหลือง)• วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ที่สถานีลาดพร้าว (YL01) เวลา 15.00-17.00 น.• วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ที่สถานีสำโรง (YL23) เวลา 15.00-17.00 น.ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมออกบูทด้านความปลอดภัยของ รฟม., โรงพยาบาลวิภาวดี, สมาคมรวมใจมุ่งพัฒนาอาชีพเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย และบริษัท โปเมด โซลูชั่น จำกัด เช่น บูทความปลอดภัยในการใช้บริการรถไฟฟ้า, บูทการใช้สัญลักษณ์ในงานความปลอดภัย และวิธีการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น, บูทนวดบำบัดอาการออฟฟิศซินโดรม, บูทความรู้เกี่ยวกับเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และการช่วยเหลือ (CPR), ฐานการให้ความรู้ความปลอดภัย และบูทสถานีจิตดีมีสุข พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายจากกิจกรรมภายในบูท