INDECA Living เผยเทรนด์ตกแต่งบ้าน ปี 2568 พร้อมชู 3 แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ รุกตลาด ตั้งเป้ายอดขายโต 2 เท่า

เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การซื้อออนไลน์ที่เติบโตต่อเนื่อง

ณ โชว์รูม INDECA Living ถนนพระราม 9

กล่าวว่า จากการดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านมากว่า 8 ปี เทรนด์ของอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นจากเทคโนโลยี สถานการณ์โลก รวมทั้งค่านิยมของผู้บริโภค ในปี 2567 ที่ผ่านมา สินค้าที่ได้รับความนิยมของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นำเข้า เป็นสินค้าที่โดดเด่นด้านงานออกแบบและมีนวัตกรรม รวมทั้งดีไซน์แนวโมเดิร์นคลาสสิคและสแกนดิเนเวียนที่เน้นวัสดุธรรมชาติ โดยในปี 2568 INDECA Living คาดว่าเทรนด์ Home decor หรือการจัดตกแต่งบ้านจะยังคงต่อยอดความนิยมจากปีที่ผ่านมา โดยจะขยับไปในทิศทางที่เน้นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมและความยั่งยืนมากขึ้นINDECA Living มองเห็นเทรนด์สำคัญ ๆ ของ Home decor ใน 4 ด้าน ในปี 2568 ดังนี้จะเน้นการออกแบบที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติ การนำธรรมชาติเข้ามาในบ้านยังคงเป็นที่นิยม โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ไม้ หิน และผ้าลินิน รวมถึงการตกแต่งด้วยต้นไม้ภายในบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย แต่ยังคงผสมผสานการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในบ้าน เช่น ระบบไฟอัจฉริยะที่ปรับแสงตามบรรยากาศ ระบบควบคุมอุณหภูมิ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน หรือสั่งการด้วยเสียง ช่วยให้การใช้ชีวิตสะดวกและประหยัดพลังงานมีการผสานระหว่างนวัตกรรมและความยั่งยืน ส่งผลให้ในปีนี้มีแนวโน้มเป็น(Sustainable and Eco-friendly) ทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุธรรมชาติที่ยั่งยืน ใช้กระบวนผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(Modular and Multi-functional) สำหรับที่อยู่อาศัยที่พื้นที่จำกัด สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น โซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียง โต๊ะทำงานที่ปรับระดับได้ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถแปลงเป็นที่เก็บของ เทคโนโลยีในเฟอร์นิเจอร์ (Smart Furniture) เช่น โต๊ะทำงานที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ เก้าอี้ที่มีฟังก์ชันช่วยด้านสุขภาพ การออกแบบที่เน้นความส่วนตัวและการปรับแต่งได้ (Personalization and Customization) สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ เช่น การเลือกวัสดุ สี หรือ ขนาดตามความต้องการส่วนบุคคล สะท้อนสไตล์ส่วนตัว เฟอร์นิเจอร์ที่มีสไตล์และเป็นศิลปะ (Artistic and Sculptural) สามารถใช้งานและเพิ่มความโดดเด่นในการตกแต่งภายในไปด้วย และการใช้วัสดุผสมผสาน (Mixed Materials) ใช้วัสดุหลายชนิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มาแรงในปี 2568 คือโทนสีน้ำตาลเอิร์ธโทน หรือ Earthy Neutrals สะท้อนถึงธรรมชาติและความสงบ สร้างบรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลายภายในบ้าน อย่างเช่น Mocha Mousse ซึ่งเป็นสีที่มีโทนน้ำตาลที่นุ่มนวล คล้ายสีของช็อกโกแลตร้อนผสมกับครีม ให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหราที่ไม่ได้แสดงออกมาอย่างจงใจ แต่เป็นความงามที่แฝงอยู่ในรายละเอียดคาดว่าจะมีการปรับตามสถานการณ์โลก ทั้งโดยเฉพาะการซื้อผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่เป็นร้านค้าทางการ เนื่องจากสะดวกและมักมีโปรโมชันที่เป็นสิทธิประโยชน์ การให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม เทรนด์ความยั่งยืนและใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านด้วยเช่นกัน ซึ่งในอนาคตจะไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือก แต่เป็นปัจจัยที่จำเป็นของผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจซื้อ การเชื่อมต่อกับแบรนด์และค่านิยมส่วนตัว ผู้บริโภคพิจารณาคุณค่าของแบรนด์ที่สะท้อนถึงตัวตนในการตัดสินใจซื้อ เช่น การเคารพสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และการมีส่วนร่วมในประเด็นสังคมต่าง ๆจากเทรนด์ดังกล่าว INDECA Living ในฐานะผู้นำเข้าและจัดหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ได้วางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่สอดรับกับ โดยในปี 2568 บริษัทจะยังคงทำการตลาดที่เน้นคือและที่จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยพร้อมเจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคคนเมือง ที่มองหาเฟอร์นิเจอร์คุณภาพที่มีความหรูหราอย่างมีรสนิยม ใช้งานได้หลากหลาย โดยแต่ละแบรนด์สะท้อนเทรนด์ความหรูหราที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable luxury) มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างกัน ดังนี้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก สัญชาติอิตาลี ด้วยตำนานจากต้นกำเนิดในปี 1976 โดดเด่นด้วยการใช้วัสดุรีเคลม เช่น หนังแท้และไม้เก่าจากอังกฤษ ดีไซน์ของแบรนด์นี้ไม่เพียงแค่สะท้อนความหรูหราในรูปแบบวินเทจ คงความคลาสสิค แต่ยังตอบโจทย์แนวคิดเรื่องความยั่งยืน ซึ่ง INDECA Living ได้รับเอกสิทธิ์นำเข้าและจัดจำหน่ายหนึ่งเดียวในประเทศไทยมุ่งเน้นเฟอร์นิเจอร์งานดีไซน์เรียบง่ายที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า วัสดุที่เลือกใช้ยังผ่านการรับรองมาตรฐานสากล เช่น ไม้ FSC-certified ซึ่งช่วยสร้างสมดุลระหว่างดีไซน์ที่ทันสมัยและการรักษาสิ่งแวดล้อมแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่ผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับดีไซน์แบบโมเดิร์น โดยเน้นความสนุกสนาน โทนสีสดใส และความยืดหยุ่นในการใช้งาน เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้สอยที่หลากหลาย ตั้งแต่มุมส่วนตัวในบ้านไปจนถึงพื้นที่สำนักงานทั้งนี้ INDECA Living มีเป้าหมายเพิ่มยอดขายในปี 2568 เติบโตเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากยอดขายในปีที่ผ่านมา ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งแผนการเพิ่มจำนวนโชว์รูม การจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่างครอบคลุม พร้อมเดินหน้าทำการตลาดในงานจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ในรูปแบบการตกแต่งห้องตัวอย่าง ซึ่งดีไซน์หมุนเวียนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารการตลาดที่เน้นช่องทางออนไลน์เพื่อให้ INDECA Living และ 3 แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และเป็นที่รู้จักในวงกว้างให้มากขึ้นสัมผัสงานดีไซน์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ผลงานชั้นนำระดับโลกที่รวบรวมมาไว้ให้เลือกสรร พร้อมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตกแต่งภายในข้อมูลเพิ่มเติม www.indecaliving.com