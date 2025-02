PIM ติด 1 ใน 8 ของเอเชีย เข้าชิงรางวัล "กลยุทธ์การเรียนการสอนแห่งปี" เวที Times Higher Education Awards Asia 2025

ในปีนี้ รางวัลได้รับผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 500 ผลงานจากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย ซึ่งจะมีการมอบรางวัลใน 10 สาขาหลัก โดยพีไอเอ็มได้รับการคัดเลือกในสาขาร่วมกับสถาบันระดับแนวหน้าจากหลายประเทศ เช่น Singapore Management University (สิงคโปร์), Sunway University (มาเลเชีย), Lovely Professional University (อินเดีย)เปิดเผยถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการฝึกงาน ซึ่งเป็นการผสานการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนกับการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีในโลกการทำงาน (Ready to Work) ซึ่งทุกองค์ประกอบของ Work-based Education ต้องมีการพัฒนาและขับเคลื่อนทั้งผู้เรียน ผู้สอน บุคลากร ไปพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพพีไอเอ็มมุ่งมั่นพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและโดยเน้นให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม และมีมุมมองความคิดที่กว้างไกล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกการทำงานที่ท้าทาย อีกทั้งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้พีไอเอ็มสามารถสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ สังคม และองค์กรได้อย่างแท้จริง รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพกล่าวผลงานที่พีไอเอ็มส่งเข้าประกวดคือซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นตามปรัชญาการศึกษาของสถาบันที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดย WBE Model นี้มีความเข้มข้นมากกว่าการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) การบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work-integrated Learning) ด้วยการบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงจากการฝึกงานในสถานประกอบการจริงโมเดลนี้ประกอบด้วยได้แก่:– การเรียนการสอนในห้องเรียนร่วมกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม– การฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการต่างๆ ทุกปีการศึกษา– นักศึกษาได้ทำวิจัยหรือโครงงานที่เชื่อมโยงกับโจทย์จากสถานประกอบการ– การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและภาคส่วนต่างๆทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพผลจากการดำเนินการด้วย WBE Model นี้ทำให้บัณฑิตของพีไอเอ็มพร้อมทำงานทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา ด้วยอัตราการได้งานทำสูงถึง 88.94% ภายใน 2 เดือนหลังจบการศึกษา และค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตปริญญาตรีของพีไอเอ็มยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทยอีกด้วย โดยการประกาศผู้ชนะรางวัล Times Higher Education Awards Asia 2025 จะมีขึ้นในงาน THE Asia Universities Summit ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายน 2025ซีพี ออลล์ มีความภาคภูมิใจที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สถาบันอุดมศึกษาเข้าชิงรางวัลจากผลงานที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 500 ผลงานจากทั่วทั้งทวีปเอเชีย ทั้งนี้ซีพี ออลล์มุ่งมั่นให้ความสำคัญนโยบายโดยส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนเพื่อซึ่งเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศ การสร้างคนเป็นเรื่องหนึ่งที่ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจของไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเข้มแข็ง ตามปณิธานองค์กร Giving and Sharing