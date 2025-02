“เซ็นทรัลแล็บไทย” แถลงเปิดตัวกิจกรรม Roadshow SME SMART UP 2025 สู่การผลักดันสินค้า SME ไทยให้เข้าถึงมาตรฐาน เสริมอาวุธด้านคุณภาพเพื่อการแข่งขันในเวทีตลาดโลก

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม Roadshow SME SMART UP 2025 ภายใต้หัวข้อ เอสเอ็มอีไทยเข้มแข็ง สินค้าไทยเติบโต ในวันที่ 30 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุม 4-5 อาคารฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เพื่อประกาศให้ทราบถึงความสำเร็จที่ได้ดำเนินกิจกรรมนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2567 และส่งสารเชิญชวนให้ผู้ประกอบการสินค้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไปโดยกิจกรรม Roadshow SME SMART UP 2025 เป็นการดำเนินงานของเซ็นทรัลแล็บไทย พร้อมด้วยหน่วยงานร่วมกว่า 10 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จับมือกันลงไปในพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการไทยที่มีความต้องการที่จะต่อยอดและพัฒนาสินค้าของตน เข้าไปสู่กระบวนการสร้างมาตรฐานในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ผ่านกิจกรรมการจัดเวทีบรรยายและเสวนาในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เข้าถึงการสนับสนุนงบประมาณในโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หลักประกันสินเชื่อ SME แหล่งกระจายสินค้าทั้งตลาด online และ offline และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย จากหน่วยงานร่วม ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME D BANK บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. สถาบันอาหาร องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ และภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น สถาบันรหัสสากล GS1 Thailand สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ช จำกัดนายชาคริต เทียบเธียรรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดกิจกรรมนี้ กล่าวว่า “กิจกรรม SME SMART UP 2025 : เอสเอ็มอีไทยเข้มแข็ง สินค้าไทยเติบโตในปีนี้ มาในแนวคิดการพัฒนาสินค้าให้ตรงตามมาตรฐาน ใส่ใจผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมอาวุธทางความรู้ด้านการขอสินเชื่อ และขอหลักทรัพย์ค้ำประกัน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค การพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ รวมถึงโอกาสทางการตลาดในด้านต่างๆ และสิ่งที่สำคัญคือการพาผู้ประกอบการเข้าถึงโอกาสการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก หรือ BDS ซึ่งในปีนี้เราได้ความร่วมมือจากหน่วยงานร่วมอย่างมากมาย และครอบคลุมทุกส่วนในการยกระดับผู้ประกอบการ โดยในปีนี้เราจะเดินทางไปยังเมืองรองกว่า 12 จังหวัด ทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค นับว่าเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง และถือว่าเป็นการส่งเสริม soft power ของแต่ละท้องถิ่นในรูปแบบของอาหารท้องถิ่น ขึ้นมามีมาตรฐาน ตระหนักในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารอย่างแท้จริง”ด้าน นางสาวอิสรา ภูมาศ ผู้ตรวจการ จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า “สสว. ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่ผู้ประกอบการ SME สามารถเลือกรับบริการที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตนได้ โดย สสว. จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย (co-payment) ในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท ตามขนาดของธุรกิจ ซึ่งกิจกรรม Roadshow นี้ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ได้เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของตนผ่านโครงการ BDS ได้สะดวกและง่ายขึ้น ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากกิจกรรมนี้ทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือและติดตามเรื่องที่ขอสนับสนุนกับทาง สสว. ให้ ลดปัญหาเรื่องขั้นตอนต่างๆที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกได้เป็นอย่างดี”ด้าน ดร.ศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า “สถาบันอาหารในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการเป็นพันธมิตรในการจัดกิจกรรม Roadshow ครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับ SME ไทยในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นไปที่อาหารแห่งอนาคตและความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Food Loss, Food Waste และ Ugly Food นอกจากนี้ สถาบันอาหารยังเตรียมเปิดคลินิกให้คำปรึกษา เพื่อเป็นคู่คิดให้กับทุกธุรกิจอาหาร พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษ ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานโรงงานและกระบวนการผลิต ตลอดจนสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงสู่ตลาดการค้าอย่างเป็นระบบ”กิจกรรม Roadshow SME Smart Up 2025 จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568 กว่า 12 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะเริ่มต้นในภาคเหนือ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท จ.เชียงราย วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมแกรนด์จามจุรี จ.ลำพูน ซึ่งสามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/uiXfPowGThYUVYHX7 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Line Official Account @centrallabthai หรือ Facebook Page Central Lab Thai